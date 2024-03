Hospitales y algunas estaciones de Metro: Los puntos donde los alcaldes quieren despliegue militar

El martes el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic destapó una olla a presión en medio de la crisis de seguridad que viven las comunas de la Región Metropolitana. En el centro de La Moneda y después de reunirse con la ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó la necesidad de “presencia de militares en las calles para resguardar la infraestructura crítica de Maipú”. Una declaración que tuvo eco entre los alcaldes de la capital que comenzaron a definir preferencias en sectores específicos de sus comunas, que califican como “críticos”.

La vocería de Vodanovic abrió un debate sensible en el oficialismo, porque a pesar de que la solicitud de militares de los alcaldes se enmarca en la tramitación del proyecto de Infraestructura Crítica que promueve el Gobierno, hace unos meses el Ejecutivo desestimaba esta posibilidad por la falta de formación en el manejo del orden público de las FF.AA.

Hoy el mismo Presidente, Gabriel Boric, en diálogo con Radio Condell de la comuna de Curicó, en medio de su gira por la Región del Maule, afirmó que no se cierra a disponer de las FF.AA. en zonas urbanas, aunque recalcó que debe ser discutido en el Congreso Nacional.

“Sobre el uso de militares en sectores urbanos, los militares lo han señalado ellos mismos, el comandante en jefe del Ejército, que no tienen una capacitación para realizar funciones de orden público, pero desde nuestra perspectiva pueden colaborar en algunas funciones específicas para liberar a policías que sí están preparados para aquello”, expresó el Jefe de Estado. A lo que agrego que “no me cierro en ningún caso a poder disponer de esas herramientas, por ejemplo, mediante la ley de infraestructura crítica, algo que tiene que ser discutido en el Congreso”.

Maipú: Metro y Hospital El Carmen

Frente a esta preocupación, cinco autoridades comunales de la RM, adelantaron a La Tercera los puntos específicos donde instalarían el resguardo militar.

Uno de ellos fue la Municipalidad de Maipú de Vodanovic que hicieron énfasis que el resguardo es en “puntos fijos”. En específico apuntaron a las cinco estaciones de metro que cruzan por la comuna: “Las Parcelas”, “Del Sol”, “Monte Tabor”, “Santiago Bueras” y “Plaza de Maipú”.

Asimismo, uno de los sectores que causan mayor preocupación son el Hospital el Carmen entre la Avenida Maipú, Camino a Rinconada y El Olimpo. Lugar donde hace tres días atrás ingresaron a cuatro personas baleadas, uno de 18 años, una mujer de 45 y dos menores de edad, uno de los menores fallecido luego de ser ingresado al centro de salud.

Santiago,1 de marzo 2024. Personal de la Policía de investigaciones trabaja en la investigación de un cuerpo encontrado en el campamento de 5 de abril con Camino a Melipilla Karin Pozo/Aton Chile

Por último, el sector industrial de la comuna maipucina, específicamente camino a Melipilla, donde se ubican empresas como la Empresa Nacional del Petróleo y Gasco. ¿La razón? A pasos se encuentra el lugar donde fue el hallazgo del cuerpo del militar (R) venezolano Ronald Ojeda, justamente en una toma ilegal.

Paradero 14 y Santa Rosa

Por su parte, el edil de La Florida, Rodolfo Carter, marcó los sectores donde sería relevante posicionar un contingente militar. A diferencia de Maipú, el interés del edil sería en avenidas, como los cruces entre Departamental con La Florida y con Vicuña Mackenna, a pasos del Metro Macul y Pedreros. Adicionando, contingente militar en todas las estaciones de metro y paraderos de Transantiago grandes de la comuna, como Estación Intermodal de La Florida en el paradero 14.

Mientras que el alcalde de San Ramón, enfatizó en tres puntos que dentro del territorio se han vuelto críticos. Uno de ellos es la intersección entre Américo Vespucio, con el eje 25 de Santa Rosa, donde también se ubica el metro del mismo nombre.

“En ese sector se produce mucha delincuencia, además la infraestructura, donde está la salida del metro, el transantiago y sobretodo las personas que transitan diariamente, es un peligro inminente”, dice el edil.

Asimismo, es el Hospital Padre Hurtado en Avenida Santa Rosa, que pese a ser un establecimiento de salud con seguridad antibalas en más de una ocasión trabajadores han herido a sus trabajadores. “Además que tenemos que estar permanentemente sacando personas en situación de calle alrededor, además de robos y delitos que se cometen en el sector”, dice el edil. El tercer punto que Toro enfatiza es un lugar que colinda con La Pintana y La Granja, en el paradero 30 de Santa Rosa. “Ahí se construye un cuartel de la Policía de Investigaciones que ha sido saqueado en su totalidad, donde hay una población llamada El Castillo donde vivía Hans Pozo”, finalizó.

30/03/2023 HOSPITAL PADRE HURTADO FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

En San Bernardo, el alcalde Cristopher White apunto a los lugares más críticos como el Hospital El Pino, El Hospital Parroquial, El Metro Hospital El Pino, los siete CESFAM que tenemos, cuatro CECOSF, dos postas, cinco SAPU, un SAR, un COSAM y un policlínico y las cinco estaciones del Tren Central que están en la comuna: Nos, Cinco Pinos, Maestranza, San Bernardo, Freire y Los Blanco”, afirmó.

Terminal de Buses

Mientras tanto, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz enfatizó “en el sector de los cuatro terminales de buses y la Estación Central de trenes, en caso de que la ley contemple intervenir sectores críticos de alto flujo de personas o con alta taza de incivilidades, ahí se podría evaluar intervenir la zona norte de la comuna donde se concentra mayor cantidad de edificios y megaedificios”.

En La Reina, el alcalde José Manuel Palacios (UDI), indicó que los sectores más complejos estaría en limites comunales, “donde delincuentes escapan de las policías”. Además de las cuatro estaciones de metro en la comuna, el sector comercial y las asociaciones industriales. Además de los cuadrantes que rodean la comuna en las avenidas, José Arrieta, Americo Vespucio, Simón Bolivar, Vicente Pérez Rosales y Monte Grande, “donde hemos evidenciado mayor cantidad de delitos en la comuna”, dijo el edil.

Ediles como Emilia Ríos (RD) de Ñuñoa, Carolina Leitao (DC) de Peñalolén, Gustavo Toro (PS) de San Ramón y el mismo pronunciamiento de la Asociación Chilena de Municipalidades, a través del alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN), plantearon la conveniencia de reforzar con militares el resguardo de infraestructura crítica como estaciones de Metro, entradas a autopistas y sectores industriales, y de esta forma liberar a Carabineros.

Voces críticas

La solicitud caló fuerte en el oficialismo donde varios sectores de la coalición de Gobierno comenzaron a marcar diferencias con el jefe comunal. Una de ellas fue la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic que afirmó entender “la desesperación” de los alcaldes y reconoció que no solo en Maipú se han visto situaciones complejas. No obstante, la senadora aseguró que dicha realidad “no habilita que haya una intervención militar, no sólo por un problema legal, sino práctico”.

Aunque durante esta jornada, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei también marcó una diferencia dentro de la oposición y en específico, con el edil de La Florida, señalando la falta de responsabilidad en la solicitud. “Los militares están entrenados para la guerra, no para las ciudades (...) no hay un reglamento del uso de la fuerza y mientras eso no ocurra, creo que es una falta de responsabilidad pedir militares en la calle”, dijo la máxima autoridad comunal.