La salud de Chile agoniza

SEÑOR DIRECTOR:

En junio de este año, gran parte de los hospitales del país se quedaron sin recursos en el ítem 22, el que les permite contratar servicios claves para su funcionamiento, como comprar insumos para mantener operativos los pabellones. La cara visible de esta realidad en la Región Metropolitana son hospitales que están viviendo una situación especialmente crítica, como el Félix Bulnes y el San Borja, donde la escasez de insumos ha llevado al cierre de pabellones, atrasando cirugías y aumentando los tiempos de espera en las urgencias, lo que afecta la salud y calidad de vida de los pacientes, y la dignidad en el servicio que estamos entregando como sector.

Se trata de consultorios y hospitales donde se atiende el 85% de la población, que siempre han funcionado “con lo justo”, pero que ahora enfrentan una de las peores crisis de los últimos años, no por ineficiencia, como se ha señalado, sino porque los presupuestos asignados no responden a las crecientes necesidades, ni al aumento del costo de las prestaciones. Una escasez que ha corroborado el subsecretario de Redes con su llamando a la austeridad del 30 de septiembre pasado, y hasta la ministra de Salud, que ha reconocido que no alcanzan los recursos para llegar a fin de año.

La salud y dignidad de los pacientes requiere con urgencia de un compromiso real de parte del gobierno: entregando recursos de emergencia suficientes para llegar a fin de año sin detener la atención de los enfermos; con fondos extraordinarios para la resolución de las listas de espera durante los próximos tres años; y una Ley de Presupuestos 2025 que reconozca el déficit estructural del sistema y lo resuelva.

Gisela Viveros

Presidenta (s) Colegio Médico de Santiago