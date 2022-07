Boric se reúne con Michelle Bachelet en medio de expectación por posible apoyo de la exPresidenta a campaña del Apruebo

Tras afirmar durante esta jornada que buscaría aprovechar la presencia en Chile de la exPresidenta Michelle Bachelet para reunirse con ella debido a “la experiencia” de la ex jefa de Estado, el Mandatario Gabriel Boric logró concretar esta tarde su deseo. A esta hora se dirige a la casa de la exmandataria en La Reina, luego de que la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU arribara este miércoles al país -sin anuncios oficiales sobre su visita-, y a pocas horas de haber explicitado su postura a favor del Apruebo en el plebiscito.

Durante esta jornada, y tras participar en Peñalolén del lanzamiento del primer video de la campaña “Chile Vota Informado”, de cara al plebiscito del 4 de septiembre, Boric fue consultado en La Moneda por el arribo al país de la exPresidenta.

“Siempre que viene la Presidenta en algún momento yo estoy totalmente disponible para conversar con ella, en función de sus tiempos, ella viene como ciudadana y a mí me sirve mucho conversar con ella por la experiencia. Así que es algo que buscaré”, indicó Boric en la ocasión.

Las frases de Bachelet

Antes de embarcarse desde Lima, Perú, a Santiago, la exPresidenta Bachelet había señanado tener “una opinión muy clara de lo que debiera ser la decisión del 4 de septiembre”.

“Yo lo he dicho antes, yo estoy por el Apruebo de la reforma a la Constitución. Lo he dicho también de una manera simbólica que me recuerda también una canción de Pablo Milanés que dice ‘no es perfecta, mas se acerca a lo que yo siempre soñé’, entonces yo sí estoy por el Apruebo”, indicó ante una consulta de la prensa.

De esta forma, Bachelet marcó diferencia con la postura adoptada en las últimas semanas por los otros exmandatarios de la antigua Concertación: Ricardo Lagos y Eduardo Frei. El primero publicó una carta distanciándose del Apruebo con un llamado a continuar el debate constitucional tras el plebiscito y el segundo confirmó su opción por el Rechazo, entrando en pugna con la Democracia Cristiana y siendo denunciado al Tribunal Supremo de su partido.

Luego de su estadía en Lima -donde sostuvo el martes una serie de reuniones con altos funcionarios del Estado peruano- Bachelet arribó a las 19.23 del miércoles a Santiago. Según fuentes del Partido Socialista, la presencia de la exjefa de Estado obedece una “agenda personal”. Sin embargo, desde la tienda reconocieron, en privado, que buscan que la exjefa de Estado esté en su franja por el Apruebo.

Desde su círculo cercano, agregaron que es probable que la exjefa de Estado se reúna con su fundación, Horizonte Ciudadano, dentro de esta semana. En caso de que decida grabar un video de apoyo al Apruebo durante su estadía en Chile, añaden las mismas fuentes, lo difundirá a través de la propia fundación.

Expectación por su visita

Cabe destacar que Bachelet no está inscrita en su domicilio electoral habitual en Chile -en la comuna de La Reina-, sino que en Ginebra, Suiza. Por lo mismo, la militante socialista no votará en el país como esperaban varios partidarios del Apruebo para el plebiscito de salida.

La expectación radica en que, por un lado, quienes simpatizan con el Apruebo esperan un gesto de su parte. Algunos incluso hablan de sumarla a la franja televisiva que comienza en unas semanas. En la vereda contraria, entre los adherentes del Rechazo, ven con preocupación que la presencia de la exmandataria influya en la percepción negativa que actualmente, según las encuestas, tiene la ciudadanía respecto del texto emitido por la Convención Constitucional.