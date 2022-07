Junto a vecinos de Peñalolén: gobierno lanza primer video de la campaña “Chile Vota Informado” para el plebiscito

“En este plebiscito constitucional, todas y todos tenemos una línea que escribir por nuestro futuro, por eso queremos pensar en estas líneas como algo que nos une, no en líneas que limitan, pero sí en las que nos conectan”.

Faltan 45 días para el plebiscito constitucional del 4 de septiembre, día en el que la ciudadanía deberá acudir a las urnas para Aprobar o Rechazar la propuesta de nueva Constitución.

Ad portas del referéndum, este jueves el gobierno del Presidente Gabriel Boric lanzó la primera pieza audiovisual de la campaña “Chile Vota Informado”.

El lanzamiento se llevó a cabo en una actividad realizada con vecinos de la comuna de Peñalolén, y también junto a las ministras de la Segegob, Camila Vallejo, y de Desarrollo Social, Jeannette Vega, y al titular de la Segpres, Giorgio Jackson.

“Estamos en un proceso constituyente en el cual ustedes son las y los protagonistas”, comenzó diciendo el Mandatario tras la presentación del video.

“Están en su legítimo derecho a dudar, a hacer preguntas, a abrazar ciertas cosas, que no les gusten otras, pero lo importante es que voten informados, porque como decía el video que acabamos de ver, cada línea que ustedes hagan en cualquiera de las opciones va construyendo una historia común”, complementó.

Durante su discurso, el jefe de Estado también apuntó a la “segregación” que afecta al país. “Los ricos pareciera que no ven a los que no tienen recursos, los que no tienen recursos, los más pobres de Chile, están muchas veces encerrados en sus barrios por temor a la delincuencia. Los niños no conversan con los adultos, eso tenemos que romperlo, volver a encontramos”, manifestó.

En esa línea, precisó que “esta oportunidad que tenemos del voto del 4 se septiembre es una oportunidad para eso”, y recalcó que “por eso más allá de las opciones legítimas de cada uno de ustedes, los invito a informarse, a participar, confíen que ustedes son protagonistas, que Chile puede ser mejor”.

La presentación de esta primera pieza audiovisual se suma, además, a otras acciones que ha impulsado La Moneda en el marco de esta campaña.

Una de ellas fue la inauguración de pantallas móviles en el Metro de Santiago, que contienen el texto del proyecto de nueva Constitución. Asimismo, la impresión de 900 mil ejemplares del texto para repartir a la ciudadanía a lo largo del país.