Fiscal venezolano contradice tesis del gobierno y asegura que sospechosos del crimen de Ronald Ojeda no están en su país

La noche de ayer domingo, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, criticó nuevamente la investigación que lleva la Fiscalía chilena por el homicidio y secuestro del exmilitar y disidente del gobierno de Nicolás Maduro, Ronald Ojeda, y aseguró que los dos sospechosos por el crimen no se encontrarían en el país caribeño, contradiciendo la tesis de La Moneda.

“Esos dos presuntos indiciados, miembros del tren de Aragua, que señala la justicia chilena, no viven en Venezuela y no están en Venezuela. Pero mi pregunta es esta: ¿Por qué, si uno de ellos tiene antecedentes por participar en tres secuestros en Chile, la justicia chilena no lo detuvo? ¿Quién es culpable aquí en la impunidad y del crimen?”, acusó en diálogo con Mega.

Días antes, la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, había señalado que la principal hipótesis del gobierno del Presidente Gabriel Boric es que los sospechosos del caso “se mantienen en el territorio venezolano y necesitamos que esa orden de captura y detención se pueda ejecutar lo antes posible”, algo que fue descartado por Saab.

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo. Foto: Mario Téllez / La Tercera.

“No están en Venezuela, señores. Hemos hecho todo el esfuerzo a través de los órganos y la red de justicia, tanto policiales o militares, para ubicarlos y no se encuentran. Ahora bien, de encontrarse y ser detenidos nosotros los sancionaríamos con la máxima pena, de comprobarse efectivamente su participación en este hecho abominable, como fue el asesinato de Ronald Ojeda. Obviamente, en territorio venezolano, porque nuestra Constitución establece claramente que está prohibida la extradición”, retrucó el fiscal general del país caribeño.

“Una pobreza extrema en la experticia de la investigación”

Además, el persecutor venezolano lanzó duras críticas a las autoridades y Fiscalía chilena: “Lo que han dicho las autoridades chilenas no tiene fundamento ni sustento, por eso no quisieron que los directores nuestros vieran el expediente ni se entrevistasen con el fiscal nacional de Chile ni con los familiares de Ronald Ojeda, porque iban a reconfirmar que es una muy débil investigación la que se ha hecho, sin fundamentos, de una pobreza extrema en la experticia de la investigación, en recabar los elementos de convicción para lanzar teorías”.

Por otro lado, Saab cuestionó al fiscal nacional, Ángel Valencia, por no reunirse con los dos investigadores del Ministerio Público venezolano que visitaron Chile hace un par de semanas. “No fueron recibidos, un acto de descortesía e enemistad totalmente inexplicable y sin precedente, por lo menos en la historia del Ministerio Público bajo mi gestión”, aseveró.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. Foto: X @MinpublicoVEN

“Si vienen dos directores de la Fiscalía Nacional chilena a Venezuela a investigar el lamentable asesinato de un refugiado chileno que vive en Venezuela, un poco comparándolo con lo que ocurrió con Ronald Ojeda en Chile, yo soy el primero que recibiría a esa delegación”, afirmó.

No es primera vez que el Tarek William Saab se involucra en una polémica con el gobierno chileno. De hecho, el pasado 6 de junio el Presidente Gabriel Boric anunció el envío de una nota de protesta a Venezuela, luego de que el fiscal general de ese país deslizara que el crimen en contra de Ojeda pudo ser ejecutado por “cuerpos de inteligencia de Chile y extranjeros” como una “operación de falsa bandera”.