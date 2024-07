Mesa (en apariencia) técnica

SEÑOR DIRECTOR:

Lamentamos el devenir de la denominada mesa técnica de tarifas eléctricas, principalmente porque de espacio técnico tiene poco y nada.

Primeramente, el miércoles 17 los diputados asistentes acordaron que los asesores no pueden intervenir en las sesiones, ocasionando, de inmediato, que los asesores técnicos no pudieran hacer preguntas de dicha naturaleza. La discusión quedó, así, circunscrita a una discusión política.

Posteriormente, el jueves 18, vivimos otro sinsentido: con ocasión de la discusión del impuesto verde, el ministro de Energía, interpelando a las empresas, señaló que si no se entregaba información, no era posible avanzar. He asistido a todas las sesiones de la mesa, he solicitado información y nada ha sido entregado por parte del gobierno. A comienzos de mes, cuando se formuló el anuncio de un nuevo proyecto de ley para incrementar el subsidio, consulté por el desglose de gasto de los US$ 320 millones adicionales anunciados ese día como mayor gasto. La respuesta fue sencilla: nadie tenía el dato, había que construirlo. Ni el ministro, ni los asesores de Energía, Hacienda y Desarrollo Social. De más está decir que, hasta la redacción de esta carta, dicho dato no ha sido entregado.

Lo anterior da cuenta de que la instancia parece estar sirviendo como una instancia de legitimar propuestas del gobierno que, a la fecha, parecen carecer de todo sustento.

Macarena García

Economista

Juan Ignacio Gómez

Abogado

Libertad y Desarrollo