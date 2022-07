“Me sirve mucho conversar con ella por la experiencia”: Boric afirma que buscará reunirse con Bachelet durante su visita en Chile

El Presidente, Gabriel Boric afirmó este jueves que buscará reunirse con la expresidenta Michelle Bachelet, quien actualmente se encuentra de visita en Chile.

A su llegada a La Moneda tras participar del lanzamiento del video “Chile Vota Informado”, de cara al plebiscito del 4 de septiembre, en la comuna de Peñalolén, el Mandatario fue consultado por el arribo al país de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.

“Siempre que viene la Presidenta en algún momento yo estoy totalmente disponible para conversar con ella, en función de sus tiempos, ella viene como ciudadana y a mí me sirve mucho conversar con ella por la experiencia. Así que es algo que buscaré”, indicó Boric.

Ayer, durante una visita oficial por su cargo en Perú, Bachelet reafirmó que votaría “apruebo” en el plebiscito citando una popular canción del cantautor cubano Pablo Milanés.

“Tengo una opinión muy clara de lo que debiera ser la decisión del 4 de septiembre. Yo lo he dicho antes, yo estoy por el Apruebo de la reforma a la Constitución. Lo he dicho también de una manera simbólica que me recuerda también una canción de Pablo Milanés que dice ‘no es perfecta, mas se acerca a lo que yo siempre soñé’, entonces yo sí estoy por el Apruebo”, indicó ante una consulta de la prensa.

Tras dichas declaraciones la representante de la ONU arribo al país, según fuentes del Partido Socialista el motivo de la visita de la exjefa de Estado al país es una “agenda personal”. Sin embargo, desde la tienda reconocieron, en privado, que quieren tenerla en su franja por el Apruebo de cara al plebiscito.

Relación Bachelet-Boric

La relación entre ambas autoridades ha estado marcada el último tiempo por una serie de gestos mutuos.

De hecho, en diciembre pasado, cuando el frenteamplista competía contra José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial, la exMandataria, quien estaba en Chile para pasar las fiestas de finde año, lo recibió en su casa. Un día después, publicó un video donde explicitó públicamente su respaldo al exlíder estudiantil: “No da lo mismo por qué candidato se vota, por eso voy a votar por Gabriel Boric”, dijo en dicha oportunidad.

A ello se suma que el 13 de junio recién pasado, cuando Bachelet comunicó que no repostularía a su actual cargo y buscaría regresar a Chile, el Mandatario ocupó sus redes para saludarla: “Bienvenida de vuelta!”, escribió el frenteamplista en su cuenta de Twitter.

Pero antes del gesto de Bachelet para la segunda vuelta, Boric era muy crítico de la gestión de la expresidenta. Las principales diferencias las tenía respecto al primer periodo de la exministra de Defensa a cargo del país.

Pero Bachelet no ha sido la única expresidenta con la que se ha reunido Boric. En lo que va de su periodo como máxima autoridad del país, el actual Jefe de Estado también ha tenido encuentros con el expresidente Ricardo Lagos.

“Hace bien escuchar y aprender de quienes nos antecedieron”, dijo el frenteamplista tras la cita en la Fundación Libertad y Desarrollo. De hecho, días antes, el Mandatario había hecho un reconocimiento a Lagos y a sus antecesores durante un discurso entregado en el Instituto de Chile.

“Yo quiero hoy como representante de esta generación millennial o como quieran llamarla, decir que en los 30 años famosos hubo mucho movimiento y que Chile no parte el 2019 ni parte el 2011. Chile es un país que desde la recuperación de la democracia (...) en los últimos 30 años hubo tremendos avances, tremendos avances”, afirmó en aquella oportunidad.