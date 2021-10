Sichel acentúa distancia con propuestas de Kast y pone en duda su capacidad de gobernar en caso de ganar las elecciones

El abanderado del oficialismo, Sebastián Sichel, se mostró preocupado porque “en marzo el país se transforme en algo más ingobernable de lo que tenemos hoy en día”, en referencia a una eventual segunda vuelta entre candidatos de ambos polos, Gabriel Boric y José Antonio Kast. En ese marco, si bien afirmó que es con quien tiene una mayor afinidad, expresó que en el escenario actual ve difícil un gobierno de Kast e, incluso, calificó de populista el actuar que ha tenido este candidato.

En entrevista con CNN Chile, el candidato se mostró confiado a un mes de las elecciones presidenciales del 2021. A pesar de estar cuarto en encuestas, afirmó que el escenario es imprevisto entre las cuatro candidaturas que cuentan con más apoyo en la actualidad -Kast, Boric, Provoste y la suya- por lo que van a ser definidas “en la última hora”.

Al ser consultado si es que el líder republicano podría gobernar en caso de ganar las elecciones, fue tajante al asegurar que “lo veo difícil en este escenario”. Haciendo énfasis en que “él decidió no ir a una primaria, tener un partido propio, armar un proyecto personal”, defendiendo su decisión personal de ser parte de un proyecto de gobierno colectivo, Chile Podemos Más, y destacando el rol de las mayorías.

“Hay mucho de lo que él propone que tiene características de populismo”, indicó el exministro de Desarrollo Social. “Creo que se ha extremado en sus posiciones básicamente para generar este clima de confrontación que no estoy de acuerdo”.

Sichel volvió a remarcar importantes diferencias que pueden ser observadas entre el proyecto que él propone y las posturas del candidato del Partido Republicano. En caso de que tuviera que entregarle su apoyo en una segunda instancia electoral o en un eventual gobierno de Kast, afirmó que “hay una conversación respecto a temas críticos que para mí sí son relevantes para el futuro del país”.

Sobre esto, destacó algunas diferencias en las posturas, por ejemplo, respecto al cambio climático, al Ministerio de la Mujer, al rol del Estado, sobre las mayorías en un eventual gobierno y frente a temáticas de orientación sexual.

Indicó que él -al contrario de lo que se ve en el programa de su contrincante- sí cree que la incidencia y el actuar humano son determinantes en los conflictos ambientales y que el rol de Chile como líder ambiental es esencial en el futuro. Además de mostrar su rechazo a las medidas del exdiputado de cerrar el Ministerio de la Mujer y de “achicar el Estado”.

“Ha subido (en las encuestas) con un discurso bastante de la antigua derecha, como una cosa muy del orden, la seguridad. Yo he hecho un ejercicio por tener una nueva centro derecha, que hable más de libertades, que sea más tolerante, que tenga apertura con el mundo de la diversidad sexual, que entienda el problema de la mujer: Kast quiere cerrar el Ministerio de la Mujer, yo no; o sea, que tenga una mirada que no esté más cerca a lo que fue Pinochet, sino más cerca a lo que es el futuro del país”, aseguró.

Sin embargo, afirmó que tiene mayor afinidad con el programa del candidato republicano que con “la dupla Provoste-Boric”, debido a sus semejanzas en temáticas como la seguridad, el narcotráfico, el conflicto en La Araucanía, entre otras. Finalmente, se mostró confiado en una eventual segunda vuelta entre él y José Antonio Kast.

Ley de indulto

Con respecto al proyecto de ley de indulto que se mantiene en el Congreso y que este martes fue mencionado por el ministro vocero, Jaime Bellolio, tras los accidentes por el segundo aniversario del estallido social, Sichel expresó que “el error es generar una sensación de impunidad”.

“Mi problema tiene que ver con que cuando tú propones una ley de indulto como la que propone Provoste y Boric, en la práctica te voy a decir los cuatro delitos que, no es lo que ellos dicen, que están condonando: están condonando delitos de saqueo, de incendio, de ataques incendiarios -eso dice el mismo proyecto de ley- e incluso delitos de homicidio de carácter frustrado y además ataques ante las autoridades”.

Para el candidato presidencial “otra cosa es que tengamos una justicia que funciona lenta, pero funciona lenta para todos”. Frente a eso, criticó la polarización política que se ha visto desde el 18-O y que observa en el “clima de confrontación actual” de posiciones extremas.