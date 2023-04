Justificación “mediocre”: La ácida crítica de Yasna Provoste al Mineduc de Marco Antonio Ávila

Como los últimos dos lunes, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, fue parte de una comisión mixta en el Congreso para hablar -instancia mandatada por ley- sobre la gestión en torno al nuevo sistema de educación pública y la puesta en marcha de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) que ahora pasarán a administrar los establecimientos que antes tenían a los municipios como sostenedores.

Fue en ese contexto que la senadora Yasna Provoste (DC), como ha sido la tónica en estas comisiones, fue dura con el secretario de Estado. De hecho, luego de escuchar explicaciones por distintas situaciones de parte del secretario de Estado y de Jaime Veas, director de Educación Pública, la parlamentaria tomó la palabra y expuso que “echarle la culpa al gobierno anterior cuando se llevan 13 meses de gobierno, es un poquito mucho”.

De hecho, tras escuchar a algunos dirigentes del Colegio de Profesores y trabajadores de SLEP de la Región Metropolitana y Atacama, la misma senadora señaló que “lo peor que le puede pasar a la educación es comenzar a tratar de justificarse de manera tan mediocre”.

“Asisto con muy poca esperanza, porque muchos de estos temas se saben y se han denunciado desde hace meses. Y creo que va a terminar más rápida la investigación, que ya ha iniciado la Fiscalía en el Servicio Local de Educación de Atacama, porque no hay respuesta del ministerio de Educación”, había dicho poco antes.

Dijo, además, que “la crisis de la educación pública está mucho más extendida que lo que se quiere presentar en esta comisión”.

“Lo peor que nos puede pasar es que aquí se digan cosas que no corresponden a la realidad. Cuando la semana pasada preguntamos respecto de colegios insuficiente, el ministro fue categórico en decir ‘son cinco en todo el país’ y sólo en Atacama hay mucho más que lo que le ministro señaló acá. Y que ahora se señale que cuando ocurrieron deudas, en el caso de Barrancas, Cerro Navia y San Fernando, precisamente fueron en medio de la tramitación de la ley. Por se estableció en la ley descontando del fondo común municipal. No paga el SLEP. No digamos cosas que no son. Esto es básico”, expuso también.