Ministra Vallejo por solicitud de desplegar militares por crisis de seguridad: “No creamos que esto es una bala de plata”

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, aseguró este miércoles que la solicitud de despliegue de militares no es “una bala de plata” que dará solución a la crisis de seguridad que enfrentas distintas ciudades del país.

La respuesta de la ministra Vallejo se da en medio de la solicitud de alcaldes de la Región Metropolitana de desplegar a los militares en las calles de la ciudad, lo que fue planteado por el alcalde oficialista de Maipú, Tomás Vodanovic. Al requerimiento también se sumaron Rodolfo Carter, de La Florida; Emilia Ríos, de Ñuñoa; Erika Martínez, de San Miguel, Carolina Leitao, de Peñalolén; Cristopher White, de San Bernardo, entre otros.

En conversación con Radio Infinita, la secretaria de Estado aseguró que una de las formas para dar viabilidad a tal solicitud, se concretaría mediante la aprobación de las Reglas del Uso de la Fuerza y también en la Ley de Infraestructura Crítica, que se discute en el Senado en su primer trámite legislativo.

“Nosotros hemos señalado que, según las conversaciones que se tuvieron tanto en el Cosena como en el Congreso Nacional, con los parlamentarios, de acuerdo a la propia experiencia que hemos tenido y los estudios comparados del Ministerio del Interior, el mejor camino para el objetivo de mayor seguridad en la Región Metropolitana, y también mayores facilidades y posibilidades de desplegarse en zonas donde realmente necesitamos fortalecimiento de presencia policial, es mediante el proyecto de infraestructura crítica”, inició la ministra Vallejo.

En ese sentido detalló que la iniciativa “además nos permite fijar de manera más clara sus reglas, sus funciones, su mando, y, por lo tanto, vamos a insistir en ese camino porque creo que tenemos mayor coincidencia en esto en todas las fuerzas políticas, aunque algunos tienen matices, pero como herramienta es lo mejor para poder avanzar en esta dirección”.

Sin embargo, advirtió también respecto a la utilidad del despliegue militar, asegurando que “pero también insistir en algo que es super clave y que lo ha dicho la ministra Tohá y el Presidente Boric, de que no creamos que esto es una bala de plata”.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, solicitó ayer despliegue militar en su comuna ante la crisis de seguridad. Foto: Mario Téllez / La Tercera

“Hay un tono en la opinión pública o en el debate, que hace creer o pensar que esto va a ser la solución a los problemas de seguridad y la verdad es que va a ser una herramienta más dentro de la caja de herramienta que hemos dispuesto”, agregó la ministra respecto al uso de las Fuerzas Armadas en el control del orden público.

En esa línea, la titular de la Secretaria General de Gobierno, defendió el uso de militares que ya se ha aplicado en esta administración, tanto en la zona norte, como en el sur, para ejemplificar con el uso que se pueda dar a los efectivos militares.

“(...) sirve para decir que es posible y que podemos combinar ciertas funciones en el marco del orden que no transgreda los límites o que no termine suplantando una función para la cual solo Carabineros de Chile y la Policía De Investigaciones (PDI) está preparada y facultada. Entonces, esto no es una discusión sencilla, por eso es bueno profundizar y no solo quedarse solo con los titulares, lo digo para la gente que está pendiente de este debate, sino que ir a la experiencia reciente y yo creo que la experiencia que hemos tenido en el gobierno y como hemos usado a los efectivos militares, da cuenta de que es posible hace un uso responsable de ellos para lograr un objetivo específico. En el norte, control fronterizo, migratorio, dar un poquito más de orden y también en el caso de la zona sur, donde hemos disminuido los casos de violencia rural, y no hemos tenido problemas asociados a Derechos Humanos”, planteó la autoridad.

Respecto a la Ley de Infraestructura Crítica que se plantea como la normativa legal que permitiría el despliegue castrense, Vallejo profundizó y señaló que este proyecto “nos habilita un instrumento eficaz en el objetivo de dar mayor seguridad a la población”.

“Creemos que no hay razón para no tener los votos necesarios. Tuvimos la experiencia pasada. Tanto para el caso de la frontera norte, como para las facultades que nos habilitaron por decreto, de poder aplicarlo y he escuchado distintas declaraciones, de senadores, de parlamentarios oficialistas como de oposición, todos tienen ciertas aprehensiones, pero el tema es que se resuelvan en la discusión, pero esto está en primer trámite recién en el Senado”, detalló respecto a la discusión legislativa.