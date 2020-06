“Yo no soy un ‘yes man’, si hay cosas que no me parecen bien tengo que decirlas”: Paris asegura que su gestión será “en parte” de “continuidad” y que antepondrá la ciencia a la política

“En parte tengo que ser de continuidad porque ingresé al gobierno, pero en parte también tengo mis críticas: yo no soy un ‘yes man'. Obviamente que si tengo algunas cosas que no parecen bien, tengo que decirlas”

Esta es de una de las frases que emitió el ministro de Salud, Enrique Paris, durante la comisión de Salud del Senado a la que fue convocado hoy por los parlamentarios para contestar una serie de preguntas respecto al manejo del gobierno frente a la pandemia.

En esta línea, el secretario de Estado, se refirió a si su gestión es de “continuidad” -tema sobre el que también se refirió ayer ante la sala del Senado- y a los cuestionamientos realizados a su antecesor, el exministro Jaime Mañalich.

“Es una pregunta casi capciosa porque cuando me dicen: ‘¿Es de continuidad?’ Y yo digo que sí, me dicen ‘ah, entonces va a seguir con la misma estrategia, las mismas fallas’. Y entonces la derecha dice que ‘qué bueno que sea de continuidad’”, y “cuando digo que no soy de continuidad, los parlamentarios que estaban me dicen que cómo, que ‘quiere decir que usted, que reconoce que todo se hizo mal’”, relató durante la sesión.

En esta línea, Paris agregó que “obviamente, acá estamos conversando entre personas adultas, inteligentes. Yo tengo que manejarme dentro de cierto margen, que para algunos quizás no corresponde, pero yo tengo que tratar de respetar lo que hizo Mañalich. Porque realmente hizo cosas buenas, se dedicó muchísimo al trabajo. Por otro lado, obviamente corregir las cosas que yo mismo critiqué: la frase de retorno seguro, y yo mismo critiqué la frase de vuelta a la normalidad. Fui crítico del carnet de salida, que era muy raro”.

El ministro dijo que “en parte” su gestión tiene que ser de “continuidad” porque hoy es funcionario del gobierno, pero insistió en que también es crítico de algunas decisiones tomadas en el pasado: “Yo no soy un yes man”. Obviamente que si tengo algunas cosas que no parecen bien, tengo que decirlas. Así que pido comprensión a mis senadores de gobierno, pero no piensen en que si estoy atacando al gobierno, sino que lo que estoy tratando de hacer es corregir lo que, en mi opinión, no se hizo bien”.

La autoridad también recordó que fue parte de la mesa de expertos del H1N1, donde ahí trabajé con el ministro (Álvaro) Erazo -durante el primer gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet- y obviamente que también hacíamos crítica al gobierno o siempre encontrábamos que habían cosas a mejor”.

El ministro también aseguró que se debe “separar la ciencia de la política”: “O sea, cuando la política va para un lado, pero la ciencia dice otra cosa, yo prefiero inclinarme por la ciencia o la evidencia. Por mucho que la política me dice que haga lo otro, no puedo, tengo que basarme en lo que dice la ciencia. Si no, vamos por rumbo equivocado”, concluyó.