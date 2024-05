Tribunal mantiene el arresto domiciliario total de Cathy Barriga y amplía plazo de investigación

El 9° Juzgado de Garantía de Santiago decidió mantener el arresto domiciliario total de Cathy Barriga y amplió en 60 días el plazo de la investigación que se desarrolla contra la exalcaldesa de Maipú.

En el marco de una audiencia de revisión de medidas cautelares, que tuvo lugar este viernes, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente dio a conocer que la exalcaldesa incumplió, según los registros de Carabineros, en siete ocasiones su arresto, sin responder el teléfono a los funcionarios policiales que iban a fiscalizarla.

A principio de año, la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente formalizó a Catherine Carolina Barriga Guerra en una indagatoria por su presunta responsabilidad como autora -en grado de desarrollo consumado- de delitos reiterados de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, ilícitos que habría cometido entre 2016 y 2021, mientras se desempeñó como alcaldesa de Maipú.

El 18 de enero se fijó su arresto domiciliario total y un plazo de 120 días para la investigación. El tribunal estimó que existían “antecedentes más que suficientes” para determinar la existencia de los ilícitos imputados, pero desechó la prisión preventiva que solicitó el ente persecutor. El Ministerio Público apeló, sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago mantuvo la medida cautelar dispuesta.

Le concedieron acompañar a su hijo a terapias en otra región

El lunes 29 de abril se realizó una audiencia de revisión de cautelares, luego que su defensa solicitara el reemplazo por un arresto domiciliario nocturno, a lo que el tribunal se negó, accediendo, sin embargo a que pudiese viajar al Quisco cada viernes, al centro recreacional Secretos del Rancho, en la Región de Valparaíso, para asistir a la terapia del menor de sus hijos con TEA.

Cathy Barriga durante su formalización, en enero. Foto: Javier Salvo / Aton Chile.

Fiscalía acusó incumplimientos reiterados del arresto domiciliario

El 3 de mayo, acusando incumplimientos reiterados de su arresto domiciliario en su parcela en Peñaflor, consignados por Carabineros el viernes 12, martes 23, jueves 25 y domingo 28 de abril, la Fiscalía Oriente solicitó una nueva audiencia de revisión de cautelares para pedir, por tercera vez, la prisión preventiva de la exalcaldesa.

Barriga evitó hablar con la prensa al presentarse a la audiencia que se fijó para este viernes a partir de las 10.00 horas. La acompañaba su marido, el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Joaquín Lavín León. Tampoco habló la fiscal Constanza Encina.

Se amplió plazo de investigación

La audiencia se inició poco antes de las 11.00 en la sala 904 del edificio D del Centro de Justicia.

El Ministerio Público pidió la ampliación del plazo de investigación en 90 días, argumentando que requerían concretar todavía un informe pericial y siete diligencias de la Policía de Investigaciones. También hay declaraciones necesarias que no se han tomado.

Accediendo parcialmente a esa petición, el tribunal dispuso extender en 60 días el plazo de investigación de 120 días que había fijado en enero.

Audiencia de formalización de la exalcaldesa Cathy Barriga. Foto: Sebastián Ñanco / Aton Chile.

Los descargos de la defensa

Justificando a su representada, la defensa de Barriga alegó que en enero se le fiscalizó 29 veces, en febrero 61, marzo 70, abril 55 y mayo 11. El defensor Cristobal Bonacic detalló que los funcionarios policiales fueron al domicilio de la exalcaldesa durante la madrugada y un domingo a las 6.00 de la mañana.

También, plantearon que el hijo menor de la imputada es TEA y que ella duerme con él, lo que le impide mantener el teléfono con volumen durante las noches. La defensa aseguró que empezó a dormir con audífonos puestos para escuchar el aparato e instaló una cámara en la puerta de entrada para monitorear la llegada de los fiscalizadores.

“Tiene clara que es su obligación y lo va a seguir haciendo (…) son esfuerzos que ha hecho y lo va a seguir haciendo”, señaló su abogado.

La defensa sostuvo que se había acordado que los carabineros la contactaran antes porque no tenía timbre en el domicilio y que no respondió a llamados que realizaron desde un número de teléfono desconocido.

Frente a eso, la magistrada Claudia Burgos ordenó que la defensa de Barriga entregue un número privado y especial solo para este fin al que Carabineros pueda llamar directamente y no tener que llamarla por el timbre para no afectar al hijo.

Fiscalía conforme

“Nosotros solicitamos que se intensificara en caso de que ellos no pudieran justificar debidamente si esto se trataba de incumplimientos o no. En este caso en particular ellos presentaron, expusieron latamente las razones por las cuales ella en su momento no pudo contestar a los llamados de carabineros y, bajo ese punto de vista, nosotros nos quedamos conformes con las medidas que instruyó el tribunal para que se pueda fiscalizar correctamente la media cautelar en el domicilio”, manifestó la fiscal a la prensa tras la audiencia.