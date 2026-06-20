En vivo: la UC visita a Deportes Copiapó en su primer duelo de la Copa Chile 2026
Los cruzados inician su participación en el torneo doméstico visitando a los Leones de Atacama.
Minuto a minuto
Deportes Copiapó 0-0 Universidad Católica
Giani tuvo la primera
9′. Giani se eleva por el aire y saca un cabezazo que se va desviado por poco.
¡Comienza el partido!
1′. En el estadio Luis Valenzuela Hermosilla, la UC inicia su participación en la Copa Chile 2026 ante Deportes Copiapó.
La formación titular de la UC
La UC visita a Deportes Copiapó
En esta caso, les traemos el minuto a minuto del partido entre los Leones de Atacama y los cruzados, que marca el inicio de la participación del equipo de Daniel Garnero en la Copa Chile 2026.
¡Bienvenidos!
Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo del diario La tercera.
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