José Morales no logró los votos: por primera vez en la historia Senado rechaza una nominación del Presidente para fiscal nacional

Por 31 votos a favor, seis en contra y ocho abstenciones, el Senado rechazó la propuesta que hizo el Presidente Gabriel Boric para que José Morales se convirtiera en el cuarto fiscal nacional en la historia del Ministerio Público. De esta forma, se transformó en el primer aspirante que propone un jefe de Estado en ser rechazado por la Cámara Alta.

El fiscal jefe de Santiago Norte y abogado de la Universidad Central necesitaba 33 respaldos para convertirse en el sucesor de Jorge Abbott y enfrentaba la votación con una recomendación por parte de la comisión de Constitución de la corporación.

Sin embargo, algunos senadores manifestaron reparos con su figura, por lo que, al tener la última palabra en este proceso de elección, se desechó completamente su designación. El rechazo provino desde algunos parlamentarios de las bancadas de la Democracia Cristiana (DC), Renovación Nacional (RN), el Frente Regionalista Verde Social (FRVS) e independientes.

Las abstenciones, en tanto, se registraron por parte de senadores de RN, el Partido Socialista (PS), la Unión Demócrata Independiente (UDI), el FRVS y también desde el mundo independiente.

La ministra de Justicia, Marcela Ríos, previo a la votación, remarcó que en el proceso de selección del candidato intervienen los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y defendió la decisión del gobierno de presentar a Morales.

También, puntualizó que con la quina efectuada por la Corte Suprema en mano, y tras un “extenso” proceso de diálogo con las bancadas de parlamentarios, “el Presidente de la República tomó en consideración todas las distintas variables y condicionantes para este decisión, teniendo en cuenta una vocación institucional y, en particular, el detallado plan de trabajo para la fiscalía propuesto por el señor Morales”.

El escenario en la Cámara Alta era incierto y estaba marcado por la división al interior del oficialismo, por desmarques de RN y ausencias de parlamentarios. Algunos legisladores que no estuvieron presentes en la votación por diferentes motivos no pidieron permiso constitucional, lo que impidió rebajar el quórum de ratificación de dos tercios.

La sesión, además, contó con solicitudes de parlamentarios para modificar el periodo de duración del cargo de fiscal nacional de ocho a cuatro o cinco años. O, por el contrario, mantener el periodo, pero con la realización de una evaluación en la mitad.

“Es un tema súper importante que el Senado haga valer todo el poder que tiene en este tema y de corregir si hay un error, y no estemos ocho años con algo que no es lo correcto”, argumentó el senador Alejandro Kusanovic (independiente-RN).

Es primera vez en la historia -desde la creación del Ministerio Público- que el Senado rechaza la nominación del Presidente de la República.

En noviembre de 1999, en sesión secreta, la Cámara Alta visó la propuesta del gobernante de entonces, Ricardo Lagos, para que Guillermo Piedrabuena se convirtiera en el primer jefe del Ministerio Público. El resultado de la votación fue de 39 votos a favor, uno en contra y una abstención.

En 2007, el primer gobierno de Michelle Bachelet apostó por Sabas Chahuán. Con 31 votos a favor, cinco en contra y una abstención, el Senado ratificó la propuesta en octubre de ese año.

En 2015, en tanto, coincidiendo con un amplio debate en el país respecto a la corrupción por varias indagatorias en marcha sobre financiamiento político, la segunda administración de Bachelet -con Javiera Blanco en el Ministerio de Justicia- logró que se aprobara la nominación de Jorge Abbott por 32 votos a favor, dos abstenciones y ningún voto en contra.

Al ser rechazada la nominación de Morales, la Corte Suprema deberá completar la quina de candidatos para liderar la Fiscalía Nacional, que será luego presentada nuevamente al Presidente de la República para que éste escoja un nombre y lo someta, de nuevo, a la votación del Senado.

Cronología de una carrera para convertirse en fiscal nacional

La carrera para asumir la jefatura del Ministerio Público no fue fácil. A inicios de noviembre, Morales fue bien evaluado por la Corte Suprema e, incluso, quedó en el primer lugar de la quina que elabora el máximo tribunal, junto a Ángel Valencia, ambos con 17 votos.

Luego, en una difícil decisión -así lo reconocieron desde el gobierno- el Presidente Gabriel Boric lo eligió como carta para convertirse en el nuevo jefe del Ministerio Público durante los próximos ocho años. Una selección que no generó reacciones muy favorables por parte de parlamentarios oficialistas, quienes cuestionaron su rol como fiscal en el caso Cascadas de SQM y en el juicio por la colusión de las farmacias, que terminó en una suspensión condicional con “clases de ética” para los ejecutivos de las empresas implicadas.

Pero, frente a la nominación del Mandatario, era la Cámara Alta la que tenía la última palabra. La primera prueba que debió enfrentar el fiscal jefe de Santiago Norte en esa corporación fue una presentación ante la comisión de Constitución, que se concretó el lunes.

En su exposición en la instancia -que se extendió por casi cinco horas y era considerada como clave, porque marcaría la antesala de la votación en el hemiciclo- Morales presentó una propuesta de manejo del Ministerio Público.

Además, se refirió, consultado por parlamentarios, a su rol en el caso Cascadas, ocasión en la que aseguró que mientras estuvo a cargo hubo resultados, y que fue removido injustamente por su superior, el entonces fiscal nacional Sabas Chahuán.

Esa declaración le abrió flancos. Y es que fue el propio Chahuán -en entrevista con La Tercera- quien se refirió a dichos reproches y afirmó que Morales ha tenido una labor “deficiente” como fiscal y que, por eso, fue removido de ciertas causas.

“No hubo ninguna injusticia en esa decisión, sino que fue adoptada por razones de buen servicio. La causa tenía una deficiente dirección, había múltiples reparos de abogados querellantes, por escrito y fundamentados, ante la negativa o no accionar del fiscal Morales de realizar diligencias. Es cierto que formalizó a una persona, pero con posterioridad fue absuelta, de manera tal que acá no hay nada de injusticia, sino que se fundamenta en reclamos”, dijo Chahuán.

El otrora jefe del Ministerio Público, además, reconoció que “si yo hubiera estado en la Corte Suprema o hubiese sido el Presidente de la República, no hubiera propuesto al candidato Morales”.

Tras la presentación de Morales ante la comisión de Constitución, la instancia legislativa se reunió nuevamente el martes para discutir la idoneidad y experiencia del persecutor.

En esa sesión, tres de los cuatro senadores integrantes presentes dieron el visto bueno al abogado, por lo que la comisión despachó un informe a la mesa directiva del Senado, recomendando aprobar la nominación de Morales.

El documento fue leído durante la votación de este miércoles por el presidente de la instancia, el senador Matías Walker.