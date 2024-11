Fiscalía abre investigación penal por “acceso ilegal” o “indebido” de causa relacionada con el Presidente Boric

El Ministerio Público decidió abrir una investigación penal por la eventual filtración interna de la denuncia por difusión de imágenes privadas contra el Presidente Gabriel Boric.

Así lo informó el propio organismo. “La Fiscalía Regional de Magallanes y la Antártica Chilena ha decidido abrir una investigación penal por el eventual acceso ilegal o indebido a los antecedentes de la causa relacionada con S.E. el Presidente de la República Gabriel Boric Font. La indagatoria la asumirá el Fiscal Regional, Sr. Cristián Crisosto Rifo”, se lee en el comunicado.

Lo que la Fiscalía Regional de Magallanes busca dilucidar es cómo -según dichos de la vocera de Gobierno Camila Vallejo-, un equipo de Presidencia ”pesquisó” una denuncia que se encuentra desformalizada y bajo reserva por ser de carácter sexual y que no tiene registro en los sistemas públicos del Poder Judicial o de la Fiscalía.

En la misma comunicación oficial de Fiscalía, alertan que “los antecedentes de las personas que son parte de una investigación penal son reservados, por lo que el acceso a dicha información se encuentra estrictamente regulada por ley”.

De hecho, fuentes de La Tercera explican que la única fórmula para alertarse de un caso así sería que algún funcionario o, eventualmente un fiscal, ingresara el RUT del Jefe de Estado y “saltara” la denuncia.

Pero que en ningún caso dicha información estaría en “fuentes abiertas”.

“También puede ser a través de una VPN, pero ahí es fácil rastrear si alguien del Ministerio Público prestó sus claves, lo que además de ser irregular podría ser delito”, dicen las fuentes.

Por lo tanto, dicen las mismas fuentes, es imposible que un ciudadano se entere que está siendo investigado por el solo hecho de ingresar RUT y clave única en el portal de “MiFiscalia.cl”.

En el comunicado que anoche difundió el estudio jurídico de Jonatan Valenzuela, abogado de Boric, no se especifica cómo se enteraron de la denuncia. Los párrafos de este texto se centran en rechazar “categóricamente” la acción judicial contra el Mandatario, además de afirmar que es el propio Mandatario quien ha sido acosado por la mujer durante más de una década.

Durante este martes, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, salió al paso para responder esta interrogante. Según ella, fueron “los equipos de Presidencia” quienes “pesquisaron” la causa. “Esto se hace en todos los gobiernos, en todo caso, que se hacen como pesquisas y revisiones recurrentes de información que es pública y que pueda tener alguna relevancia”, sostuvo.

“No hubo ningún aviso o notificación por parte del Ministerio Público. Esto fue, insisto, encontrado por una pesquisa de los equipos de Presidencia, que son periódicas, y la denuncia era inespecífica cuando se encontró hasta que se pudo conocer el contenido en detalle de la denuncia el día 24 de septiembre recién”, agregó.

Cuestionamientos

La vocería de Vallejo dejó esquirlas. La diputada Camila Musante (Independiente), en conversación con Mega, cuestionó que existan “pesquisas” del gobierno para enterarse de investigaciones penales: “Me llama mucho la atención que la ministra vocera, de quien puedo entender que tenga una convicción política, pero afirmar que el gobierno pesquisa denuncias es muy peligroso”.

Asimismo, la parlamentaria perteneciente a la Bancada del PPD emplazó a que exista un pronunciamiento del fiscal nacional, Ángel Valencia, para referirse a esta idea.

”Quisiera emplazara a la fiscalía, quisiera saber cuál es la postura del fiscal nacional al respecto. ¿Es cierto que el gobierno pesquisa denuncias? ¿Cómo se produce esa comunicación entre el gobierno y el Ministerio Público? Porque no corresponde. No está demás decir qué pasa con los canales de reserva de la fiscalía. Llamaría a generar las barreras en la separación de funciones. Al Poder Ejecutivo no le corresponde pesquisar ningún tipo de denuncia”, criticó.

Quienes conocen cómo La Moneda se enteró de esta denuncia aseguran que fue a través de un exabogado del Presidente Boric -que tenía patrocinio y poder en otras causas del pasado que afectaron a Boric-, a quien le apareció el RUC de la denuncia en el Sistema de Información y Atención de Usuarios, (SIAU).