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    Organizadores cifran en cerca de 5 mil los asistentes a marcha propalestina en Santiago

    La manifestación “La Resistencia Continúa” avanzó desde el GAM hasta Plaza de la Aviación, en Providencia. Abogados por Palestina informó que presentará una solicitud ante Naciones Unidas para pedir el inicio de un procedimiento de expulsión de Israel del organismo internacional.

    Por 
    Felipe Rivera
    Marcha propalestina en Santiago anuncia solicitud para expulsar a Israel de la ONU

    La marcha “La Resistencia Continúa”, organizada por agrupaciones sociales, culturales y de solidaridad con Palestina, avanzó desde el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) hasta Plaza de la Aviación, en Providencia. Según los organizadores, la convocatoria reunió a cerca de 5 mil asistentes.

    En ese contexto, el abogado Nelson Hadad, integrante de Abogados por Palestina y exautoridad de gobierno, anunció que el próximo lunes presentarán una solicitud al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para pedir que se inicie un procedimiento de expulsión de Israel del organismo internacional.

    La marcha contó además con la presencia de integrantes de la flotilla internacional que intentó llegar a Gaza. Entre ellos estuvo Claudio Caiozzi, artista visual chileno. También participó Carolina Eltit, productora de televisión y tripulante de la flotilla. A ellos se sumó la vocera de organizaciones palestinas Jihad Shahwan.

    Organizadores cifran en cerca de 5 mil los asistentes a marcha propalestina en Santiago

    Según Hadad, la presentación contará con el respaldo de 80 mil firmas de la sociedad civil chilena y se fundamentará en el artículo 6 de la Carta de Naciones Unidas, que contempla la expulsión de un Estado miembro en caso de violaciones persistentes a los principios del organismo.

    “Estamos presentando una solicitud al secretario general de la ONU para pedirle la expulsión de Israel del organismo mundial, en atención a esta conducta reiterada de incumplimiento de resoluciones”, señaló Hadad.

    El abogado sostuvo que Israel ha incumplido “más de 100 resoluciones” desde 1948 y acusó que los hechos ocurridos en Gaza y Líbano constituyen graves vulneraciones al derecho internacional.

    “Por supuesto que ha cometido los peores crímenes de guerra, de lesa humanidad y el más abominable de todos, que es el genocidio. Y eso no puede quedar en la impunidad”, afirmó.

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