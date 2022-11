Vocera de la Suprema y definición del nuevo fiscal nacional: “Es una persona la que va al Senado y no cinco”

La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, abordó en una conferencia de prensa telemática este miércoles el proceso en que se definirá al sucesor de Jorge Abbott como fiscal nacional.

Vivanco se refirió a la idea planteada por senadores como Matías Walker para que la quina de aspirantes que el máximo tribunal seleccionó para presentar al Presidente Gabriel Boric exponga en la Cámara Alta antes que el Mandatario determine a su candidato o candidata.

Walker hizo este planteamiento argumentando la necesidad de que los legisladores conozcan las propuestas que los integrantes de la quina tienen en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia.

Consultada al respecto la vocera del tema señaló que una exposición de esas características no está contemplada en la formalidad del proceso de designación.

“El procedimiento es un procedimiento bastante claro. En otras palabras, la quina la formamos nosotros, de esa quina el Presidente nomina a una persona y posteriormente es una persona la que va al Senado y no cinco. En consecuencia, la propuesta no está de acuerdo al orden que constitucionalmente está establecido en el tema de la designación de los candidatos. Eso como proceso formal”, explicó Vivanco.

“El proceso formal consiste en que el que va a ir a exponer a la comisión de Constitución y va a ser aprobado o no por la sala es el candidato que nomine el Presidente. Si se quiere hacer una audiencia extra, es una audiencia que tendría que hacerse antes de que el Presidente nomine y no de un modo formal”, acotó.

“A nosotros no nos ofende el tema”

Vivanco descartó que se pase a llevar al Poder Judicial con esta idea, enfatizando que “de ninguna manera invade las atribuciones de la Corte Suprema”.

“Nosotros no somos incumbentes porque la quina ya está formada. Si el Senado quiere recibir a los cinco miembros de la quina o no, informalmente, es una atribución absoluta del Senado, eso es su decisión y a nosotros no nos ofende el tema ni nos invade en nuestras atribuciones”, planteó.

La vocera de la Corte Suprema afirmó que los cinco seleccionados en la quina -José Morales, Ángel Valencia, Marta Herrera, Carlos Palma y Rodrigo Ríos- “son personas de trayectoria” y que “están todos los elementos para que el gobierno pueda nominar a la persona correspondiente con todas las cartas sobre la mesa”.

Respecto a críticas a los candidatos opinó que “muchas de estas cosas corresponden a un modo de competir que no es lo más adecuado”.

“No corresponde descalificar a las personas. Lo más importante es la trayectoria de cada uno y todos son personas de una trayectoria importante, cada uno en su área, y la idea es que finalmente el gobierno nomine al que considere mejor. Temas de descalificaciones hay que dejarlos de lado y evitar hacer guerra sucia en los temas de los nombramientos sea antes, durante o después de los procesos”, señaló.