Tras acusación de Matthei sobre narcopolítica: Tohá espera que no sea el “estilo” de enfrentar los debates en próxima elecciones

La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó nuevamente los cuestionamientos realizados por la alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei, en materia de seguridad. La jefa comunal señaló que “en Chile tenemos unas instituciones que dan risa” y aseguró que “hay bastante evidencia de que ya hay políticos que se financian con platas del narco”. Todo esto, en medio de un acto en homenaje a Sebastián Piñera, evento organizado por el grupo Libertad y Democracia que se realizó en el Aula Magna de la Universidad del Desarrollo.

La ministra Tohá, ya había abordado el tema el miércoles, afirmando que “lo que necesitamos es sumarnos a esos esfuerzos serios y ojalá dejar de lado el barro como manera para tratar los temas que son importantes para la población como la seguridad y el combate contra el crimen organizado”. Este viernes, en conversación con radio Agricultura, la secretaria de Estado volvió a referirse el tema.

Al ser consultada respecto a si consideraba que las declaraciones de Matthei marcarían un tono determinado en relación a las elecciones municipales, Tohá indicó: “No lo sé, no sé cuál es la razón de este tipo de declaración, porque además no es el que habitualmente emplea la alcaldesa, pero ojalá no sea el estilo con que se piensa enfrentar las debates políticos que nos vienen con motivo de que vamos a entrar en un ciclo de elecciones, porque no contribuye, no sirve, lo hemos vivido muchas veces”.

“Especialmente en seguridad, hemos tenido demasiado de eso, demasiado, y mientras lo tuvimos no se avanzó nada”, sostuvo.

Respecto a sus declaraciones del miércoles, la ministra dijo creer no “haber sido particularmente dura, creo haber dicho que este tipo de tono es lamentable y no contribuye y hemos tenido mucho de eso históricamente, una manera de tratar los temas de seguridad dándose golpes entre los actores políticos en lugar de enfrentar la delincuencia y proponer medidas sustantivas”.

“Hoy día se está trabajando muy en serio y en muchos ámbitos, no solamente en el gobierno, trabajamos en la fiscalía, trabajamos en el parlamento, trabajamos con las policías y creo que a esos esfuerzos hay que sumarse y no volver a esa dinámica de decirnos pachotadas o tirar cosas al voleo, creo que no contribuyen y la verdad más que sumarse a la demanda de que se entreguen los antecedentes, esa es una obligación legal que tenemos todos los funcionarios públicos, nos rige a todos”, sostuvo.

En ese sentido, indicó que en cualquier caso, cuando se conocen delitos, “especialmente un delito grave como el que se ha mencionado aquí, hay que entregarle los antecedentes a los organismos encargados de investigar, entonces no es un tema de declaraciones, es simplemente la ley”.