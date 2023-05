Subsecretaria de Relaciones Exteriores ante crisis migratoria: “No hay que descartar ninguna alternativa”

Este martes, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de La Fuente, abordó en Tele13 Radio la crisis migratoria que se vive hace semanas en la frontera entre Chile y Perú, en donde una gran cantidad de ciudadanos venezolanos, en su mayoría sin la documentación requerida, intentan regresar por tierra a su país.

En esta línea, y sobre las alternativas que se barajan para que estas personas logren llegar a su país, ya sea mediante un corredor humano o por aire, la subsecretaria detalló que se encuentran actualmente estudiante todas las opciones.

“Tenemos la necesidad de generar acuerdos, no solo con Perú por el problema que se ha producido en la frontera, sino que también con Venezuela que es de donde viene la mayor cantidad de personas que quiere volver a su país. Estamos en esas conversaciones, que en el fondo esperamos que se allanen durante estos días”, sostuvo De la Fuente.

En esta línea, indicó, en cuanto a la posibilidad que indicó Venezuela de utilizar la aerolínea Conviasa para realizar vuelos de repatriación, la autoridad indicó que tampoco se debía descartar.

“Se ha hablado de corredor humanitario, sea terrestre o aéreo. Yo creo que no hay que descartar ninguna alternativa. Yo, por lo pronto, no me centraría en la conversación sobre la línea aérea o no, más bien diría que estamos trabajando y buscando todas las alternativas pensando en la más viable y óptima”, aseguró.

Sobre la posibilidad de crear un corredor, la subsecretaria reiteró que “no tenemos cerrada ninguna alternativa” y que se debía mirar esto en dos etapas: primero buscar una solución para la emergencia de hoy, y segundo, asumir que el problema de la migración requiere también de respuestas multilaterales.

“No es descartable ningún tipo de solución, hemos estado abiertos a todas las posibilidades. Incluso, en la conversación con países de la región, ya tenemos programado durante esta semana una reunión a nivel de subsecretarios o vicecancilleres en la región para poder afrontar ya en el mediano y largo plazo la discusión migratoria”, detalló.

En cuanto al llamado de Venezuela de respetar los Derechos Humanos de los migrantes que se encuentran varados en la frontera, la subsecretaria afirmó que como gobierno de Chile “hemos sido muy respetuosos en esa materia, estamos muy coordinados con la delegación de la región”.

“Es conocido y público (que Chile respeta los derechos humanos). Somos parte del Consejo de los Derechos Humanos, nosotros somos un país respetuoso de los derechos humanos”, indicó.

Consultada acerca de las críticas que el alcalde de Tacna realizó hacia al Presidente Gabriel Boric, la subsecretaria destacó la buena relación que mantienen con la cancillería de Perú y afirmó han seguido conversando durante todos estos días.

“Tenemos una buena relación con la Cancillería peruana, sin embargo, como Gobierno de Chile teníamos que hacer notar que esas situaciones no corresponden y que lo básico entre las relaciones de los países es que exista respeto”, sostuvo.