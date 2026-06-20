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    “Mi popularidad no es asunto tuyo”: Meloni responde a Trump tras nuevas críticas

    La primera ministra italiana rechazó los dichos del presidente estadounidense, quien afirmó que su popularidad “está por los suelos” y volvió a acusarla de no colaborar con Estados Unidos durante la guerra con Irán.

     
    “Mi popularidad no es asunto tuyo”: Meloni responde a Trump tras nuevas críticas

    La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, volvió a responder este sábado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que el mandatario la acusara de tener su popularidad “por los suelos” y de haber dado la espalda a Washington durante la guerra con Irán.

    Mi popularidad no es asunto tuyo. Sugiero que te centres en la tuya”, escribió Meloni en una publicación en inglés en Instagram.

    La respuesta llegó después de que Trump insistiera en que Meloni le habría pedido “una y otra vez” una fotografía durante la reciente Cumbre del G7 en Francia, versión que la primera ministra italiana negó y calificó como una afirmación inventada.

    “Estos ataques constantes e injustificados son absurdos”, señaló Meloni. “En cuanto a mi popularidad, ser tu amiga no la ha ayudado en absoluto, ni depende de mi relación contigo. Mi popularidad depende de mi capacidad para defender el interés nacional de Italia, y eso es precisamente lo que siempre he hecho”, agregó.

    La jefa de Gobierno también respondió a los cuestionamientos de Trump por el uso de bases militares estadounidenses en Italia. El mandatario estadounidense le reprochó no haber permitido el uso de pistas de aterrizaje italianas, en medio de las operaciones vinculadas al conflicto con Irán.

    “Eso mismo hice con respecto a las bases militares estadounidenses en Italia. Su uso se rige por acuerdos que siempre hemos respetado y que no pueden violarse mientras yo sea primera ministra. Italia sigue siendo una nación soberana”, sostuvo Meloni.

    Trump había publicado en su red social Truth que la popularidad de Meloni en Italia estaba “por los suelos”, posiblemente —según él— porque “le dio la espalda a Estados Unidos” al negarse a impedir que Irán obtuviera o desarrollara un arma nuclear.

    El presidente estadounidense también afirmó que, tras la “derrota militar de Irán” a manos de Estados Unidos, Meloni buscaba volver a acercarse a él para “mejorar sus cifras”.

    El cruce entre ambos líderes escaló luego de una entrevista de Trump con el canal italiano La 7, en la que aseguró que se había tomado una foto con Meloni “por pena”, porque supuestamente ella se lo habría “suplicado”.

    Meloni respondió el viernes con un video en redes sociales, donde sostuvo: “Ni yo ni Italia suplicamos nunca”.

    En una publicación posterior, escrita en italiano, la primera ministra aseguró que no volverá a referirse al tema, porque sigue creyendo en la unidad de Occidente y porque, a su juicio, el cruce público “no está a la altura” de la tarea que enfrentan los aliados.

    La tensión diplomática también tuvo efectos en la agenda bilateral. Los comentarios de Trump derivaron en la cancelación de un viaje del ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, quien tenía previsto viajar este domingo y lunes a Miami para participar en el Foro Empresarial y Científico.

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