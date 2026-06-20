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    EN VIVO

    En vivo: la UC visita a Deportes Copiapó en su primer duelo de la Copa Chile 2026

    Los cruzados inician su participación en el torneo doméstico visitando a los Leones de Atacama.

    Universidad Católica visita a Deportes Copiapó en su primer partido de la Copa Chile 2026. Foto referencial. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Minuto a minuto

    Deportes Copiapó 0-0 Universidad Católica

    Actualiza el relato aquí

    Giani tuvo la primera

    9′. Giani se eleva por el aire y saca un cabezazo que se va desviado por poco.

    ¡Comienza el partido!

    1′. En el estadio Luis Valenzuela Hermosilla, la UC inicia su participación en la Copa Chile 2026 ante Deportes Copiapó.

    La formación titular de la UC

    La UC visita a Deportes Copiapó

    En esta caso, les traemos el minuto a minuto del partido entre los Leones de Atacama y los cruzados, que marca el inicio de la participación del equipo de Daniel Garnero en la Copa Chile 2026.

    ¡Bienvenidos!

    Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo del diario La tercera.

    Más sobre:en vivo"minuto a minuto"La UCCopa ChileUniversidad CatólicaDeportes CopiapóFútbol chileno

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