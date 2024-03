Bancadas advierten al PPD que no apoyarían nominación de Loreto Carvajal a presidencia del Senado

Igual de entrampada continúa la decisión de la bancada de senadores del PPD-independientes que en los próximos días debe resolver quién será la carta de este grupo que presidirá la Cámara Alta este año legislativo.

De acuerdo al pacto administrativo, y por ser el segundo comité en tamaño del oficialismo, a este grupo de legisladores (integrado por cuatro militantes y dos independientes) le corresponde ahora asumir en la testera.

Sin embargo, las aspiraciones personales y diferencias internas han enredado la definición.

El nudo tiene en vilo no solo al gobierno -que espera contar con una figura que ayude a agilizar las reformas estructurales-, también inquieta a las otras bancadas que aguardan impacientemente la decisión para proceder a la rotación de otros cargos en la corporación. Además, el perfil del nuevo presidente o presidenta será crucial para marcar el clima entre oficialismo y oposición este año.

Por este motivo, si bien la designación depende exclusivamente del comité PPD-independiente, en algunas bancadas ya han comenzado expresar en privado que no tomarían con el mismo agrado la nominación de cualquier carta.

De hecho, los senadores del Partido Demócratas, Matías Walker y Ximena Rincón, se contactaron con el presidente del PPD, Jaime Quintana, para transmitirle que su ánimo es respetar el acuerdo administrativo (suscrito por todas las fuerzas políticas en 2022, salvo por RN que se restó a última hora).

No obstante, en esa conversación, según los trascendidos, se le manifestó que no apoyarían una eventual nominación de la senadora Loreto Carvajal (PPD), quien ha tenido roces con comités del oficialismo y de la oposición.

Carvajal, representante del Ñuble, actual jefa de bancada y vicepresidenta PPD, es precisamente una de las aspirantes a encabezar la corporación.

Pero su nombre también genera resistencia en la DC, el PS y la UDI. Desde estas bancadas le han hecho llegar recados al PPD de que una postulación de la legisladora oriunda de Cabrero podría no contar con los votos y, por el contrario, haría crecer las chances del senador José García Ruminot (RN), quien será el candidato alternativo de su comité para liderar la corporación este año.

“Por lo que tenemos entendido, (Loreto Carvajal) sería un nombre del PPD, también entendemos que hay bastante conflicto al interior del PPD en este nombre. También entendemos que, dentro de los partidos de gobierno, tampoco hay apoyo a cualquiera de las propuestas que pueda hacer el PPD”, dijo el jefe de bancada de la UDI, Gustavo Sanhueza, quien en lo personal se cuidó de no anticipar su visión si es Carvajal la candidata del PPD.

“A nosotros, hoy día, nos corresponde esperar y evaluaremos en su minuto la propuesta que nos den los partidos de gobierno para ratificar el acuerdo firmado con anterioridad”, dijo el legislador, quien también representa a Ñuble.

Roces

En la Cámara Alta aún recuerdan con incomodidad que Carvajal fuera la voz más crítica y una de las pocas disidentes en el proceso de nombramiento del fiscal nacional Ángel Valencia, en enero del año pasado, quien al final contó con un apoyo de 40 votos a favor, seis abstenciones y tres en contra. Carvajal fue el único rechazo oficialista.

Además, la senadora por Ñuble cometió un error al votar estando pareada con Rodrigo Galilea (RN), el 11 de octubre del año pasado. Ese día se discutía una reforma al Código del Trabajo para fijar un horario de cierre del comercio. Por ese incidente, que fue calificado como “grave” por sus pares, ella fue pasada a la comisión de ética, que aún no resuelve el tenor del inminente reproche. Producto de su voto -que no pudo ser revertido, pues al dar cuenta de la votación la senadora PPD ya se había retirado- se produjo un empate. Debido a ello, se acordó volver a votar la semana siguiente para dirimir el trance.

“Entendiendo la situación, aun no siendo lo que personalmente me hubiera gustado, solicito formalmente el aplazamiento de la votación”, dijo ese día la jefa de bancada del PC, Claudia Pascual, quien estaba visiblemente molesta por el episodio, casi inédito en la historia del Senado.

El miércoles 10 de enero, en tanto, Carvajal protagonizó un duro enfrentamiento con representantes de otras bancadas, pero especialmente con los senadores del PS, luego de que a nombre del PPD intentara postergar el nombramiento de los ministros del Tribunal Constitucional (TC).

Aunque Carvajal fue respaldada por los otros miembros de su comité, a ella le tocó alzar la voz en la sala como jefa de bancada. Su oposición, al pedir una segunda discusión de estas nominaciones, obligó a que el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), tuviera que citar de urgencia a una sesión a las 20:45 de ese miércoles, irritando a gran parte de la corporación.

Una de las más molestas con las maniobras dilatorias del PPD -que buscaba forzar una negociación para futuros nombramientos- era la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic. “Nos estamos convirtiendo en un Senado bananero”, dijo.

Ese día, el mismo senador Walker (Demócratas) también le hizo una advertencia al PPD y a Carvajal. “Por su intermedio, señor presidente, quiero hacerle un llamado a la bancada del PPD que tiene la legítima aspiración de presidir esta Cámara Alta a partir de marzo, para que podamos comportarnos con altura de Estado”, indicó.

En privado, otros legisladores de oposición también admiten tener dudas en apoyar a Carvajal, si es ella finalmente la escogida del PPD.

No obstante, cercanos a la senadora comentan que, por el contrario, en su aspiración por presidir la Cámara Alta le han llegado mensajes de apoyo incluso de la oposición.

Además de Carvajal, hay al menos tres interesados más: Ximena Órdenes (independiente ex-PPD y legisladora por Aysén), Pedro Araya (recientemente afiliado al PPD y representante de Antofagasta) y el senador por Valparaíso Ricardo Lagos Weber (PPD), quien ya presidió la corporación, entre 2016 y 2017.

Por el momento, en la bancada hay dos descartados por razones objetivas: Jorge Soria (senador independiente por Tarapacá, de 87 años) y Jaime Quintana (actualmente presidente del PPD, quien ya fue titular del Senado entre 2019 y 2020).

Consultada por su aspiración, en una entrevista en La Tercera, Carvajal señaló que “tanto Ximena (Órdenes) como Ricardo (Lagos Weber) son personas que, dentro de la bancada, incluso, Pedro (Araya), tienen todas las capacidades. Yo he sido la senadora que en la última elección ha tenido la más alta votación en Ñuble, la primera mayoría (...). Eso denota trabajo continuo, cercano, responsable, con experiencia política. Esas garantías me las da no solo la experiencia, también mi rol en espacios importantes dentro del partido y dentro de la Cámara de Diputados y el Senado. Y además mi rol de mujer”.