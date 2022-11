Senadores de la comisión de Constitución dan visto bueno a José Morales para que sea el nuevo fiscal nacional

Por casi cinco horas se extendió, entre exposición y preguntas, la “prueba” del fiscal regional metropolitano Centro Norte, José Morales ante la comisión de Constitución del Senado.

El aspirante a liderar el Ministerio Público debió exponer el lunes ante la instancia legislativa para defender su nominación. Era una presentación considerada como clave, porque marca la antesala de la votación que se realizará el miércoles en el hemiciclo de la Cámara Alta, en donde los senadores deliberarán su ratificación como nuevo fiscal nacional.

En su exposición, que fue antecedida por la defensa de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, presentó una propuesta de manejo del Ministerio Público -en la que se incluyen temas como crimen organizado, violencia de género y Macrozona Sur- y se refirió, entre otros, a su rol en el caso Cascadas.

La comisión de Constitución nuevamente se reunió este martes para pronunciarse sobre la nominación del abogado de la Universidad Central, con diplomados en Derecho Penal, Seguridad y Defensa, Derecho Administrativo Sancionador y en Argumentación Jurídica.

En la sesión, tres de los cuatro senadores integrantes presentes dieron el visto bueno al persecutor, quien enfrentará la votación en la Sala -donde requiere de 33 votos para ser ratificado- con el respaldo de la instancia legislativa. Además, se despachará un informe con las opiniones de los legisladores a la mesa directiva de la corporación.

“Cumple con las condiciones de idoneidad y experiencia”

La primera en respaldar a Morales fue la senadora Luz Ebensperger (UDI), quien afirmó que tras la exposición del lunes, “se vio un hombre que se le notaba la experiencia y el conocimiento en todos los temas”.

“Tiene los méritos suficientes y satisfactorios en experiencia, idoneidad, conocimiento y capacidad para asumir este gran desafío”, enfatizó.

El senador Pedro Araya (independiente-PPD) también se mostró a favor de ratificar al persecutor como el nuevo fiscal nacional.

“Por la compleja situación que vive el Ministerio Público, creo que José Morales sí puede ser un buen conductor en esta etapa”, señaló, y agregó que puede contar con una “mirada distinta” respecto de cómo abordar las relaciones en la institución.

“El fiscal Morales con el desempeño que ha tenido, ha tenido causas complejas (...), yo creo que puede ser una persona que cumple las condiciones para ser el próximo fiscal nacional”, insistió.

Eso sí, el parlamentario manifestó sus reparos sobre la exposición de la ministra de Justicia y -según comentó- el gobierno no argumentó las razones políticas que lo llevaron a inclinarse por Morales.

“Ayer (lunes) quedó al debe el gobierno en la explicación, más allá de los lugares comunes que señaló la ministra de porqué se había elegido a José Morales, lo que me hubiera gustado conocer era la razón de fondo que tuvo el gobierno a la vista”, expresó Araya.

Además, advirtió que esclarecer ese punto era relevante, pues “esto tiene que ver con un diseño que va a tener el Presidente Boric respecto a la seguridad pública”.

El presidente de la comisión de Constitución, senador Matías Walker (independiente), por su parte valoró la “preocupación” en materia de seguridad de Morales y aseguró que cuenta con un plan para “revitalizar” la institución.

“Creo que hay un plan concreto para, de alguna manera, revitalizar el Ministerio Público. Lo veo a una persona con carácter suficiente para enfrentar la persecución penal respecto a delitos que hoy mayormente preocupan a los chilenos y también respecto a delitos de corrupción contra la probidad”, argumentó el parlamentario.

“Considero que el candidato propuesto por el Presidente de la República cumple con las condiciones de idoneidad y experiencia establecida en nuestro ordenamiento jurídico”, añadió.

El único senador presente en la instancia que no respaldó la figura de Morales fue Rodrigo Galilea (RN). El parlamentario fue crítico con las gestiones anteriores del Ministerio Público y apuntó a la llegada de nombres nuevos, para incidir en un cambio institucional.

“Reconociendo los méritos, experiencias y conocimiento del fiscal Morales, yo creo que no es, en este momento, la persona apropiada para dirigir la institución. Si la institución estuviera caminando en un proceso estable y virtuoso, no tengo ninguna duda que él podría hacerlo, pero creo que en el momento en que está y los cambios profundos que hay que hacer, yo prudencialmente me inclino por otro tipo de perfil”, reconoció.