Tras informe sobre Democracia Viva: contralor afirma que hubo corrupción y asegura que es imposible que se restituyan los dineros

Este jueves, la Contraloría General de la República dio a conocer el informe de auditoría que se le realizó a la Seremi de Vivienda de Antofagasta (Serviu), luego de que se revelara a la opinión publica la transferencia de $ 426 millones a la Fundación Democracia Viva, ligada a Revolución Democrática (RD).

En el documento, donde se revisaron todos los convenios entre los años 2020 y 2023, se acreditó la “falta a la probidad” por parte de exseremi de Vivienda Carlos Contreras (exRD) y se dio a conocer que dividió montos de convenios para evitar el control legal del ente fiscalizador. Además, en el informe se revela que, al menos, 12 personas tenían contrato en el Serviu y también en fundaciones.

Luego de conocerse el lapidario informe, el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, aseguró que estamos frente a un acto de corrupción y destacó que “no hay ninguna posibilidad” de recuperar los recursos entregados a Democracia Viva.

En entrevista con Estado Nacional, de TVN, Bermúdez aseguró que esto se debe a que no existen boletas ni ningún tipo de garantía del polémico convenio. “Yo creo que no hay ninguna posibilidad de recuperar esos recursos, porque no hay garantías, ese es el gran problema. La ley es bastante amplia de que acepta muchos tipos de garantías”, dijo el contralor.

Sobre si el caso de Democracia Viva es un acto de corrupción, de forma tajante el contralor dijo que “claramente sí, no es además una calificación que yo solamente haya ocupado, sino que la ha usado el propio ministro de Justicia (Luis Cordero) y el Presidente de la República”.

Por otro lado, también se refirió a si se fiscalizó a RD y a la diputada Catalina Pérez, expareja de Daniel Andrade, representante legal de Democracia Viva.

Sobre la fiscalización a la tienda política, y consultado sobre si se destinaron fondos para financiamiento político, Bermúdez aseveró que “no es nuestra facultad, nosotros no fiscalizamos partidos políticos. Para eso necesitamos acceso a las cuentas corrientes y nosotros no tenemos ese acceso”.

Asimismo, y sobre si hay una fiscalización a la diputada Pérez en el informe, el contralor afirmó que “tampoco fiscalizamos a diputados. No hay un antecedente respecto a ella, no hay un mail, por ejemplo, o algo que nosotros hayamos visto”.

En relación a los próximos informes que emitirá la Contraloría por los cuestionados convenios en todos el país, Jorge Bermúdez indicó que “el de Puerto Montt (Región de Los Lagos) es el que está más adelantado. Ahí hay más de una fundación que está involucrada, entonces ese es un informe un poco mayor”.

Por último, el contralor realizó un mea culpa sobre los casos de líos de platas, señalando que es necesario mejorar y perfilar el Estado en su conjunto, para evitar estos hechos.

“Yo creo que acá lo que ha fallado es el Estado en su conjunto, y eso evidentemente incluye a la Contraloría, falla en su conjunto por la laxitud con la que se ha tratado el tema de transferencias, pero esto tiene unas raíces muy profundas en el sentido de que habría muchas cosas que mejorar y perfilar en el Estado en su conjunto, incluyendo la Contraloría, para que esto no se vuelva a producir”, concluyó Bermúdez.