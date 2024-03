Loreto Carvajal (PPD) y elección de mesa del Senado: “Tuve ocasión de reunirme con el ministro Elizalde y hacerle saber que somos un partido adulto”

La jefa de bancada de los senadores del Partido por la Democracia (PPD), Loreto Carvajal, confía en que su partido logrará, a más tardar la próxima semana, acordar una carta para proponer como sucesor de Juan Antonio Coloma (UDI) en la presidencia del Senado.

En el intertanto, y para promover su nombre, argumenta que sus años de militancia, su historial político y ser mujer son factores que deben ser considerados. Además, revela que sostuvo una reunión con el ministro Segpres, Álvaro Elizalde, en que le enfatizó que el PPD es un partido serio y descartó intromisiones del Ejecutivo.

Desde el PPD se ha dicho que la llegada del partido a la testera del Senado es una oportunidad para los acuerdos. ¿No es irónico que entre ustedes no puedan ponerse de acuerdo en un nombre para proponer?

Las mecánicas internas de los partidos, cuando hay aspiraciones legítimas y cuando hay potestades y competencias de todos y todas, creo que valen la pena. Todos los elementos confluyen en tener la mejor carta para presidir el Senado.

¿Por qué considera que usted es la mejor carta? ¿Por qué usted y no Órdenes o Lagos Weber?

Valoro que nuestro partido haya hecho posible tener liderazgos no solo en esta ocasión. Tanto Ximena como Ricardo son personas que dentro de la bancada, incluso Pedro (Araya), tienen todas las capacidades, las voluntades. Yo he sido la senadora que en la última elección ha tenido la más alta votación en Ñuble, la primera mayoría, donde no hay ninguna cifra que indique que un personero oficialista haya tenido una tan alta votación en los últimos años como es mi caso. Eso denota trabajo continuo, cercano, responsable, con experiencia política. Esas garantías me las da no solo la experiencia, también mi rol en espacios importantes dentro del partido y dentro de la Cámara de Diputados y el Senado. Y además mi rol de mujer. Estoy convencida de que, ad portas del 8 de marzo, muchas veces debemos hacernos cargo de generar los espacios; el Senado no puede estar ajeno a ello. Hoy día los liderazgos femeninos son notorios: a niveles presidenciales a nadie le cabe duda que Evelyn Matthei, Michelle Bachelet, Carolina Tohá, Camila Vallejo, todos nombres de mujeres, son cartas que hoy día están. Sin ser solo ese elemento, debe ser considerado.

¿Diría que está mejor preparada políticamente para asumir el cargo?

Hay algo que me caracteriza y no es precisamente ser una mujer altanera o que pueda sonar pretenciosa. He hecho una carrera larga: asumí el año 2000 como concejala en una comuna con 21 mil habitantes, Cabreros, donde nací.

En el comité político ampliado del lunes el ministro Álvaro Elizalde manifestó preocupación por la elección de la mesa del Senado. ¿Cómo se lo toma?

Tuve ocasión el día de ayer de reunirme con el ministro Elizalde justamente por esta circunstancia y hacerle saber a él de manera institucional, como jefa bancada del PPD, que somos un partido adulto que tiene décadas de existencia, que somos parte del oficialismo, que somos la segunda bancada con más senadores oficialistas.

¿Cómo se lo planteó?

Estuvimos hablando por cerca de 30 minutos. Le manifesté directamente a él que no le quepa ninguna duda de que el PPD es un partido serio, que ha podido entregarle al país grandes logros, sobre todo en materia legislativa, y que, sin ninguna duda, el partido va a llegar con un nombre en tiempo y forma cuando tengamos que presentar nuestra carta al Senado. También le consulté si su duda era en su condición como ministro o su condición de gobierno. Fue claro en decir que era una duda de él, que me parece bien.

¿Explicó por qué estaba preocupado?

Dijo que fue una pregunta al azar, que nunca se hablaron de nombres y que no fue un tema tampoco. También pude hablar con mi presidente, Jaime Quintana, sobre esta suerte de mirada tal vez díscola de mi parte, cuestión que él desechó y aclaró por escrito a toda la mesa del PPD. Lo mismo me dijo a mí personalmente.

¿No cree que tiene un perfil díscolo? En ocasiones es más crítica del gobierno que el senador Lagos Weber.

No he sido nunca catalogada ni interna ni por nada como díscola. Todo lo contrario: he sido una mujer leal a mis principios y a mi mirada de sociedad. En ese contexto, todas las propuestas que el gobierno ha presentado y que me parecen buenas las he apoyado.

¿Le preocupa que el gobierno se involucre en la interna del partido? Ya pasó, cuando se emitieron opiniones con respecto a quién debía ser presidente de la colectividad, si Quintana o Piergentili.

Si bien es cierto, creo que no hay duda de que un partido importante del gobierno no pasa indiferente para ningún poder del Ejecutivo. Es evidente que a La Moneda, por supuesto que en todo lo que significa el estamento político tiene que tener una mirada y puede formular opiniones. No llega eso a ser parte de una intervención. No lo he visto ni siento que lo haya hecho, de ninguna manera.

¿No cree que el gobierno se haya entrometido en este asunto?

Absolutamente no.

En un hecho evidente que por asuntos más bien personales y de trayectoria política existe cercanía entre el senador Lagos Weber y los ministros Elizalde y Tohá. ¿No cree que eso pueda perjudicar su carrera por llegar a la testera?

Las variables en políticas pueden ser infinitas. Lo que es claro y concreto hoy día es que Lagos, Quintana, tuvieron un rol muy relevante siendo ya presidentes del Senado. Si hay algo que he visto en la persona del senador Lagos, a quien estimo muchísimo, es justamente esa sencillez que lo caracteriza y, por qué no decirlo ahora, sentir con mucho agrado su apoyo en esta instancia.

¿Se siente respaldada por su partido?

Absolutamente. Más de lo que habría aspirado.

¿El ministro Elizalde quedó tranquilo luego de hablar con usted? ¿Confía en que se llegará a acuerdo?

Fui colega con el senador Elizalde y lo apoyé cuando fue presidente del Senado. Creo que a él no le cabe ninguna duda, como manifestó ayer, de que el partido cumplirá el acuerdo.

¿Le descartó que el gobierno tuviese preferencias por algún nombre?

Ni pregunté si él o el gobierno tenían preferencias por algún nombre, para nada.

¿Con Tohá, militante PPD, habló de este tema? ¿O con el Presidente Boric?

No. Creo que tampoco corresponde.

¿Cuándo esperan acordar un nombre?

Yo estimo la próxima semana.