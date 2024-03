Boric se abre a despliegue militar en zonas urbanas y parlamentarios del oficialismo se resisten a la idea

Desde Curicó, el Presidente Gabriel Boric entró este miércoles a la discusión de hacer uso de los efectivos militares para el resguardo de la infraestructura crítica en zonas urbanas por medio de un decreto.

“Eso (uso de militares en zonas urbanas) requiere, también, de una discusión. También modificaciones legales. Yo no me cierro en ningún caso a poder disponer de esas herramientas, por ejemplo, mediante la ley de infraestructura crítica, algo que tiene que ser discutido en el Congreso”, indicó el Mandatario en radio Condell.

Y agregó: “Por ejemplo, una reforma constitucional que nos habilite a hacerlo mediante decreto y que no tenga que pasar la discusión larga del Congreso, a un decreto que sea transitorio, como lo que hicimos en las fronteras en la zona norte”.

Sus dichos llamaron la atención en el Congreso. Tras una reunión con la ministra del Interior, Carolina Tohá, el alcalde Tomás Vodanovic (RD) pidió este martes en La Moneda el despliegue de militares en infraestructura crítica de Maipú, lo que le valió distintas críticas desde su conglomerado político, el Frente Amplio.

Uno de los que pudo conversar con él fue el Presidente Boric, quien reforzó en Teno, la tarde de este miércoles que “si es que logramos tener un acuerdo (...) de ciertas labores que puedan cumplir los militares que liberen a las policías para poder llevar a cabo estas intervenciones como la que se hizo ayer en la toma de Maipú, nosotros estamos totalmente disponibles no solo para evaluarlo, sino para implementarlo con todas las exigencias que demande la ley. Y eso es lo que hemos conversado con el alcalde Vodanovic”.

Los dichos del Presidente Boric fueron profundizados desde el Congreso por el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, quien, si bien no se refirió a la opción de que sea vía decreto, aseguró que “aquí no hay una decisión nueva del gobierno, no hay un cambio de opinión. El proyecto de ley (de infraestructura crítica) se presentó en agosto del año pasado (…), lleva la firma del Presidente Boric”.

“El Presidente Boric ha señalado que va a utilizar todas las herramientas en el marco del Estado de derecho para elevar los estándares de seguridad en Chile. Una de esas herramientas es la que habilita la reforma constitucional de infraestructura crítica, que ha permitido, por ejemplo, que despliegue a las FF.AA. para el control fronterizo. Y esta herramienta debe ser regulada por ley a través del proyecto que implementa la reforma constitucional que se presentó en agosto pasado y el proyecto de regla de uso de la fuerza (RUF)”, complementó el secretario de Estado.

Además, de Elizalde, la ministra vocera del gobierno, Camila Vallejo, agregó sobre infraestructura crítica que “no creamos que esta es una bala de plata. Hay un tono en la opinión pública o el debate que hace pensar que esta va a ser la solución para combatir la delincuencia, y la verdad es que va a ser una herramienta de lo que hemos dispuesto”.

El tema se ha convertido en un movimiento telúrico dentro del oficialismo, ya que en un principio no todos salieron a respaldar la medida. De hecho, la bancada parlamentaria del Frente Amplio enfocó su discurso hoy en el Congreso en “mejorar la inteligencia policial y aumentar la dotación de las policías”, en donde también advierten un tono crítico porque la solicitud de Vodanovic, ya que los tomó de imprevisto, pese a formar parte de la misma coalición.

“Es sumamente relevante que en el Cosena (Consejo de Seguridad Nacional), las FF.AA. hayan manifestado en una instancia oficial que hay determinadas tareas para las que no están preparados. Tendría poco sentido, que se pusieran a las Fuerzas Armadas a realizar tareas para las cuales ellas declaran no estar preparadas”, dijo el diputado Gonzalo Winter (CS), misma posición que también planteó Boric en El Maule.

“No es nuestro ideal que las FF.AA. tengan un rol en materia de orden público. Creemos también que la Ley de Infraestructura Crítica, si bien es necesaria, las democracias modernas las tienen, no van a solucionar el problema de crimen organizado, porque lo que necesitamos es eficacia en las policías”, mencionó la diputada Lorena Fríes (CS).

“Yo no comparto la idea de enfrentar los problemas de seguridad pública y de crimen organizado con las fuerzas militares, porque los militares no tienen la formación necesaria para poder combatir el orden público”, complementó la RD Maite Orsini.

Sin embargo, en el FA también entendieron el contexto de los dichos de Tomás Vodanovic. Por ejemplo, Winter agregó que “empatizamos con los llamados que hacen los alcaldes que son finalmente la primera puerta que hay entre el Estado y la ciudadanía. Comprendemos que el Estado tenga que tomar en ocasiones medidas que no son las usuales para combatir un nivel de criminalidad que no es el habitual”.

En esa misma línea, el diputado RD Jaime Sáez advirtió que “hay que delimitar con claridad cuáles van a ser las funciones que van a cumplir (los militares), de qué manera van a acompañar el trabajo de las policías, sin comprometer la integridad o libertades individuales de la ciudadanía y sin comprometer el prestigio y la seguridad de los propios efectivos militares que no están entrenados o habituados para labores de orden público. En la medida que todo aquello esté contemplado por supuesto que las FF.AA. pueden ser un aporte en la búsqueda de mayor seguridad y de un combate más efectivo al crimen organizado”.

Esto último, advierten parlamentarios de esa coalición, es clave, ya que hoy las fuerzas del gobierno han debido ir cediendo en materias de seguridad a las que no habrían recurrido antes de llegar a La Moneda. Esto, explican, se enmarca en la crisis de seguridad por la que pasa el país, lo que, sin embargo, contradice la tesis que ha reforzado el Ejecutivo, en donde se considera que hoy se está mejor que hace dos años atrás.

En el contexto de ceder ante estas medidas, desde el Partido Comunista también han entendido la situación, pero desde la bancada han indicado que para sacar a las FF.AA. a las calles, primero debe estar bien regulado el proyecto de infraestructura crítica y el de Reglas del Uso de la Fuerza (RUF). Este último ha contado con problemas, ya que está en primer trámite y su contenido no gusta en la derecha y tampoco convence al oficialismo.

“Si quisiera poner a militares en resguardo de población civil debe pasar sí o sí por elementos normativos como las RUF y eventualmente Infraestructura Crítica”, resumió la diputada Nathalie Castillo (PC).

“Pretender generar un marco flexible para poder utilizar, vía decreto, a las FF.AA. me parece el camino errado en la lucha en contra del crimen organizado; los esfuerzos debiesen estar centrados en dar celeridad a la reforma a las policías para mejorar sus competencias, formación y mecanismos de control”, agregó Matías Ramírez (PC).

Desde la directiva del PC, en tanto, su presidente, Lautaro Carmona, abordó el tema desde La Moneda. “Creo que a la hora de ver cuál es la batería de medidas que el Estado debe tomar para hacer frente a esto, hay que agotar las que están vinculadas a la tarea policial. No es mágico ni una frase que pueda usarse a cada segundo el recurso de participación de otras instituciones que no están en la orientación de la tarea policial”, dijo el timonel comunista.