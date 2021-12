“La pandemia me mantuvo aislada por dos años y mi estrés llegó al punto de enfermar mi cabeza. No entendía el porqué, pero comencé a olvidar. Alguna vez olvidé apagar la cocina cuando puse a cocer huevos. Olvidé que dejé el agua corriendo en el patio. Olvidé alimentar a los perros y llevar uno al veterinario. Olvidé devolver llamadas de teléfono, responder mensajes, pagar y cobrar deudas. Olvidé nombres, algunas palabras que amaba y mucho de lo que hice durante estos últimos años.

Estaba en ese trance cuando me llamó un amigo y me ofreció un trabajo; escribir entrevistas y artículos para difusión científica. Mi primer entrevistado fue Alexies Dagnino, un investigador asociado en el Centro de Neurobiología y Fisiopatología Integrativa (CENFI) de la Universidad de Valparaíso, quien lidera el laboratorio de Neurología del Estrés. Alexies estudia —utilizando modelos animales— las bases neurobiológicas de la resiliencia al estrés y su relación con el origen de enfermedades mentales. “Olvidarme al punto de no recordar el nombre de una amiga o qué día estoy viviendo, es un síntoma de que mi cabeza está enferma”, advertí mientras prestaba atención a las palabras de Dagnino.

Entre muchas cosas me explicó que en la piel hay unas fibras nerviosas que si se estimulan con caricias a cinco centímetros por segundo, activan un circuito neuronal que termina liberando oxitocina. Esta hormona hace que aumente el comportamiento social y eso disminuye los efectos del estrés en el cerebro, un fenómeno se conoce como social buffer o atenuador social y en palabras simples dice que si una persona se expone sola al estrés, los efectos en su cerebro van a ser mayores que si lo hace junto a otras personas. Agregó que el estrés es la condición previa de las enfermedades mentales como la depresión, los trastornos de ansiedad y el Alzheimer, y que la forma en la que el cerebro combate al estrés es a través de la resiliencia, que se activa cuando aumenta nuestro comportamiento social.

En la evolución del cerebro humano, me explicó, el comportamiento social se convirtió en un reforzante natural tan importante como alimentarse o reproducirse. En general los mamíferos que tienen un comportamiento social desarrollado son los que aseguran su sobrevivencia durante la evolución. Cuando el cerebro humano —programado para vivir en sociedad— disminuye su comportamiento social y vive de forma individualista, se estresa, pierde la resiliencia y termina por enfermar.

Entonces entendí todo; llevo casi dos años viviendo aislada. A la fuerza cambié la calle por la casa. Con el encierro rompí mis lazos, me alejé de mi familia, de mis amigas, de mis vecinos y otros conocidos. Perdí contacto físico y mi comportamiento social se redujo a visitas médicas, reuniones y clases por zoom.

El cambio de comportamiento, el aislamiento social al que me obligué para arrancar de la pandemia, me mantuvo todo este tiempo buceando entre la depresión, la frustración, la angustia, la ansiedad y ahora el olvido. El único salvavidas fue Ilsa, mi sicóloga del consultorio, que supo guiarme para soportar el trance sin depender de pastillas. La última vez que la visité me dijo que mis problemas con la memoria se debían al estrés. Tenía razón, pero no fue hasta conectar con la investigación de Dagnino que lo entendí: me tiene enferma el no socializar y lo debo corregir.

En mi historia no hay ninguna particularidad. El mismo trastorno lo están viviendo las vecinas y vecinos de La Pintana, de Las Condes, de Valdivia, de Iquique y de la Argentina; lo sé porque leo sus descargos en redes sociales. La soledad se ha vuelto pandémica y está causando más estragos que el Covid. Por eso decidí contar mi experiencia, para sincerar el drama de la salud mental y compartir con ustedes ese descubrimiento que me regaló herramientas para curar mi cabeza sin necesidad de pastillas. Y porque creo que a muchas y muchos podría servirles igual que a mí”.

Marianela González es periodista.