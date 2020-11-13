SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Piensa Digital

Todo lo que necesitas saber sobre el PlayStation 5

Dos modelos de consola, un tamaño difícil de acomodar, retrocompatibilidad entre consolas y juego en streaming, entre otras características, destacan en el nuevo sistema que se lanzará del próximo jueves en Chile -con dos preventas que agotaron stock-, mientras en EEUU ya está en tiendas. El paso hacia los juegos digitales -relegando al formato físico- es uno de los puntos más destacados.

Martín CifuentesPor 
Martín Cifuentes
50544006008_2b006270dd_k (1)

El último trimestre de 2020 es, quizás, uno de los más relevantes para la historia de los videojuegos en la última década. Envuelto en un clima de pandemia, en el que la mayoría de la población y usuarios están en casa, las empresas desarrolladoras han sido las grandes vencedoras. En el caso de Chile, según cifras de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), entre marzo y julio el consumo de videojuegos -a través de internet fijo- incrementó en un 315% con respecto al período pre pandemia. A su vez, el aumento fue de un 143,2% para juegos, a través de dispositivos móviles. Y el lanzamiento de la PlayStation 5 (PS5) y la nueva serie de consolas Xbox, respectivamente el 19 y 24 de este mes, significarán un peldaño más.

La llegada de la PlayStation 5 tuvo este jueves 12 su primer paso a nivel mundial, con el lanzamiento en países como Estados Unidos, Australia, Canadá, Corea del Sur, México y Nueva Zelanda. En un anuncio que se dejó esperar durante años, puesto que se rumoreaba su confirmación en la feria E3 de 2018 y que recién fue anunciado oficialmente en octubre de 2019, tuvo una relativa buena recepción de los usuarios. En Chile, el mercado y distintas tiendas se preparan para la llegada de la nueva consola de Sony el próximo jueves 19. ¿Qué necesitas saber?

El 18 de septiembre fue la primera preventa de PlayStation 5 en Chile y agotaron stock. Los altos valores, de $649.990 para el modelo físico y $499.990 para el digital, no fueron impedimento. Lo mismo sucedió con la segunda preventa, el 16 de octubre pasado.

Dos modelos y retrocompatibilidad

Fue uno de los anuncios más relevantes que hizo Sony a principios de este año. Uno de los nuevos modelos de consola acepta solo juegos digitales, que se descargarán a través de los canales online de PlayStation; y el otro funcionará con juegos en formato físico, pero también permitirá reproducir gran parte de la totalidad de los juegos en disco de Blu-Ray de su antecesora, la PS4.

Según plantea Tomás Mosqueira, profesor de Historia de los Videojuegos en la Universidad del Desarrollo y director y cofundador de la agencia especializada en videjuegos Free To Win, la pandemia fue un gatillante para esto. “El comercio digital se ha favorecido. Los datos están. Y el tema de las consolas, en este formato, es una apuesta que se estaban planteando desde hace un tiempo por un tema de ecología, de la producción de plástico, o por un tema que a ellos les sale mucho más a cuenta estar distribuyendo un código digital de descarga a estar haciéndolo de forma física”, dice.

Rocío Mieres, socióloga miembro de la Red de Investigadores de Videojuegos de Chile y docente de la Universidad SEK, plantea que lo digital, a diferencia del modelo físico, es bueno por diversos motivos. “En general, significa que tienes todos tus juegos en una nube y no hay riesgos como que se te arruine un disco y tienes que comprar uno nuevo o partir desde cero”, destaca. “Eso sí, hay que ver cómo va a evolucionar en lo técnico el almacenaje, porque los juegos de consolas suelen ser súper pesados. No solo en recursos, sino también en almacenamiento”, comenta.

Este problema ya es una cuestión que pudo verse en modelos anteriores, con la diferencia entre las PS4 Fat, Slim y Pro, en la que los usuarios debían comprar bancos de memoria externos para poder instalar otros juegos, puesto que la de la consola no era suficiente. “Es una lata tener que andar bajando, instalando y desinstalando juegos. La opción más viable, para su versión digital, será la alternativa de utilizar memorias externas para compatibilizar”, dice Mieres.

Fortnite estará disponible en la PlayStation 5, pero el juego requerirá descargar una nueva versión para ser ejecutado en la consola. El juego soportará características del DualSense, el nuevo control, volviendo más inmersiva la experiencia.

Venta anticipada

En la primera preventa de PlayStation 5, que se abrió el 18 de septiembre en las principales tiendas de retail del país y algunas menores agotaron stock, como Weplay o Zmart. Los altos valores, de $649.990 para el modelo físico y $499.990 para el digital, no fueron impedimento. Lo mismo sucedió con la segunda preventa, el 16 de octubre pasado. La venta, a partir de la próxima semana, será a través de internet y no presencial, para así cuidar a los compradores.

Desde Ripley, por ejemplo, indican que para ambas fechas “duraron menos de 10 minutos” y que “había más de 10 mil personas simultáneamente en la página del producto”, esperando comprar. Señalan también que para mejorar la experiencia de los clientes, incorporaron un sistema de newsletter que tuvo más de 10 mil inscritos y así se les informó de cualquier información con antelación. “Esperamos cumplir a cabalidad con los tiempos de despacho y el 19 de noviembre habrá más unidades disponibles para reservar”, señalan, e indican que para la temporada navideña contarán con stock de la consola, pero también de PS4 a un precio más accesible.

Según comenta Tomás Mosqueira, el éxito de la consola, en su primera etapa, se debe al trabajo que ha hecho Sony durante los últimos años y afirma que en Chile “PlayStation es líder en el mercado por su catálogo” y que, independientemente de su valor, “le va a ir bien”. Uno de los puntos en contra para la consola es que Sony suele sacar cada cierto tiempo nuevos modelos, sea con mejor capacidad, más almacenamiento o un tamaño más reducido (como hace con las versiones Slim). “Al final, te pasa la cuenta, pero es otra ganancia, porque estás jugando desde el primer día los juegos”, agrega.

Sobre el alto valor de las consolas, en comparación a los de Estados Unidos y otros países (US$499), Mosqueira dice que el comercio alternativo no es opción: “Si hubiera otro distribuidor, como las entiendas del Eurocentro que viajaran, lo compraran por su cuenta, se traen un embarque y baja el precio... Eso ya es hacerlo a la mala. No tienes garantía y pierdes una serie de cosas que son importantes”.

El catálogo de lanzamiento de la PS5 cuenta con poco más de veinte juegos, entre los que se encuentran “Assassins Creed Valhalla”, “Call of duty: Black ops cold war”, el remake de “Demon’s Souls” y también el exitoso “Fortnite”, entre otros. “Si uno quisiera ser responsable con respecto a qué consola se va a comprar, se debe tener en consideración la cantidad de juegos que voy a poder consumir en dicha consola en un tiempo específico y que considero que valgan la inversión”, dice Mieres. Sobre el listado en sí, hay algunos nombres esperados, como “Demon’s souls”, pero otros como “Spider-Man: Miles Morales” han tenido críticas divididas. Eso sí, para 2021 ya se anunciaron títulos como “Resident Evil Village”, “Hogwarts Legacy”, “Horizon: forbidden west”, “God of war: Ragnarok”, entre otros esperados.

Más allá del catálogo de títulos, el valor de los perífericos también es una cuestión a considerar. PlayStation 5 viene con un solo mando, y el valor de uno adicional es de $65.990. Solo el cargador de los controles sale $29.990, la cámara otros $55.990, los audífonos Pulse 3D Wireless unos $99.990 y el control remoto $29.990.

Las características de DualSense, el nuevo control, incluyen su respuesta adaptativa de los gatillos, el manejo que se hace del sonido y la función de captar nuestros soplidos, mejorando la experiencia para la PlayStation 5.

Nuevo control y mayor experiencia

Es, quizás, la mayor y nueva implementación a nivel de usuario. Con la tecnología de retroalimentación háptica el nuevo control, el DualSense mejora la experiencia de los videojugadores, entregando mucho más allá de las vibraciones del pasado DualShock de sus versiones anteriores. El control es más pesado que su antecesor, al poseer una batería de mayor tamaño en su interior, pero permite insertarse más en el videojuego, a través de estímulos.

El nuevo mando permite sentir los cambios, como un arco tensándose, el viento en un escenario, barro deslizándose, patinar sobre hielo, caminar sobre madera, entre otras cosas. Este tipo de tecnología, dice Miere, quien imparte en la Universidad SEK el ramo Experiencia de Usuario, ayuda a mejorar la atención de quien la use. “Jugar con consolas o PC cansa mucho, sobre todo la vista. Entonces, que el control te entregue más información a través de la vibración es un alivio y facilita la jugabilidad”, afirma.

La compañía incluyó también desde ya la opción “PlayStation 5 Remote Play”, a través de la cual los usuarios poseedores de una PS4 podrán jugar en “streaming” juegos de PS5. Eso sí, previamente tendrá que activarse desde la nueva consola y las resoluciones serán de 1080, 720 y 540p. El sistema había ya implementado la alternativa en PS4, al poder jugarse de manera remota títulos como “Diablo III” o “Final Fantasy X & X-2 HD”.

ACE Team, el equipo chileno detrás de "Rock of ages III", está desarrollando juegos para PlayStation 5.

Firmas chilenas desarrollan juegos para la consola

ACE Team, el equipo detrás de proyectos como “Zeno Clash” o del reciente “Rock of Ages III” -y que es probablemente una de las firmas más antiguas en el rubro en Chile-, ha trabajado con proyecto para PlayStation desde mediados de 2012. Andrés Bordeu, uno de los tres hermanos fundadores de la empresa, admite que ya tienen juegos que están en desarrollo, que “no se han divulgado”, pero que sí “van a salir en ambas plataformas” (PS5 y la nueva serie de Xbox). Eso sí, por acuerdo contractual, no puede hablar de la fecha de lanzamiento.

“Somos de los con proyectos de mayor alcance y todo lo que tenemos es de propiedad hecha con el estudio”, comenta Bordeu. Para estas nuevas generaciones de consolas, dice que “hay que hacer el salto generacional” y que “hay una serie de consideraciones técnicas” que hay que tener. Luego afirma que “cuando tienes que publicar en estas plataformas (los proyectos) tienen que pasar por una certificación” y que “en la medida que las consolas tienen nuevos features, se agregan nuevos requisitos”. Sobre el lanzamiento de dos modelos de consolas, dice que es una decisión inteligente. “El empuje de hacerlo todo digital, se había intentado hacer en las generaciones anteriores, pero en el fondo había sido recibida muy negativamente. Me parece inteligente que ahora uno puede tener alternativas”, dice Bordeu.

Iguana Bee, quienes estuvieron a cargo de “Headsnatchers” y del reciente lanzamiento de “G.I. JOE: Operation Blackout” para Nintendo Switch, PS4 y XBOX, trabajan también para las consolas de la nueva generación. Daniel Winkler, director ejecutivo y director creativo de la firma, dice que aún no firman contrato con la empresa, pero que se trataría de un juego de puzzle, estilo indie que vería la luz a finales de 2021 en la PlayStation 5. Dado la buena recepción que ha tenido su reciente lanzamiento de “G.I. JOE” comenta que podría abrirse la posibilidad de una continuación. “Nuestros próximos juegos los estamos pensando para PS5, pero estamos en etapa de preproducción. Hay uno que está a punto de cerrar contrato, pero los otros aún estamos en conversación”, comenta Winkler.

“Lo bueno de estas consolas es que tienen más poder de procesamiento. Se puede mejorar gráficas y, para juegos como ‘G.I. JOE’ se puede aprovechar. Pero por ejemplo, el juego de puzzle de la PlayStation 5, no es que le vamos a sacar provecho a las gráficas, pero sí seríamos de los primeros en su catálogo”, dice el creativo.

Más sobre:Actualidad Piensa DigitalPiensa Digital

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Mundaca se suma a las críticas contra Montes y asegura que él es “el responsable político” de la reconstrucción en Valparaíso

Copec, YPF, Total y otras gigantes solicitan al TDLC luz verde para sistema de reciclaje de aceites lubricantes

A un año de su muerte por accidente en grabación en El Colorado: familia de Fabiola Flores exige avance en investigación

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Nuevo detenido por secuestro a empresario en Quilicura: ya van 11 personas capturadas por este delito

Ministro Boccardo celebra “alentadoras” cifras de empleo y destaca la creación de trabajo formal

Lo más leído

1.
“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

2.
Detienen en el Aeropuerto de Santiago a turistas estadounidenses que intentaron ingresar armas y droga al país

Detienen en el Aeropuerto de Santiago a turistas estadounidenses que intentaron ingresar armas y droga al país

3.
Operación Imperio: cómo fue que tres hermanos junto a su padre armaron una red para defraudar miles de millones de pesos

Operación Imperio: cómo fue que tres hermanos junto a su padre armaron una red para defraudar miles de millones de pesos

4.
“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

5.
Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer de hasta $678 mil: revisa el monto con el RUT

Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer de hasta $678 mil: revisa el monto con el RUT

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Servicios

Termina el plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿De cuánto es la multa por no tenerlo?

Termina el plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿De cuánto es la multa por no tenerlo?

Rating del jueves 28 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 28 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Cuándo se publican los resultados de la Admisión Escolar 2026: revisa las próximas fechas del proceso

Cuándo se publican los resultados de la Admisión Escolar 2026: revisa las próximas fechas del proceso

Mundaca se suma a las críticas contra Montes y asegura que él es “el responsable político” de la reconstrucción en Valparaíso
Chile

Mundaca se suma a las críticas contra Montes y asegura que él es “el responsable político” de la reconstrucción en Valparaíso

Termina el plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿De cuánto es la multa por no tenerlo?

A un año de su muerte por accidente en grabación en El Colorado: familia de Fabiola Flores exige avance en investigación

SEC formula cargos contra CGE por irregularidades en procesos de lectura y facturación
Negocios

SEC formula cargos contra CGE por irregularidades en procesos de lectura y facturación

Copec, YPF, Total y otras gigantes solicitan al TDLC luz verde para sistema de reciclaje de aceites lubricantes

El vino se reinventa y conquista nuevos públicos

Cómo Europa construye una “cortina de hierro” para protegerse de un potencial ataque de Rusia
Tendencias

Cómo Europa construye una “cortina de hierro” para protegerse de un potencial ataque de Rusia

“El lenguaje se le está yendo”: la esposa de Bruce Willis actualiza el estado de salud del actor

Qué se sabe del Cartel de los Soles, la organización criminal liderada por Maduro según Trump

La acusación de racismo que sacude al US Open: “Es una de las peores cosas que puedes decir”
El Deportivo

La acusación de racismo que sacude al US Open: “Es una de las peores cosas que puedes decir”

Conmebol escucha: los cuatro puntos de Independiente para exigir que la U sea eliminada de la Copa Sudamericana

“Deberás pasar por un infierno...”: el llamativo mensaje de Alexis Sánchez en sus peores días en el Udinese

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto
Finde

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

Don Francisco se reúne con colaboradores históricos de Sábados Gigantes para conmemorar los 10 años del fin del programa
Cultura y entretención

Don Francisco se reúne con colaboradores históricos de Sábados Gigantes para conmemorar los 10 años del fin del programa

Supergrass en Chile: cómo ser encantador

Un regreso a estadio lleno: ¿por qué Chile ama a Green Day?

Alemania retoma el servicio militar y se suma a otros países de Europa ante amenaza rusa
Mundo

Alemania retoma el servicio militar y se suma a otros países de Europa ante amenaza rusa

El Ejército israelí recupera en Gaza el cuerpo sin vida del secuestrado Ilan Weiss y los restos de otro rehén

Juez de EE.UU. permite a víctimas del 11/S seguir con demanda contra Arabia Saudí por supuesta colaboración

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura
Paula

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”

Lupus, el gran imitador