Cristián Cuevas lanza precandidatura presidencial en medio de diferencias internas en la Lista del Pueblo

Tras una caótica jornada donde se dieron a conocer distintas versiones surgidas desde la Lista del Pueblo sobre la proclamación de su carta presidencial, finalmente Cristián Cuevas lanzó este miércoles su precandidatura, sumándose así a la carrera a La Moneda.

Si bien el pasado viernes 6 de agosto el movimiento eligió al exsindicalista como su abanderado para los comicios de noviembre, con un 58,9% de los votos, no fue una designación que estuviera exenta de críticas.

Primero sorprendió su nominación luego de que una de las definiciones previas de la LDP era levantar a una candidata de pueblos originarios, pero también molestó la forma en que se realizó el proceso. En medio de esto, además, la lista sufrió dos bajas de sus convencionales, quienes no estaban de acuerdo con que se perdiera el objetivo del trabajo en la Convención Constitucional.

Con todo, la proclamación de Cuevas como candidato de la Lista del Pueblo -una que incluso ya había sido saludada por candidatos presidenciales de oposición, como Gabriel Boric, Carlos Maldonado, Yasna Provoste y Paula Narváez-, sólo duró cinco días: ayer martes, el movimiento frenó su candidatura al emitir un comunicado donde indicaron que “hemos decidido no apoyar a ningún candidate (sic) a la Presidencia sin pasar antes por un proceso de consulta ciudadana”.

Minutos después de ello, comenzó a circular otra misiva en redes sociales con el logo del movimiento donde se criticaba el trato al exsindicalista. Un documento que, sin embargo, fue luego desmentido por convencionales de la lista.

La respuesta de Cuevas, en tanto, fue clara: “Mi candidatura sigue estando en pie”, dijo ayer en entrevista con La Red. Además, reforzó que “desde mi punto de vista soy el candidato de la Lista del Pueblo y de los pueblos”.

Lanzamiento de candidatura

“Hoy hemos elegido estar acá, en Quintero, para iniciar nuestro caminar, para hacer posible que un trabajador, un líder sindical, un hombre de las disidencias sexuales pueda lograr alcanzar la idea más hermosa de gobernar nuestro país (...). Hoy he asumido este desafío porque la Lista del Pueblo me invitó y asumí este desafío de caminar como siempre lo he hecho”.

Con esas palabras, desde la comuna de la Región de Valparaíso, Cuevas lanzó su precandidatura. Una que no sólo se da en medio de estas diferencias internas en la Lista del Pueblo, sino que también tiene el desafío de -a contrarreloj- recolectar miles de firmas para poder inscribirse en el Servicio Electoral (Servel) antes del 23 de agosto.

“Construiremos un programa de la mano de las experiencias sociales y políticas del pueblo que se ha levantado. Decir que estamos orgullosos de esta responsabilidad, que tenemos un gran desafío que no es fácil, (que) requiere de miles de chilenos y chilenas, compatriotas en el exterior y quienes se reconocen parte de este territorio para desbordar la posibilidad de construir esa victoria posible”, señaló.

Consultado, en tanto, por el apoyo de la LDP a su precandidatura, reforzó que fue “invitado” por el movimiento para asumir el desafío presidencial. “Yo me puse a disposición de la Lista del Pueblo, mi nombre fue llevado a un debate interno y mi nombre resultó elegido como el candidato de la lista”.

En ese sentido, señaló que su nombre fue ratificado en más de un oportunidad y reconoció que “el cambio de las reglas del juego de ayer en la mañana me sorprendió, pero no me corresponde pronunciarme sobre aquello”. Además, afirmó que “yo soy candidato, mi candidatura está inscrita y espero que me acompañen para nutrirla de los patrocinios necesarios”.

“Nunca ha habido cuestionamientos a mi persona, sino que son temas internos (...) Yo estoy juntando firmas y espero tener la mayor cantidad, y que sean los pueblos los que ratifiquen esta candidatura”, agregó.