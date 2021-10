Chile Podemos Más advierte riesgos de la arremetida de Sichel contra Kast

Será un tema que se tocará hoy lunes en la reunión del comando de Sebastián Sichel y los partidos políticos del oficialismo. Las críticas que ha hecho el abanderado de Chile Podemos Más hacia el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, tienen preocupados a algunos por el clima de unidad que esperan que haya en el sector de cara a la segunda vuelta presidencial.

“Nuestros adversarios están al frente, y no al lado”, dice el senador y presidente de RN, Francisco Chahuán, sobre el punto que espera plantear mañana en la cita del oficialismo.

Tras su caída en las encuestas Sichel comenzó una estrategia de diferenciación del líder de Republicano. De esta manera, ha hecho contrastes sobre temas programáticos, algo que se vio el sábado en una entrevista en Chilevisión, y que repitió ayer en un punto de prensa.

Si bien ha marcado diferencias con Kast en temas como diversidad sexual, cambio climático, impuestos, vacunación y la eliminación del Ministerio de la Mujer, también ha hecho críticas directas al líder de Republicanos acusándolo de ser de un “extremo” y representar a una antigua derecha del siglo XX. El sábado, de hecho, dijo que a diferencia de Kast, tiene “una mirada que no esté más cerca a lo que fue (Augusto) Pinochet, sino más cerca a lo que es el futuro del país”.

Mientras que ayer enfatizó que “nuestro proyecto nace de una primaria, colectiva y de distintos sectores, y él decidió avanzar hacia una aventura personal”. Y volvió a aludir a Pinochet: “En marzo veremos cómo se gobierna con un caudillo o con los extremos, y creo que sería mucho más difícil que con un proyecto colectivo y de centroderecha y que hable del siglo XXI, y no del siglo XX. Lo que no puede pasar es que nos transformemos de nuevo en una centroderecha que está mirando a los 80, que habla más de Pinochet, que del futuro”.

En los partidos dicen que el tema se ha conversado ante la preocupación de que no queden demasiadas heridas en el sector de cara a la segunda vuelta.

De ahí que hoy varios pidieron moderar el tono y no caer en críticas personales.

Chahuán enfatizó que “los partidos estamos convencidos de que nuestro adversario no es José Antonio Kast, sino que es Yasna Provoste y Gabriel Boric. Esa es la definición, por lo menos de RN, que hemos planteado. Me parece legítimo que se puedan hacer contrapuntos del punto de vista del programa. Y no me cabe la menor duda de que cuando entremos a segunda vuelta, el que pase al balotaje tendrá que conversar con el otro respecto de un programa de unidad. Creemos que hay que mantener la unidad”.

Mientras que el timonel del PRI, Rodrigo Caramori, planteó que “de una u otra manera Kast representa en parte las ideas de Chile Podemos Más. Fue militante de uno de los partidos más grandes de nuestro sector. Hay muchos parlamentarios de nuestras propias filas que lo están apoyando. Por lo tanto, más que estar golpeando y sacando el pizarrón a Kast, creo que nosotros tenemos que diferenciarnos de él con propuestas y con ideas”.

Por su parte, el presidente de Evópoli, el diputado Andrés Molina, sostuvo que “legítimamente tienen diferencias (Sichel y Kast). Esto no significa criticarse, sino que la gente se dé cuenta de que son programas distintos. Nosotros lo que buscamos es que la gente conozca nuestros programas y que revaloricemos la política en términos de mostrar los programas, en ese sentido hacemos un llamado a no entrar en la crítica personal”.

Mientras que en la UDI, el subjefe de bancada y vicepresidente, Gustavo Sanhueza, enfatizó que “cualquiera que pase del sector nuestro va apoyar al que pase a segunda vuelta, y este tipo de discusiones generan un desgaste previo que no contribuye a la posibilidad cierta de ganar la próxima elección”.

En ese mismo partido, el senador Claudio Alvarado dijo que “al parecer hace mucho tiempo que la candidatura de Sichel perdió el rumbo. Me quedo con la actitud de Kast en que señala que está disponible para construir los mejores acuerdos para Chile y abre los espacios para el oficialismo”.

Y agregó: “Sichel actúa como si fuera un candidato de la DC. No se da cuenta que ese partido ya tiene a Yasna Provoste. El real adversario para una candidatura de centro derecha es sin duda Gabriel Boric”.

Comando de Sichel: “Es erróneo hablar de ataques”

En el comando de Sichel desestiman que los dichos de Sichel sean un ataque y recalcan que se trata de mostrar una legítima diferencia de proyectos. En ese sentido, su jefa programática, Victoria Paz, recalca que “en una campaña cada proyecto tiene que destacar sus propuestas y discutir en torno a ideas con las otras candidaturas”.

“La noción de que esa discusión son ataques es errónea. Nosotros invitamos a todas las candidaturas a mostrar al país sus propuestas en temas fundamentales tales como pensiones, medio ambiente, género e integración social. Es precisamente esa la discusión que se tiene que dar y no las personales”.

En ese sentido, en el comando de Sichel piensan que la discusión ha estado muy centrada en críticas personales, y que es relevante comenzar a contrastar las ideas.

Con todo, el propio Kast escribió en Twitter: “Les pido a mis seguidores, adherentes y simpatizantes no caer en provocaciones. El desafío de Chile es enorme y debemos ser responsables. Para derrotar el proyecto político y social de Boric necesitamos unidad, compromiso y generosidad. Ese es nuestro verdadero adversario”.