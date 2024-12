“No se encontraron registros”: Fiscalía modifica sistema SIAU e impide búsqueda de causas por RUT tras polémica con abogados del Presidente

¿Cómo se enteró el gobierno de la denuncia en contra del Presidente Gabriel Boric? Esa era la pregunta que durante la semana pasada rondó tanto en la Fiscalía como en el mundo judicial, luego de que los abogados del Mandatario informaran sobre una causa por presunta difusión de fotografías íntimas presentada por una mujer y que habían conocido tras “pesquisas” en un sistema de la Fiscalía, según informó la vocera de Gobierno, Camila Vallejo.

Fue precisamente esa explicación la que abrió un flanco entre el gobierno y el Ministerio Público. Y es que después de la comparecencia de Vallejo, la defensa del Presidente Boric, encabezada por Jonatan Valenzuela, explicó que se conoció porque el abogado Miguel Schürmann -quien también tiene un mandato legal del Presidente- constantemente revisa el Sistema de Información y Atención a Usuarios (SIAU), ingresando el RUT de la máxima autoridad para saber si existen causas en su contra, y al descubrir que sí, recogió el Rol Único de la Causa (RUC) y solicitó acreditarse ante la Fiscalía Regional de Magallanes.

Pero la explicación de Schürmann, quien -como todos los profesionales del derecho- cuenta con un perfil de abogado en el sistema, levantó suspicacias en el mundo judicial, donde abogados e incluso exfiscales afirmaron que realizar una simple búsqueda con RUT no se podía y se requería contar con el RUC de la causa a consultar. Si bien la Fiscalía no explicó directamente si realmente se podía realizar dicha consulta, según pudo conocer La Tercera, durante los últimos días el SIAU tuvo algunos cambios.

Al silencio del Ministerio Público respecto a su sistema, conocido como “Fiscalía en Línea”, también se sumó que la Fiscalía Regional de Magallanes abrió una investigación por el “acceso ilegal” o “indebido” a la causa del Presidente, lo que levantó más cuestionamientos a la forma en la que los abogados del Mandatario y el gobierno “pesquisaron” la causa en contra de Boric.

El cuestionado sistema

Tras el inicio de los cuestionamientos o polémica respecto a cómo accedió el abogado Schürmann a la denuncia de una mujer en contra del Presidente, algunos abogados explicaron a este medio que el sistema permitía la búsqueda de causas para poder acreditarse solo bajo ciertas condiciones. La primera de ellas era conociendo únicamente el RUC, el que tras ingresar entregaba un mensaje para solicitar acreditarse como defensa de un imputado o bien como querellante.

Otras fuentes afirmaron, en cambio, que sí se podía buscar únicamente por RUT, pero que solo mostraba el mensaje para acreditarse en la última causa de una persona, sin entregar ni exponer detalle de la calidad en la que estaba esa persona, ni antecedentes del hecho. Información que se conocía solo una vez que se solicitaba y acreditaba la representación de una víctima o imputado ante la Fiscalía.

El mensaje del SIAU a la hora de querer ingresar a una causa. Mensaje que también salía anteriormente cuando una persona buscaba por RUT.

Entre quienes sostenían esto último, durante los últimos días se comenzó a comentar sobre el cambio que estaba teniendo el SIAU tras el estallido de la polémica, impidiendo acceder a la búsqueda por RUT. Y es que después de la diferencia entre la Fiscalía y la defensa de Boric, los abogados que buscaban con el número de identificación de un cliente comenzaron a leer un mensaje que entregaba el sistema con la leyenda: “No se encontraron registros, intente más tarde”.

El cambio es confirmado por abogados como el penalista Eduardo Riquelme, quien afirma que le consta “personalmente que en el sistema de acceso informático a la plataforma de la Fiscalía, conocido como el SIAU o Fiscalía en Línea, respecto del acceso de los abogados, nosotros sí podíamos, al digitar el RUT de una persona, obtener la información en torno a la última causa asociada a esta persona. Pero solo aparecía el RUC, el número de la causa, ya sea como imputado o como víctima”.

Así se ve el sistema SIAU ahora.

En esa línea, el también académico afirma que tal y como lo ha señalado en otras ocasiones, la explicación del abogado Schürmann “es cierta”. A lo que agrega: “Y también es cierto que el Ministerio Público, desde hace algunos días, cerró esa vía de acceso. Ahora ya no es posible, digitando el RUT de una persona, poder acceder a la información del último RUC asociado a esta persona”.

El exfiscal Pedro Orthusteguy, quien siempre ha sostenido que se podía acceder al RUT, afirma a este medio que “ahora ya no es posible y se encuentra bloqueada la posibilidad”. El otrora persecutor y ahora abogado privado sostiene que hasta hace muy poquito tiempo existían dos posibilidades de ingresar al sistema, por RUC o por el RUT. Eran las dos formas de entrar, y hoy día solamente se puede extraer por RUC. Ya como la búsqueda directa. Lo que es bastante absurdo, porque los abogados para poder habilitarnos no sabemos el número de las causas, sabemos el RUT de nuestros clientes”.

“Esa forma de ingresar a la habilitación de las causas existe hace años, años. Muchos años. No es que sea algo reciente, siempre ha existido ese acceso. Por lo tanto, que se haya bloqueado ahora a mí me resulta bastante extraño. Solo podría justificarse por esta polémica del acceso del abogado al Presidente de la República”, sostiene Orthusteguy.

Ymay Ortiz, exfiscal y exdirectora de la Unidad Especializada en DD.HH., Género y Delitos Sexuales en la Fiscalía Nacional, afirma que “no he podido ingresar, lo que podría significar que la función fue deshabilitada”. A su juicio, si es que dicha búsqueda fue deshabilitada, “significa que estuvo habilitada y por lo tanto, quienes usaban, usábamos esta funcionalidad, no había un acceso no permitido a esta, es decir un acceso ilícito”.

La Tercera consultó a la Fiscalía Nacional sobre los cambios que se habían realizado al sistema y desde el ente persecutor descartaron referirse al tema.

“La plataforma ya es mala”

Al consultar por los métodos de búsqueda, en el mundo de los abogados que acceden a la plataforma de la Fiscalía, si bien existen diferencias respecto a si se puede buscar o no por RUT, existe una opinión única: “el sistema es malo”, afirman. Lo anterior explica incluso un expersecutor del Ministerio Público, porque la plataforma del SIAU es un sistema lento y que frecuentemente falla.

Algunos de los usuarios del perfil de abogado plantean que incluso por eso mismo algunos profesionales podían usar el método que empleó Schürmann o bien al conocimiento de la propia plataforma que presenta reparos entre quienes la ocupan.

El fiscal regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Cristián Crisosto, abordó la denuncia en contra del Presidente Gabriel Boric. Foto: Aton Chile.

A juicio de Riquelme, bloquear el acceso universal a buscar causas por RUT, “no me parece que sea algo que corresponda, sino que quede bloqueado ese acceso únicamente por las causas”. Lo anterior, porque el penalista considera que solo algunas causas deberían tener restricciones, según el tipo de delito.

Ortiz sostiene que es “una muy mala decisión por un hecho puntual. Yo creo que, salvo los casos y los delitos que establece la ley, todas las personas tenemos derecho a saber no solo si existe una denuncia en nuestra contra, sino que también todas las causas en las que figuramos como víctimas, como imputados, como testigos, como denunciados”.

Pero los abogados también platean que el cambio en el SIAU también afecta el trabajo de los abogados. Así lo cree el exfiscal Orthusteguy, quien sostiene que “eliminaron una herramienta que es necesaria para el trabajo, para el ejercicio profesional de las defensas”.

En esa línea, el otrora persecutor, quien reitera que “no tiene ninguna explicación que lo hayan bloqueado, salvo esta polémica con los abogados del Presidente”, afirma que este cambio solo puede afectar aun más el sistema, “porque la plataforma de la Fiscalía ya es mala, de por sí es muy mala, pero ahora que se bloqueó el acceso para poder habilitarse por RUT la hace peor”.