Boric apunta contra críticas a gestión en seguridad: “Se trata de sacar provecho político para subir un punto en las encuestas”

Tras anunciar la implementación de nuevos vehículos para resguardar la frontera del norte del país, el Presidente Gabriel Boric emplazó a los sectores que buscan obtener “provecho político” criticando la gestión del gobierno ante la crisis de seguridad y el control migratorio.

“Es tan irritante y debe ser irritante para el común de la población cuando de estos temas se trata de sacar un provecho político pequeño para subir un punto en las encuestas o un like más, o pensando que así se va a obtener un votito más en la elección. Acá esto funcionaría mucho mejor como país si en estos temas no hubiesen divisiones, trabajáramos todos unidos. Pero bueno, si algunos quieren quedarse en eso, allá ellos. Nosotros vamos a seguir en terreno en conjunto con quienes están resguardando nuestras fronteras, resguardando la seguridad”, sostuvo el Mandatario.

Así, en medio de su valoración al refuerzo vehicular para efectivos militares en la zona fronteriza, el Presidente planteó: “Cuando escucho algunos comentaristas de redes sociales decir que no se hace nada en seguridad, que no se hace nada en materia de frontera, yo les digo ¿esa gente se atrevería a venir acá a decirme a mí junto a un conscripto que no están haciendo nada? ¿Qué no estamos haciendo nada? Es muy fácil agarrar el computador, tuitear, escribir algo, vociferar, gritar más fuerte, pero es difícil hacer la pega”.

En esa línea, remarcó que combatir la delincuencia, el crimen organizado, la trata de personas, el tráfico de armas “no es algo simple” y sostuvo que lo mismo aplica para los fenómenos migratorios. “Pregúntenle a cualquier país centroamericano, pregúntenle al mismo Estados Unidos, pregúntenle a los países europeos que han tenido que enfrentar la crisis de Siria. Este es un desafío tremendo y debiéramos abordarlo como un desafío de Estado”, manifestó.