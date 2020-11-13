Todo lo que necesitas saber sobre el PlayStation 5

El último trimestre de 2020 es, quizás, uno de los más relevantes para la historia de los videojuegos en la última década. Envuelto en un clima de pandemia, en el que la mayoría de la población y usuarios están en casa, las empresas desarrolladoras han sido las grandes vencedoras. En el caso de Chile, según cifras de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), entre marzo y julio el consumo de videojuegos -a través de internet fijo- incrementó en un 315% con respecto al período pre pandemia. A su vez, el aumento fue de un 143,2% para juegos, a través de dispositivos móviles. Y el lanzamiento de la PlayStation 5 (PS5) y la nueva serie de consolas Xbox, respectivamente el 19 y 24 de este mes, significarán un peldaño más.

La llegada de la PlayStation 5 tuvo este jueves 12 su primer paso a nivel mundial, con el lanzamiento en países como Estados Unidos, Australia, Canadá, Corea del Sur, México y Nueva Zelanda. En un anuncio que se dejó esperar durante años, puesto que se rumoreaba su confirmación en la feria E3 de 2018 y que recién fue anunciado oficialmente en octubre de 2019, tuvo una relativa buena recepción de los usuarios. En Chile, el mercado y distintas tiendas se preparan para la llegada de la nueva consola de Sony el próximo jueves 19. ¿Qué necesitas saber?

El 18 de septiembre fue la primera preventa de PlayStation 5 en Chile y agotaron stock. Los altos valores, de $649.990 para el modelo físico y $499.990 para el digital, no fueron impedimento. Lo mismo sucedió con la segunda preventa, el 16 de octubre pasado.

Dos modelos y retrocompatibilidad

Fue uno de los anuncios más relevantes que hizo Sony a principios de este año. Uno de los nuevos modelos de consola acepta solo juegos digitales, que se descargarán a través de los canales online de PlayStation; y el otro funcionará con juegos en formato físico, pero también permitirá reproducir gran parte de la totalidad de los juegos en disco de Blu-Ray de su antecesora, la PS4.

Según plantea Tomás Mosqueira, profesor de Historia de los Videojuegos en la Universidad del Desarrollo y director y cofundador de la agencia especializada en videjuegos Free To Win, la pandemia fue un gatillante para esto. “El comercio digital se ha favorecido. Los datos están. Y el tema de las consolas, en este formato, es una apuesta que se estaban planteando desde hace un tiempo por un tema de ecología, de la producción de plástico, o por un tema que a ellos les sale mucho más a cuenta estar distribuyendo un código digital de descarga a estar haciéndolo de forma física”, dice.

Rocío Mieres, socióloga miembro de la Red de Investigadores de Videojuegos de Chile y docente de la Universidad SEK, plantea que lo digital, a diferencia del modelo físico, es bueno por diversos motivos. “En general, significa que tienes todos tus juegos en una nube y no hay riesgos como que se te arruine un disco y tienes que comprar uno nuevo o partir desde cero”, destaca. “Eso sí, hay que ver cómo va a evolucionar en lo técnico el almacenaje, porque los juegos de consolas suelen ser súper pesados. No solo en recursos, sino también en almacenamiento”, comenta.

Este problema ya es una cuestión que pudo verse en modelos anteriores, con la diferencia entre las PS4 Fat, Slim y Pro, en la que los usuarios debían comprar bancos de memoria externos para poder instalar otros juegos, puesto que la de la consola no era suficiente. “Es una lata tener que andar bajando, instalando y desinstalando juegos. La opción más viable, para su versión digital, será la alternativa de utilizar memorias externas para compatibilizar”, dice Mieres.

Fortnite estará disponible en la PlayStation 5, pero el juego requerirá descargar una nueva versión para ser ejecutado en la consola. El juego soportará características del DualSense, el nuevo control, volviendo más inmersiva la experiencia.

Venta anticipada

En la primera preventa de PlayStation 5, que se abrió el 18 de septiembre en las principales tiendas de retail del país y algunas menores agotaron stock, como Weplay o Zmart. Los altos valores, de $649.990 para el modelo físico y $499.990 para el digital, no fueron impedimento. Lo mismo sucedió con la segunda preventa, el 16 de octubre pasado. La venta, a partir de la próxima semana, será a través de internet y no presencial, para así cuidar a los compradores.

Desde Ripley, por ejemplo, indican que para ambas fechas “duraron menos de 10 minutos” y que “había más de 10 mil personas simultáneamente en la página del producto”, esperando comprar. Señalan también que para mejorar la experiencia de los clientes, incorporaron un sistema de newsletter que tuvo más de 10 mil inscritos y así se les informó de cualquier información con antelación. “Esperamos cumplir a cabalidad con los tiempos de despacho y el 19 de noviembre habrá más unidades disponibles para reservar”, señalan, e indican que para la temporada navideña contarán con stock de la consola, pero también de PS4 a un precio más accesible.

Según comenta Tomás Mosqueira, el éxito de la consola, en su primera etapa, se debe al trabajo que ha hecho Sony durante los últimos años y afirma que en Chile “PlayStation es líder en el mercado por su catálogo” y que, independientemente de su valor, “le va a ir bien”. Uno de los puntos en contra para la consola es que Sony suele sacar cada cierto tiempo nuevos modelos, sea con mejor capacidad, más almacenamiento o un tamaño más reducido (como hace con las versiones Slim). “Al final, te pasa la cuenta, pero es otra ganancia, porque estás jugando desde el primer día los juegos”, agrega.

Sobre el alto valor de las consolas, en comparación a los de Estados Unidos y otros países (US$499), Mosqueira dice que el comercio alternativo no es opción: “Si hubiera otro distribuidor, como las entiendas del Eurocentro que viajaran, lo compraran por su cuenta, se traen un embarque y baja el precio... Eso ya es hacerlo a la mala. No tienes garantía y pierdes una serie de cosas que son importantes”.

El catálogo de lanzamiento de la PS5 cuenta con poco más de veinte juegos, entre los que se encuentran “Assassins Creed Valhalla”, “Call of duty: Black ops cold war”, el remake de “Demon’s Souls” y también el exitoso “Fortnite”, entre otros. “Si uno quisiera ser responsable con respecto a qué consola se va a comprar, se debe tener en consideración la cantidad de juegos que voy a poder consumir en dicha consola en un tiempo específico y que considero que valgan la inversión”, dice Mieres. Sobre el listado en sí, hay algunos nombres esperados, como “Demon’s souls”, pero otros como “Spider-Man: Miles Morales” han tenido críticas divididas. Eso sí, para 2021 ya se anunciaron títulos como “Resident Evil Village”, “Hogwarts Legacy”, “Horizon: forbidden west”, “God of war: Ragnarok”, entre otros esperados.

Más allá del catálogo de títulos, el valor de los perífericos también es una cuestión a considerar. PlayStation 5 viene con un solo mando, y el valor de uno adicional es de $65.990. Solo el cargador de los controles sale $29.990, la cámara otros $55.990, los audífonos Pulse 3D Wireless unos $99.990 y el control remoto $29.990.

Las características de DualSense, el nuevo control, incluyen su respuesta adaptativa de los gatillos, el manejo que se hace del sonido y la función de captar nuestros soplidos, mejorando la experiencia para la PlayStation 5.

Nuevo control y mayor experiencia

Es, quizás, la mayor y nueva implementación a nivel de usuario. Con la tecnología de retroalimentación háptica el nuevo control, el DualSense mejora la experiencia de los videojugadores, entregando mucho más allá de las vibraciones del pasado DualShock de sus versiones anteriores. El control es más pesado que su antecesor, al poseer una batería de mayor tamaño en su interior, pero permite insertarse más en el videojuego, a través de estímulos.

El nuevo mando permite sentir los cambios, como un arco tensándose, el viento en un escenario, barro deslizándose, patinar sobre hielo, caminar sobre madera, entre otras cosas. Este tipo de tecnología, dice Miere, quien imparte en la Universidad SEK el ramo Experiencia de Usuario, ayuda a mejorar la atención de quien la use. “Jugar con consolas o PC cansa mucho, sobre todo la vista. Entonces, que el control te entregue más información a través de la vibración es un alivio y facilita la jugabilidad”, afirma.

La compañía incluyó también desde ya la opción “PlayStation 5 Remote Play”, a través de la cual los usuarios poseedores de una PS4 podrán jugar en “streaming” juegos de PS5. Eso sí, previamente tendrá que activarse desde la nueva consola y las resoluciones serán de 1080, 720 y 540p. El sistema había ya implementado la alternativa en PS4, al poder jugarse de manera remota títulos como “Diablo III” o “Final Fantasy X & X-2 HD”.

ACE Team, el equipo chileno detrás de "Rock of ages III", está desarrollando juegos para PlayStation 5.

Firmas chilenas desarrollan juegos para la consola

ACE Team, el equipo detrás de proyectos como “Zeno Clash” o del reciente “Rock of Ages III” -y que es probablemente una de las firmas más antiguas en el rubro en Chile-, ha trabajado con proyecto para PlayStation desde mediados de 2012. Andrés Bordeu, uno de los tres hermanos fundadores de la empresa, admite que ya tienen juegos que están en desarrollo, que “no se han divulgado”, pero que sí “van a salir en ambas plataformas” (PS5 y la nueva serie de Xbox). Eso sí, por acuerdo contractual, no puede hablar de la fecha de lanzamiento.

“Somos de los con proyectos de mayor alcance y todo lo que tenemos es de propiedad hecha con el estudio”, comenta Bordeu. Para estas nuevas generaciones de consolas, dice que “hay que hacer el salto generacional” y que “hay una serie de consideraciones técnicas” que hay que tener. Luego afirma que “cuando tienes que publicar en estas plataformas (los proyectos) tienen que pasar por una certificación” y que “en la medida que las consolas tienen nuevos features, se agregan nuevos requisitos”. Sobre el lanzamiento de dos modelos de consolas, dice que es una decisión inteligente. “El empuje de hacerlo todo digital, se había intentado hacer en las generaciones anteriores, pero en el fondo había sido recibida muy negativamente. Me parece inteligente que ahora uno puede tener alternativas”, dice Bordeu.

Iguana Bee, quienes estuvieron a cargo de “Headsnatchers” y del reciente lanzamiento de “G.I. JOE: Operation Blackout” para Nintendo Switch, PS4 y XBOX, trabajan también para las consolas de la nueva generación. Daniel Winkler, director ejecutivo y director creativo de la firma, dice que aún no firman contrato con la empresa, pero que se trataría de un juego de puzzle, estilo indie que vería la luz a finales de 2021 en la PlayStation 5. Dado la buena recepción que ha tenido su reciente lanzamiento de “G.I. JOE” comenta que podría abrirse la posibilidad de una continuación. “Nuestros próximos juegos los estamos pensando para PS5, pero estamos en etapa de preproducción. Hay uno que está a punto de cerrar contrato, pero los otros aún estamos en conversación”, comenta Winkler.

“Lo bueno de estas consolas es que tienen más poder de procesamiento. Se puede mejorar gráficas y, para juegos como ‘G.I. JOE’ se puede aprovechar. Pero por ejemplo, el juego de puzzle de la PlayStation 5, no es que le vamos a sacar provecho a las gráficas, pero sí seríamos de los primeros en su catálogo”, dice el creativo.