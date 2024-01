Estas son las actividades del Congreso Futuro en regiones

Desde su primera edición en 2011, el Congreso Futuro se ha consolidado como uno de los encuentros de divulgación científica y tecnológica más importantes y populares del mundo, gracias a la calidad de sus exponentes y su acceso gratuito.

Este año, el evento se desarrollará entre el 15 y 20 de enero, bajo el lema “¿IAhora qué hacemos?”, que da cuenta de cómo la Inteligencia Artificial será uno de los temas centrales de las ponencias, explorando aspectos legales, tecnológicos, éticos y otras perspectivas más que rodean a este tipo de herramientas.

Al igual que el año pasado, esta edición de Congreso Futuro tendrá actividades en todas las regiones de Chile. A continuación te mostramos a las que puedes asistir.

Región de Arica y Parinacota

El 16 de enero, en el Auditorio de Medicina de la sede de Arica de la Universidad de Tarapacá, se llevarán a cabo dos paneles con invitados internacionales. El primero está encabezado por Juan Carlos Niebles, doctor en Ingenieria Eléctrica colombiano, investigador en Robótica e Inteligencia Artificial, con el foco puesto en brindarles a máquinas capacidad de interpretación visual. El conversatorio lleva el título de ¿Puede la IA desarrollar creatividad y emociones?

María Emilia Beyer es una bióloga mexicana especializada en historia y filosofía de la ciencia, quien hablará sobre la importancia de los museos de ciencias para la formación de las y los ciudadanos.

Región de Tarapacá

El bien y el mal en el uso de IA: ¿quién se hace responsable? será la charla que dará Martin Hilbert el próximo 16 de enero en el Aula Magna de la Universidad Arturo Prat de Iquique.

Martin Hilbert es referente mundial en temas de Big Data y transformación digital.

Hilbert es Doctor en Economía y en Comunicación, y creó el programa de sociedad de la información en la CEPAL. También diseñó el primer plan de acción digital latinoamericano en Naciones Unidas y, un año antes de que estallara el escándalo de Cambridge Analytica, alertó sobre las consecuencias que podía acarrear.

En la misma jornada, el otro expositor será el médico chileno Luis Emilio Pizarro, que hablará sobre cómo enfermedades desatendidas como Chagas y Dengue aumentan con la crisis climática. Pizarro es director ejecutivo de la Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Desatendidas (DNDI), donde se dedica a desarrollar tratamientos para enfermedades vinculadas a la pobreza. Fue ganador del Premio Princesa de Asturias en Cooperación Internacional.

Región de Antofagasta

El auditorio de las Ruinas de Huanchaca recibirá el 17 de enero recibirá a dos ponentes internacionales que participarán en distintos paneles.

La primera será la argentina Victoria Flexer, quien hablará sobre soluciones sustentables en la industria del litio. Flexer es Doctora en Ciencias Químicas y dirige un grupo de investigación interdisciplinario que trabaja en técnicas de extracción y procesamiento del litio amigables con el medio ambiente.

Entre otros cargos, el español Ramón López de Mántara es editor en jefe de la revista Artificial Intelligence Communications.

Luego Ramón López de Mántaras encabezará el panel ¿Es realmente inteligente la IA? El español es ingeniero informático y Doctor en Física. Es considerado como uno de los pioneros de la IA en España, algo que se refleja en su labor como fundador del Instituto de Investigación de IA del CSIC y su trabajo actual como editor jefe de la revista Artificial Intelligence Communications.

Región de Atacama

El mexicano Antonio Lazcano ha sido el único científico latinoamericano presidente de la International Society of the Study of the Origins of Life, cargo que ha ocupado dos veces. Precisamente, el biólogo se ha especializado en descifrar el origen de la vida, temática que abordará en su charla el 16 de enero en el Centro Cultural de Atacama.

Gerónimo Villanueva es un astrónomo nacido en Mendoza y doctor planetario del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA.

Ese día, el otro ponente será Gerónimo Villanueva, astrónomo nacido en Mendoza y doctor planetario del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA, que se especializa en la búsqueda fuera de la Tierra de especies relevantes para la astrobiología. En esa línea, su charla lleva el nombre de Exploración espacial para encontrar vida.

Región de Coquimbo

La Inteligencia Artificial será el centro de atención en la jornada que se llevará a cabo en el Salón de la Gobernación de la Plaza de Armas de La Serena el 17 de enero.

Primero habrá una charla del chileno Diego Oyarzún sobre IA para usos terapeúticos. Oyarzún es doctor en Ingeniería y actual académico en la Universidad de Edimburgo, donde lidera un equipo científico interdisciplinario que trabaja en modelado computacional para aplicaciones en biotecnología y biomedicina.

La Inteligencia Artificial y los sesgos de género es una de las líneas de estudio de la investigadora mexicana Sofía Trejo.

Luego, la mexicana Sofía Trejo se preguntará ¿cómo seguir siendo humanos y evitar los sesgos de género en la era de la IA?. Trejo es Doctora en Matemáticas e investigadora en el Barcelona Supercomputing Center, donde aborda principalmente los aspectos éticos, sociales, políticos y culturales de la Inteligencia Artificial, con interés particular en las temáticas de género.

Región de Valparaíso

En el Salón de Honor del Congreso Nacional sellevará a cabo el 16 de enero una jornada triple, que comenzará con la exposición de la australiana Kate Crawford, académica que ha estudiado las implicancias sociales y políticas de la IA. Ha sido cofundadora de grupos como FATE en MSR y Knowing Machines en USC, asesora para la ONU y la Comisión Europea, autora del libro “Atlas of AI” y ganadora de premios por colaboraciones creativas en arte e IA.

También desde Australia estará presente ese día Peter Singer, quien hablará de la defensa y los derechos de los animales como un desafío ético. Singer es filósofo y defensor del derecho a una igual consideración de todos los seres capaces de sufrir. Ha escrito más de 50 libros, entre ellos, “Animal liberation”, en 1975, que se considera un texto clave en el movimiento moderno de derechos animales.

El pensador australiano Peter Singer es reconocido por su activismo animalista.

Por último estará el francés Stanislas Deahene, doctor en Ciencias Cognitivas y Psicolingüística, y asesor del gobierno francés sobre enfoques científicos del aprendizaje y la enseñanza. Sus estudios han profundizado en las bases cerebrales de la cognición numérica, la lectura y la conciencia, logrando cartografiar regiones clave en el lóbulo parietal para la intuición numérica y en el lóbulo temporal para la lectura. Su ponencia lleva el nombre de El cerebro: El desafío del futuro.

Para participar en esta jornada es necesaria la inscripción en el siguiente link.

Región de O’Higgins

Roger Beaty es un neurocientífico y psicólogo estadounidense que ha estudiado la creatividad desde distintas aristas, utilizando imágenes cerebrales y también desarrollando herramientas de IA para explorar su funcionamiento en humanos. El 18 de enero, estará en el Auditorio de la Universidad de O’Higgins presentando su charla Neurociencia detrás de la toma de decisiones y la creatividad.

La ingeniera sueca Frances Sprei expondrá sobre la innovación en transporte urbano para enfrentar la emergencia climática.

Luego le seguirá la sueca Frances Sprei, ingeniera ambiental y Doctora en Energía y Medioambiente. Sprei expondrá sobre la innovación en transporte urbano para enfrentar la emergencia climática, tema que ha estudiado ampliamente con un enfoque interdisciplinario especializado principalmente en movilidad personal.

Región del Maule

El Teatro Regional del Maule será la sede que albergará las actividades del Congreso Futuro en Talca, el día 18 de enero. La jornada comenzará con la charla Desafiando el imperio de los algortimos, a cargo de la argentina Cecilia Celeste Danesi. Ella es abogada, escritora y profesora especializada en Inteligencia Artificial, género y derechos. Su ponencia toma el nombre del título de su libro “El imperio de los algoritmos”, donde aborda la igualdad de acceso y oportunidades en el ámbito de la IA.

El arquitecto chileno Alejandro Véliz hablará sobre cómo las tecnologías pueden estar al servicio de la inclusión en políticas sociales.

El día continuará con Alejandro Veliz, arquitecto chileno, que ha centrado su investigación en estrategias de codiseño e innovación creativa aplicados a problemas de automatización y producción arquitectónica, y realidad virtual. Su charla se enfocará en cómo las tecnologías pueden estar al servicio de la inclusión en políticas sociales.

Región de Ñuble

El 17 de enero, el Teatro Municipal de Chillán será la sede de dos charlas que analizarán problemas relacionados con cambio climático y sus consecuencias.

Primero estará la ponencia Aguas en riesgo: asegurando el futuro en la crisis climática, a cargo de Charafat Afailal. Esta ingeniera y política marroquí llegó a ser secretaria de Estado Encargada del Agua, impulsando durante su administración numerosas iniciativas para mejorar la infraestructura hídrica y promover prácticas sostenibles en el uso del agua.

La experta marroquí Charafat Afailal expondrá sobre cómo usar de forma más sostenible los recursos hídricos.

A ella le seguirá Arttu Luukanen, Doctor en Física Aplicada finés que expondrá sobre los alimentos del futuro y se preguntará si es posible reemplazar la carne con proteínas fabricadas de aire. Esta duda viene a raíz de su trabajo en Solar Foods, una empresa que fabrica proteína microbiana utilizando únicamente hidrógeno, CO2 y electricidad.

Región del Biobío

Integración de la IA y visión computacional para combatir el cambio climático es el nombre de la charla que encabezará Animashree Anandkumar en el Teatro Universidad de Concepción el 16 de enero.

De origen indio, Anandkumar trabaja como catedrática Bren de Informática y Matemáticas en el Instituto Tecnológico de California. Anteriormente fue directora senior de investigación sobre aprendizaje automático en NVIDIA y científica principal en Amazon Web Services.

La ingeniera informática india Animashree Anandkumar ha sido directora senior de investigación sobre aprendizaje automático en NVIDIA y científica principal en Amazon Web Services.

Luego vendrá Celia Lury, que integrará un panel que hablará de La personalización del internet en cajas de resonancia y sus implicancias. Lury es británica y trabaja como Directora del Centro de Metodologías Interdisciplinarias de la Universidad de Warwick , donde ha estudiado cambio cultural y sus implicaciones para las concepciones de la persona y las relaciones entre individuos y grupos.

Región de La Araucanía

El 16 de enero, el Teatro Municipal de Temuco albergará las conversaciones que llevará Congreso Futuro a La Araucanía. Primero habrá un panel sobre Nanomateriales como alternativa para la transición energética. Será encabezado por el venezolano Orlando Rojas, reputado bioingeniero experto en materiales renovables, nanotecnologías y la bioeconomía circular.

Orlando Rojas es bioingeniero experto en materiales renovables, nanotecnologías y bioeconomía circular.

Luego habrá una charla que busca profundizar en el concepto del One Health mediante nuevas tecnologías e IA. Ahí participará Lara Urban, reconocida doctora que estudia e investiga la diversidad y efectos de bioaerosoles en la salud humana, y desarrolla métodos portátiles para identificar patógenos en tiempo real.

Región de Los Ríos

El 19 de enero se realizarán varias actividades en el Aula Magna Universidad Austral de Chile en el marco del Congreso Futuro. Destacan la presencia de la economista estadounidense Samantha Deane, que estará hablando sobre cómo las algas pueden salvar el planeta capturando CO2.

Deane es directora de la Kelp Forest Foundation, enfocada en investigar, cultivar y restaurar los bosques de algas pardas con el fin de generar beneficios ecosistémicos y soluciones climáticas a mediano y largo plazo.

El italiano Carlo Casonato expondrá sobre ética e inteligencia artificial en su charla llamada: ¿Podemos confiar en los algoritmos? Foto: Universidad del Desarrollo.

También estará el italiano Carlo Casonato en una charla titulada ¿Podemos confiar en los algoritmos?: La revolución ética de la IA. Casonato es especialista en Bioderecho y Bioética y a lo largo de su carrera académica ha defendido las ideas de la IA centrada en el ser humano y de la IA de confianza

Región de Los Lagos

Los microorganismos serán los protagonistas del Congreso Futuro en Puerto Montt, que recibirá a sus ponentes en el campus que tiene la Universidad de Los Lagos en esa ciudad.

Uno de ellos será Kevin Foster, catedrático británico de la Universidad de Oxford especializado en la evolución de la cooperación y la competencia en la naturaleza. Foster dará una charla llamada Bacterias que nos defienden de bacterias.

Kevin Foster, catedrático británico de la Universidad de Oxford especializado en la evolución de la cooperación y la competencia en la naturaleza. Foto: John Cairns.

También estará James Mcinerney, quien hablará sobre el uso de Inteligencia Artificial para estudiar microorganismos. Mcinerney es microbiólogo y catedrático en la Universidad de Nottingham, investigando la transferencia horizontal de genes, los orígenes eucarióticos y el origen y mantenimiento de los pangenomas procarióticos, desarrollando métodos y modelos innovadores en biología evolutiva.

Región de Aysén

El 19 de enero, el Centro Cultural de Coyhaique recibirá a una serie de expositores internacionales que abordarán diversos temas. Steffanie Strathdee es una Doctora en Epidemiología canadiense especializada en prevención de VIH e infecciones relacionadas en poblaciones desatendidas. En 2018 fue reconocida por la revista Time como una de las 50 personas más influyentes en la atención médica por revitalizar la terapia de fagos en América del Norte. Su charla lleva el título Los virus que nos salvarán la vida.

También estará Dale Jamieson, doctor en Filosofía estadounidense que se preguntará cómo sobrevivir con sentido en la era de la crisis climática. Jamieson es Director del Centro para la Protección Ambiental y Animal, donde ha trabajado en torno a las complejas relaciones entre la protección ambiental y animal, especialmente en relación con la alimentación y conservación.

El español Rafael Yuste es uno de los iniciadores de la Iniciativa BRAIN de 2013, centrada en descifrar cómo funcionan la conciencia y la memoria.

Además el neurobiólogo español Rafael Yuste, director del Centro de Neurotecnología de Columbia y uno de los iniciadores de la Iniciativa BRAIN de 2013, centrada en descifrar cómo funcionan la conciencia y la memoria. Su exposición se llama Exportando la Ley de Neuroderechos.

Región de Magallanes

La francesa Laurence Devillers es científica en informática y lingüística, y encabezará la jornada del 15 de enero en la Universidad de Magallanes en Punta Arenas. Participará en varias actividades, entre las que destaca la charla Relaciones de amistad y amor entre humanos y robots, que darán cuenta de su trabajo modelando emociones en la voz con IA.

La italiana Florence Colleoni expondrá sobre los efectos del cambio climático sobre el territorio antártico.

También estará la italiana Florence Colleoni, que dará la charla Cuando la Antártica florece ¿Algún problema? Colleoni es glacióloga y paleoclimatóloga y ha investigado la evolución del clima desde el pasado profundo hasta el futuro, en particular de la Antártida, Groenlandia y otras capas de hielo.

Además, la española Cristina Romera, doctora en Ciencias del Mar, dará una charla llamada Salvar los océanos: un desafío para la supervivencia. Romera es una galardonada especialista en el estudio del ciclo del carbono oceánico y el impacto de los micro plásticos en los ecosistemas marinos.