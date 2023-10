Cuatro tips para combatir el desorden en tu celular

Para nadie es secreto que los celulares se han convertido en herramientas indispensables en nuestras vidas. La vida laboral, social, amorosa y financiera se ha facilitado gracias a ellos, lo que también implica que el flujo de información que pasa a través de los mismos es cada vez más alto.

Por lo mismo, es fácil caer en el desorden digital, gracias a la acumulación de archivos, conversaciones, aplicaciones u otros datos que circulan en nuestros dispositivos. Eso puede repercutir en diversos problemas: desde que se nos haga difícil encontrar lo que estamos buscando en el celular hasta que se nos acabe la memoria y se nos bloquee el uso de ciertas herramientas.

A continuación te dejamos algunos consejos para dejar de ser un cachurero digital y poder mantener el orden de tu celular:

La nube es el aliado clave

Si es que tuviéramos una bodega llena y necesitáramos seguir guardando cosas, una buena solución sería conseguir una bodega más grande. Eso es lo que nos brindan las nubes del almacenamiento cuando se queda corta la memoria de nuestros dispositivos; un espacio que, la mayoría de las veces, es bastante más amplio para seguir guardando fotos, videos, mensajes o documentos.

Respaldar nuestros archivos en la nube nos puede ayudar a darle más espacio a nuestros celulares.

De todos modos, la nube no solo debe ser pensada como un espacio alternativo para almacenar archivos, sino que también como una buena herramienta para respaldar información que sea valiosa. En esos casos, lo mejor es tener esos datos almacenados en más de una fuente, por si alguna vez tenemos un problema con alguna de ellas.

Si bien la mayoría de los dispositivos ofrecen cierta cantidad de almacenamiento gratuito en sus nubes, también está la posibilidad acceder a suscripciones pagadas que garantizan más espacio y otras mejoras en el servicio.

Mantener el orden con fotos y videos

Sin dudas el material audiovisual que registramos con nuestros celulares o el que nos envían por redes sociales corresponde a un alto porcentaje de la memoria que ocupamos en cada dispositivo. Por eso, es bueno mantener el orden de este tipo de archivos para evitar gastar espacio de más.

La primera opción siempre es respaldar las fotos en una nube, lo que permitirá que después tengamos la libertad de borrarlas en nuestros dispositivos sin temor a perderlas.

Las ganas de documentar todo con nuestros celulares nos puedes llevar a acumular demasiadas fotos. Créditos: KoolShooters / Pexels.

De todos modos, también hay herramientas para prevenir la acumulación de material innecesario. Por ejemplo, en Whatsapp, dentro de la Configuración, podemos ir a Almacenamiento de datos y luego a Administración de datos, para ver cuáles son los archivos más pesados que está guardando la app y poder borrarlos desde ahí. En otras ocasiones puede ser aconsejable activar, dentro de las configuraciones de Privacidad, los mensajes temporales, que hará que después de un cierto período se vacíen los chats seleccionados, sin conservar archivos.

También hay aplicaciones externas que permiten ordenar las galerías de fotos y videos. Remo, por ejemplo, identifica automáticamente fotos duplicadas o que son parecidas y permite borrar todas excepto una. Otras, como Tidy y Clean Photos, buscan agilizar la eliminación de las fotos que ya no queremos guardar desplegando un menú como el de Tinder, donde hacer swipe hacía la izquierda implica descartar una foto y hacer swipe a la derecha, conservarla.

Apps que no usamos

Marie Kondo, la gurú japonesa del orden, postula que antes de empezar a ordenar hay que desechar lo que no se necesita. Aunque su filosofía está pensada para el hogar, puede ser perfectamente homologable con el orden digital.

La japonesa Marie Kondo dice que antes de ordenar hay que deshacerse de lo que sobra.

Muchas veces, la acumulación de cosas que no necesitamos en nuestro dispositivo tiene directa relación con las apps que descargamos y que terminamos sin usar, las que además pueden gastar más rápido la batería del celular. Es recomendable hacer un repaso por cada una de las aplicaciones y eliminar las que llevamos meses tiempo sin ocupar.

Mientras que Android ofrece la opción de eliminar varias aplicaciones de una sola vez desde la opción Gestionar apps y dispositivos, los iPhone pueden activar la opción de borrar automáticamente las que no hayan sido usadas en mucho tiempo.

Organizar los correos

Aunque no necesariamente repercute en el funcionamiento del celular, la memoria de nuestros correos electrónicos es algo que puede llegar a ser un dolor de cabeza, sobre todo si no se quiere pagar por espacio extra. Lo ideal es mantener hábitos de orden constantes con los mails, para no encontrarse un día con la sorpresa de que nuestro correo está a punto de inhabilitarse por falta de espacio.

Para ello, es aconsejable ir eliminando los correos que sabemos que no tienen importancia o por último crear carpetas para ir depositando los mensajes más prescindibles y luego eliminarlos si es necesario. En el caso de los newsletter, se aconseja darse el tiempo de desuscribirse de los remitentes que sabemos que no nos serán de utilidad, en vez de seguir coleccionando comunicaciones publicitarias que no son de nuestro interés.