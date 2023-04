Con larga exposición y poco espacio para preguntas, Mineduc reporta en el Congreso los avances del Plan de Reactivación Educativa

Por ley, el Ministerio de Educación está obligado a reportar trimestralmente los avances del Plan de Reactivación Educativa. Para eso, una sesión conjunta de las comisiones de Educación de la Cámara de Diputados y el Senado citó para este lunes al ministro Marco Antonio Ávila y conocer así de su boca el estado de situación de la política. Así se leía al menos en la convocatoria.

El secretario de Estado llegó hasta el Congreso acompañado de las subsecretarias Alejandra Arratia (Educación) y Claudia Lagos (Educación Parvularia), además del secretario ejecutivo del plan, Joaquín Walker, quien, contrario a lo que algunos diputados querían, terminó protagonizando la exposición.

A las 10:45 en punto se dio comienzo a la sesión con una breve introducción del ministro. Nueve minutos después, Walker comenzó su larga alocución, la que inició con una contextualización sobre las consecuencias de la pandemia, donde presentó varios estudios sobre salud mental, convivencia, recomendaciones de organismos internacionales, los que, según dijo, van “en la línea” de lo que han ideado para Chile.

A las 11:14, media hora más tarde, el exdirector ejecutivo de Elige Educar pasó a explicar qué es el Plan de Reactivación Educativa, detallando los grandes principios del mismo. Cinco minutos después vendría la primera pregunta, la que corrió por cuenta de la senadora Carmen Gloria Aravena (Evópoli), sin mayores contratiempos para el expositor.

“Esto no parte en 2023″, dijo Walker sobre la planificación para este año. Por eso, le mostró a los presentes lo hecho en 2022, como tutorías, lo tendiente a la educación integral o el plan ‘Por un Chile que lee’.

Cuarenta minutos después de haber iniciado la sesión, Walker pasó a explicar cómo se ordena el Plan de Reactivación Educativa, enfocándose en los tres niveles detallados: convivencia y salud mental; fortalecimiento del aprendizaje; asistencia y revinculación. Para cada uno de ellos presentó los problemas identificados, la estrategia, los programas o acciones 2023, los alcances y logros esperados para 2023 y las metas para 2026, el año que finaliza el gobierno.

A las 11:51 José García, presidente de la Comisión de Educación del Senado, interrumpió a Walker para decirle que quedaba poco tiempo. Y ahí fue cuando vino el primer encontrón.

“Pareciera que aquí la exposición tiende a alargarse para que no hubieran preguntas, y la verdad hay hartas preguntas, hartas dudas, hartas inquietudes, hay mucho comentario y poca sustancia, entonces creo que siempre al Ejecutivo se le dice la hora de inicio y de término, siempre tiene un tiempo para exponer. En esta oportunidad se ha superado con creces”, dijo la senadora Yasna Provoste (DC), expresidenta de la comisión y miembro del Consejo para la Reactivación Educativa convocado por el Mineduc. Y añadió: “La verdad es que nosotros veníamos preparados para escuchar al ministro, y ya estamos llegando casi al término de la hora, creo que es bien complejo el que se pueda profundizar en temas que son de gran interés para esta comisión”.

A su vez, el diputado Sergio Bobadilla (UDI), aseguró: “La senadora me ha interpretado plenamente y eso no es menor”. Así, recalcó que “es importante escuchar a los asesores, pero más importante es escuchar el informe de parte del ministro. Sugiero que el protagonista en las próximas sesiones que tengamos sea el ministro y no sus asesores”. Ante esto, el senador García le retrucó que es habitual que los secretarios de Estado le den la palabra a sus asesores.

En esa línea, el senador Fidel Espinoza (PS), pidió “que no especulemos, decirse acá en la comisión que, a propósito se ha hecho una exposición larga, es un exceso. Hay que respetar el trabajo en equipo, es una exposición extensa porque la materia así lo amerita. No busquemos suspicacias en un ambiente en un tema que no es habitual que se genere aquí en la comisión”.

Asimismo, el diputado Juan Santana (PS), también le respondió a sus pares: “Decirle al diputado Bobadilla que esta sesión fue convocada para conocer el estado del Plan de Reactivación Educativa. Joaquín (Walker) no es asesor del Mineduc, es a quien el Mineduc designó para llevar adelante este plan, y por lo tanto me parece que si es que no hubo observaciones ni objeciones cuando se hizo la convocatoria, no es el espacio el desarrollo de esto mismo. Tampoco creo que sea el espacio para asumir de que esto se está prolongando o dilatando para no escuchar las voces de quienes son los titulares del Mineduc”.

Con todo, el ministro Ávila sí reconoció luego que este informe era extenso, pero porque “es el primero y tiene que ver con la presentación como de la Carta Gant. El próximo informe ya no va a ser necesariamente una exposición de aquello que se plantea, sino el cumplimiento de las acciones y tareas. En este caso lo que corresponde ahora, que efectivamente yo también entiendo que ha sido bastante larga y queda poco espacio para dudas y preguntas, es el panorama general”. Y sumó: “Salvo la senadora Provoste, el resto no ha estado y por lo tanto no conoce bien qué es lo que se va a desplegar durante 12 meses. Era bueno tener el primer panorama y luego decir ‘de todo esto, el check list’. El segundo informe ya no va a tener esta presentación tan larga, sino vamos a ir a las acciones concretas”.

Y aun cuando Walker fue presentado hace largo rato como secretario ejecutivo del Plan de Reactivación Educativa, la senadora Provoste insistió en “saber en qué calidad viene el señor Walker acá, porque escucho al presidente de la comisión (Santana) decir que no es asesor del Mineduc del ministro, entonces, si no lo es, quiero saber en qué calidad viene porque pareciera que algunos tienen más información que otros respecto de la calidad contractual del señor Walker”.

Ahí, el diputado Hugo Rey (RN) pidió la palabra y se refirió al Simce, ante lo cual el senador García le preguntó al ministro Ávila por la fecha para los resultados de ese examen. Un minuto y diez segundos después, el secretario de Estado aún no respondía la pregunta y solo hacía mención a los posibles malos resultados que se verán, por lo que el propio García tuvo que insistir: “Perdón ministro que lo interrumpa, pero, ¿cuándo se van a hacer públicos esos resultados?”. Recién ahí la máxima autoridad del Mineduc dijo que sería entre fines de mayo y principios de junio.

Avances concretos

Con solo 20 minutos por delante, Walker prosiguió con el informe. Primero mostró algunas metas, como en la recuperación de asistencia, para luego dar paso a, eje por eje, detallar los avances concretos hasta aquí.

Primero fue sobre convivencia y salud mental. Ahí detalló que en cuanto a la contención socioemocional se han dado recursos en línea para equipos y familias, recursos impresos de organismos internacionales, talleres de contención socioemocional y priorización curricular; que se instaló el programa ‘A convivir se aprende’, donde se llega a 100 comunas; o que en cuanto a formación se implementaron algunos cursos, como el de ‘Bienestar y salud laboral de los equipos educativos’.

Asimismo, en cuanto a los avances en fortalecimiento del aprendizaje detalló el diagnóstico para la reactivación de la lectura; la puesta a disposición del maletín virtual para reactivación de lectura; el plan nacional de tutorías y sus alianzas con instituciones de la sociedad civil; los planes como ‘Por un Chile que lee’; el mejoramiento de infraestructura a través del aumento de la cobertura de los cupos SAE; o la priorización curricular.

Por último, se refirió a los avances sobre asistencia y revinculación. Ahí detalló una serie de cosas, como el sistema de monitoreo a la trayectoria y alerta temprana, donde se está preparando el primer reporte 2023; la creación de los planes de asistencia y revinculación, donde se están dando orientaciones para el proceso de planificación; la idea de aulas de reingreso; los equipos territoriales de asistencia y revinculación educativa, que según Walker están “en etapa de consolidación de diseño”; la apertura de bases de licitación de los proyectos de reinserción educativa; y diversas campañas comunicacionales.

Casi al filo del cierre, el director ejecutivo del plan detalló los hitos de los próximos meses, donde enumeró, entre otros, la inscripción para las tutorías, el informe de las recomendaciones del Consejo para la Reactivación o el lanzamiento de una estrategia de salud mental junto a Minsal. Así, a las 12:29 y una hora y 45 minutos después, se levantó la sesión.