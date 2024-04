“Cuente con nosotros”: el encendido discurso de apoyo del alcalde Lira a Matthei

Desde que anunció que no irá a la reelección municipal por Providencia en octubre de este año, las reacciones en torno a la figura de Evelyn Matthei (UDI) como eventual presidenciable se han ido sumando desde la derecha.

La noche de este martes se sumó con encendido discurso en apoyo a la jefa comunal el alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira (UDI).

En el marco de la cuenta pública de su gestión en la comuna del sector oriente de la capital, el militante gremialista -aunque sin explicitar que se refería a la carrera presidencial- se refirió al nuevo desafío de su correligionaria.

“Al igual que yo, hace algunos días anunció que no irá a la elección de su comuna. Sabemos que emprende una aventura de enorme responsabilidad, pero también sabemos que su envergadura política y su trayectoria en el servicio público están a la altura de ese desafío”, dijo Lira desde el podio.

Y luego agregó: “Alcaldesa, le deseo todo el éxito del mundo por el bien de nuestro país y que Dios la ilumine en este nuevo camino. Cuente con nosotros”.

El alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira.

Al momento de ser nombrada por Lira, un grupo importante de los presentes, entre ellos alcaldes de Chile Vamos como Gustavo Alessandri (Ind.-UDI) de Zapallar, Camila Merino (Evópoli) de Vitacura y Daniela Peñaloza (UDI) de Las Condes aplaudieron con entusiasmo a Matthei.

La alcaldesa de Providencia respondió el gesto levantándose de su silla y agradeciendo las muestras de apoyo. La escena quedó registrada en un video que fue grabado por uno de los asistentes a la cuenta pública.

En otro registro, con una copa de champagne en la mano, se puede apreciar que Matthei devolvió el gesto al alcalde de Lo Barnechea, dedicándole unas palabras.

A pesar de las variadas muestras a su favor como eventual carta presidencial del sector, la jefa comunal ha mantenido la cautela.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA.

Fue así también el pasado viernes al momento de anunciar que no se repostulará en las elecciones municipales.

“Es justamente porque no tengo la certeza de poder dedicar todo mi tiempo y mi atención a los asuntos comunales en un próximo periodo es que he tomado la decisión de no repostular a un tercer período como alcaldesa de Providencia”, explicó.

En ese sentido, sobre su futuro apuntó a que “el destino es siempre incierto” y que “nadie sabe qué ocurrirá en un año y medio más”.

Sin embargo, si bien recalcó que todavía no es candidata presidencial, Matthei reconoció que “es evidente que en mi decisión ha pesado la posibilidad de que el próximo año me toque asumir nuevos desafíos”.