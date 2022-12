Suprema decide hoy cuándo y cómo completar la quina para fiscal nacional

A las 14.00 horas de este lunes, la Corte Suprema iniciará el pleno ordinario en el que tomará conocimiento del oficio del rechazo de la nominación de José Morales como fiscal nacional y la renuncia del abogado Rodrigo Ríos a su postulación.

En el encuentro, los ministros del máximo tribunal tomarán la decisión de cuándo y cómo completar la quina para el cargo que dejó vacante Jorge Abbott. Una vez tomada la decisión, será informada por la vocera de la Corte Suprema, la ministra Ángela Vivanco.

En entrevista este fin de semana con La Tercera, José Morales acusó una “guerra sucia” en este proceso, de la que no se han medido las consecuencias.

“Me imagino que hay sectores tanto internos como externos que persiguen que la situación del Ministerio Público se mantenga tal cual. Me imagino, porque no podría pensarlo de otra forma, que no miden las consecuencias de lo que eso podría significar para la situación de seguridad del país. Si nos mantenemos igual que los últimos siete años, en particular, las consecuencias para la criminalidad del país son insospechadas”, advirtió.

El concepto de guerra sucia ya había sido acuñado en comentarios que hizo la ministra Ángela Vivanco al comentar descalificaciones a los candidatos.

“No corresponde descalificar a las personas. Lo más importante es la trayectoria de cada uno y todos son personas de una trayectoria importante, cada uno en su área, y la idea es que finalmente el gobierno nomine al que considere mejor. Temas de descalificaciones hay que dejarlos de lado y evitar hacer guerra sucia en los temas de los nombramientos sea antes, durante o después de los procesos”, advirtió la vocera del máximo tribunal antes de que Boric definiera la presentación de Morales a la Cámara Alta.

El proceso de nominación

El 5 de octubre pasado el Poder Judicial acordó abrir concurso para proveer el cargo de fiscal nacional del Ministerio Público, en la vacante producida por el cese de funciones de Jorge Abbott. El 1 de octubre Abbott cumplió el límite de edad legal para ejercer el puesto y un día antes dejó el cargo. Entonces, el abogado Juan Agustín Meléndez, fiscal regional de Los Ríos, asumió como fiscal nacional suplente.

El 7 de noviembre el máximo tribunal elaboró la quina que se envió al Poder Ejecutivo para continuar con el proceso de nominación. Luego de escuchar las exposiciones de los 17 aspirantes que postularon en el concurso, el pleno optó por el fiscal jefe de Santiago Norte, José Morales Opazo, que consiguió 17 votos de los ministros, el abogado Ángel Valencia Vásquez con igual número de sufragios, la jefa de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, Marta Hererra Seguel con nueve votos, el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma Guerra, con siete votos y el penalista Rodrigo Ríos Álvarez, con tres votos.

El Presidente Gabriel Boric optó por proponer al Senado la nominación de José Morales, sin embargo, el nombre no concitó los dos tercios de apoyo en la Cámara Alta y su postulación fue desechada al conseguir 31 de los 33 votos requeridos. Pese a que el Ejecutivo logró sumar votos de oposición, hubo legisladores que se ausentaron y no se hicieron los trámites para rebajar el quórum y senadores oficialistas optaron por abstenerse.

Por otro lado, Rodrigo Ríos oficializó el retiro de su candidatura, presentándose en el Palacio de Tribunales para notificar esa decisión el pasado 1 de diciembre.

Así, de los 17 postulantes que se presentaron el 7 de noviembre ante el pleno de la Corte Suprema, los que podrían ser incorporados en la quina son: