Leiva (PS) y el desmarque del PC y el Frente Amplio por ley de usurpaciones: “Es importante apoyar a nuestro gobierno, no solo para ocupar cargos”

Al igual que sus compañeros de bancada, el diputado Raúl Leiva (PS), aún mastica la la rabia por el desorden que evidenciaron las filas oficialistas el martes pasado, jornada en la que la Cámara despachó la ley en contra de las usurpaciones.

El gobierno, junto a algunos legisladores del PS, el PP, liberales, radicales y DC, estaban en un escenario imposible.

Si bien ellos compartían la necesidad de avanzar con una nueva normativa que endureciera las penas en contra de las ocupaciones ilegales de terrenos, tenían discrepancias profundas con la redacción que había impuesto la derecha. Esta facultaba a civiles iniciar la recuperación por la fuerza de sus inmuebles tomados en cualquier momento, en base a un principio de “legítima defensa privilegiada”.

Sin embargo, los esfuerzos del Ejecutivo y de este grupo de diputados tampoco contaba con el apoyo de las bancadas de izquierda, que se oponían a cualquier medida que penalizara con cárcel las tomas.

A juicio de Leiva, presidente de la Comisión de Constitución e integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara, el desmarque de la izquierda denota una falta de compromiso.

Que una propuesta del gobierno saque 24 votos en la Cámara, ¿es muy inusual, no?

No es normal, lamentablemente, que se obtenga esa votación. Al gobierno hay que acompañarlo en los proyectos que son populares y también en los que parece que no lo son tanto. Hay un compromiso de gobierno. Esa votación refleja lamentablemente la falta de compromiso con las indicaciones del gobierno. Era una indicación que pretendía mejorar este proyecto.

¿Por qué se arriesgó el gobierno a una votación presentando una indicación, que apenas concitó el apoyo de un 15% de la Cámara?

Hay que contextualizar esa votación. Era una de las últimas votaciones. Como eran tantos los artículos inadecuados que habían sido aprobados y que eran varias las indicaciones (del gobierno) que fueron rechazadas, uno podría entender que eso generó el desorden.

¿No fueron entendidas las indicaciones del gobierno por parte del Frente Amplio y el PC?

Es una posibilidad. Lo que hacían esas indicaciones era reforzar la viabilidad del proyecto, para sancionar con pena corporal y con flagrancia permanente el delito de usurpación. Pero hacía una clara distinción entre usurpación violenta y no violenta y las sanciones que acarreaba.

Pero aparentemente había una decisión de las bancadas del PC y el Frente Amplio de hacer un punto político, marcar una clara distancia y no apoyar nada que significara sancionar las usurpaciones.

A mi juicio, eso no corresponde. La seguridad tiene que ser debatida con sentido de Estado. No por lo que un nicho electoral espera de sus representantes. Si no somos capaces de mirar la seguridad con sentido de Estado y sancionar este tipo de delito, no cumpliremos nuestro rol como gobierno. Muchas veces las usurpaciones generan crimen organizado, loteos irregulares y personas que lucran. Es importante señalar que gracias a una indicación del Ejecutivo que sí se aprobó permite distinguir entre los campamentos que están constituidos y otro tipo de usurpaciones.

El diputado DC Eric Aedo dijo que “el mensaje” de esa votación es que “el gobierno se quedó solo y que las fuerzas de izquierda ya están mirando su nicho electoral”. ¿Coincide?

No tomar definiciones con sentido de Estado, no apoyar al gobierno en una votación difícil, da cuenta de una problemática compleja y grave. Así hicieron ver los diputados del PPD. Lo importante es que seamos capaces de convenir que es importante apoyar a nuestro gobierno, no solo para ocupar cargos en el Estado. Si hay un disenso legítimo, bueno, hacerlo ver y representarlo. Pero en este caso, no se representó. Muy por el contrario, existía un acuerdo para apoyar las indicaciones del Ejecutivo y las que proponía el PC. Quiero destacar que el PS cumplió con su compromiso

La diputada Maite Orsini (RD) dijo que el gobierno estaba al tanto de que tenía reparos con el proyecto de usurpaciones y con las indicaciones. ¿Es cierto eso? El diputado Jaime Araya (indep. PPD) coincide con Ud. en que había un compromiso.

Reparos siempre puede haber, observaciones, formas distintas de analizar, de proponer y resolver una problemática, pero en este caso existía un acuerdo. Hubo reuniones de bancadas del oficialismo, que daban cuenta de la necesidad de apoyar las indicaciones del Ejecutivo para mejorar un proyecto que lamentablemente la derecha saca un provecho político y no jurídico, para forzar un veto. Una parte importante de los parlamentarios de oposición entienden que entregar legítima defensa privilegiada, en la forma que está redactada, genera un problema adicional.

Ahora, el día de la votación en la Cámara por una casualidad solo estaba la ministra de Salud cuando se votó este proyecto de seguridad. Independiente que tal vez la ministra Tohá y los subsecretarios de su cartera tenían justificaciones para no estar, ¿no cree que ello da una señal de desamparo?

No, pues había un compromiso de las bancadas oficialistas para (apoyar) las indicaciones del Ejecutivo.

Ese día tampoco estaba el ministro Álvaro Elizalde, encargado de la relación con el Congreso. ¿Su ausencia estaba justificada?

Sí, porque había un compromiso de las bancadas. Además, hubo varios problemas que dan cuenta de la justificación de no estar presente en esa votación. Pero los ministros y sus equipos participaron de todas las mesas de trabajo para mejorar el proyecto.