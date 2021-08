Cristián Cuevas: “Desde mi punto de vista, soy el candidato de la Lista del Pueblo y de los pueblos”

El integrante del Movimiento Victoria Popular Cristián Cuevas aseguró este martes que “sigue estando en pie” su candidatura presidencial.

Esto, frente a las diferentes versiones surgidas desde la Lista del Pueblo respecto a la proclamación de una candidatura oficial del articulado.

“Se me invitó a un trayecto, a un caminar con los mismos compañeros y compañeras que estuvieron en la conferencia de prensa, con ellos nos abrazamos, construimos una propuesta y también trabajamos la presentación de mi candidatura. Yo desconozco los motivos que puedan cursar y no me corresponde a mí develar qué pasó”, dijo Cuevas en entrevista con Mentiras Verdaderas de La Red.

“Yo no estaría acá si la Lista del Pueblo no me hubiese invitado a ser candidato a la Presidencia de la República. Yo hace diez días atrás estaba en mi casa, estaba en mis actividades políticas, sociales y sindicales normales y fue la Coordinación Política que me llamó para incorporarme en una terna, para poder ir a un debate interno en una asamblea de delegados donde ellos definirían quién sería el candidato o candidata”, señaló el otrora timonel de la Confederación de Trabajadores del Cobre.

Cuevas explicó que lo llamaron un día domingo para hacerle la propuesta. “Quedamos en que yo iba a hacer una reflexión, que iba a consultar a los espacios de mi entorno que principalmente se mantienen en el mundo del trabajo y también en organizaciones políticas y finalmente el día martes de esa semana en ejercicio de su propia soberanía yo gané esa decisión que se tomó”, dijo.

Con fecha 5 de agosto, jueves, el Tribunal Calificador de Elecciones de la Lista del Pueblo emitió una resolución en la que se indicaba que Cuevas era el candidato de la colectividad, al imponerse en la consulta que se hizo con un total de 43 votos a favor (58,9%) de un total de 73 válidamente emitidos.

“Asumir el mandato, en este caso de la Lista del Pueblo, vincularlo a quien tiene una trayectoria de lucha en el mundo sindical, pero que se reconoce también una orientación sexual, en este caso como un hombre homosexual que lucha desde la disidencia, sin duda era una justa combinación Chile que está emergiendo. Lamentablemente se generaron dificultades que no son de mi responsabilidad”, aseguró el exlíder sindical.

Cuevas señaló que desconocía la consulta a la ciudadanía que un sector de la agrupación anunció que realizará para ratificar a su candidato. “Por lo menos en las conversaciones que tuve en la Coordinación Política, jamás se me manifestó aquello. Si me lo hubiesen dicho yo sabría cuales son las reglas del juego y tampoco hubiese tomado una decisión que es de mucha responsabilidad”, reconoció.

“Se hace una segunda votación por la insatisfacción que había de la primera, nuevamente yo vuelvo a ganar y el día viernes hay una asamblea que por unanimidad ellos ratifican la candidatura, a través de un comunicado público, que ese se liberó recién el día lunes”, relató.

Tras ello, enfatizó que “yo no me puedo hacer cargo de los procedimientos que tiene un mundo que es emergente”.

En sus redes sociales, Cuevas anunció que este miércoles realizará un acto en la caleta El Manzano de Quintero, en la Región de Valparaíso, en una de las llamadas “zonas de sacrificio” del país.

“Mi candidatura sigue estando en pie. Yo invito a quienes me acompañen a seguir levantando los patrocinios para hacer posible este proyecto, que no es un proyecto personal, sino que ya suma miles y miles de personas, colectivos y movimientos. Que desde mi punto de vista soy el candidato de la Lista del Pueblo y de los pueblos, porque hay distintas expresiones. Ahora la Lista del Pueblo tendrá que resolver su situación interna, no me corresponde a mí, pero yo los comprendo”, afirmó.

Sobre la cifra de participantes de la consulta en que fue electo inicialmente para representar a la agrupación que consiguió 27 representantes en la Convención Constitucional, Cuevas argumentó que en el mecanismo de deliberación utilizado, las 73 personas que votaron representan distritos.

“Hay una profunda desconfianza hacia la política en tanto a su formalidad, pero tienen que hacer ese trayecto y yo los invito a que vivan, que disfruten y que el pueblo finalmente dirima porque yo estoy recolectando los patrocinios”, sostuvo.

Cuevas debe conseguir 33 mil firmas en menos de dos semanas para figurar en la papeleta en noviembre.