Cordero dice que en autoridades venezolanas hay preocupación por “las incidencias” que pueda tener la investigación del caso Ojeda

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, abordó este viernes las tensiones con Venezuela y cómo esta situación podría afectar la investigación en curso por el secuestro y posterior homicidio del teniente (R) Ronald Ojeda Moreno.

Esto, luego que en el marco de la investigación por el crimen del exmilitar y disidente del gobierno de Nicolás Maduro, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, criticó el trabajo de la Fiscalía chilena y aseguró que los dos sospechosos por el crimen no se encontrarían en el país caribeño, contradiciendo la tesis de La Moneda.

“No están en Venezuela, señores. Hemos hecho todo el esfuerzo a través de los órganos y la red de justicia, tanto policiales o militares, para ubicarlos y no se encuentran. Ahora bien, de encontrarse y ser detenidos nosotros los sancionaríamos con la máxima pena, de comprobarse efectivamente su participación en este hecho abominable, como fue el asesinato de Ronald Ojeda. Obviamente, en territorio venezolano, porque nuestra Constitución establece claramente que está prohibida la extradición”, sostuvo en diálogo con Mega.

En entrevista con Desde La Redacción de La Tercera, Cordero sostuvo que en su rol debe ser “muy cuidadoso sobre lo que significan los mecanismos de colaboración”, ya que “hay reglas que regulan esto, hay comunicaciones que están establecidas entre los ministerios públicos que se realizan institucionalmente a través de los mecanismos establecidos, en este caso la Cancillería, a requerimiento del Ministerio Público”.

Y luego agregó: “Yo he escuchado las declaraciones del fiscal Tarek, sobre esto yo ya me he pronunciado, probablemente es muy evidente la forma y modo distinta en que las autoridades chilenas abordamos las instituciones. Nosotros somos muy respetuosos de la autonomía de los poderes del Estado y somos además muy respetuosos de las tradiciones institucionales”.

El titular de Justicia planteó que su impresión es que “algunas autoridades venezolanas pueden estar preocupados por las incidencias que pueda tener la investigación del caso Ojeda en los asuntos que se están levantando como antecedentes en la Corte Penal Internacional contra algunas autoridades de Venezuela”.

Respecto a la intención desde Caracas con esas declaraciones, el secretario de Estado dijo: “Yo no sé si provocar, pero sí desacreditar la investigación del caso Ojeda. Y yo creo que la investigación del caso Ojeda es una investigación impecable”.