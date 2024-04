Quién es Yván Gil, el canciller de Venezuela que vuelve a polemizar con Chile al negar la existencia del Tren de Aragua

El nombre de Yván Gil cobró relevancia a nivel mediático a inicios de esta semana. Esto, luego que el canciller del régimen de Nicolás Maduro afirmó que el Tren de Aragua no existe.

Las declaraciones del diplomático venezolano se dieron el lunes en el contexto de una reunión que sostuvo en Cúcuta con su par de Colombia, Luis Murillo. En la oportunidad, dijo que la organización criminal es solo un invento internacional para atacar a su país.

“Hemos demostrado que el Tren de Aragua es una ficción creada por la mediática internacional para tratar de crear una etiqueta. Como lo hicieron con el supuesto Cartel de Los Soles. Entonces se venció el discurso del Cartel de Los Soles, se demostró que eso es una organización que no existe, que jamás ha existido, ahora inventan una del llamado Tren de Aragua, una organización que existió en Venezuela, localizada, y que luego se ha tratado de poner como marca. Hemos visto, por ejemplo, como ridículamente aparecen videos incluso de gente que dice ‘somos del Tren de Aragua’, con acento peruano, con acento chileno”, dijo Gil según consignan Cambio Colombia y El Nuevo Siglo.

Los dichos del canciller no fueron bien recibidos por las autoridades nacionales. La primera en responder a Gil fue la ministra del Interior, Carolina Tohá. “Es bien impresionante. Venezuela se dice a sí mismo un país bolivariano, y la verdad es que Chile, Perú, Ecuador, Colombia, pueblos latinoamericanos han sufrido fuertemente el flagelo de esta banda criminal. Personas han perdido sus familiares, han perdido la tranquilidad de sus barrios, han perdido sus negocios por eso. Entonces eso es un insulto, no al gobierno de Chile, al pueblo de Chile, y no solo de Chile, a los pueblos de Latinoamérica, que se les diga algo así. Inaceptable”, expresó.

Sus declaraciones también fueron abordadas por el Ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, quien indicó mediante la red social X: “Es inaceptable el negacionismo respecto a los impactos del crimen transnacional organizado en Chile y la región. El diálogo y las acciones concretas son necesarias para avanzar en la erradicación de la violencia y delincuencia”.

La polémica escaló luego que el ministro Maduro respondió a van Klaveren a través de la misma red social. “El combate al flagelo de la delincuencia no puede apoyarse en la creación de una narrativa falsa, bien sabe Chile que se han creado etiquetas de bandas criminales con el único fin de enlodar el gentilicio venezolano y a su gobierno. El Presidente Nicolás Maduro ha manifestado toda su voluntad de apoyarles, esto en base a la experiencia en garantizar la paz interna, seguridad y tranquilidad de la sociedad venezolana, colocando a disposición todos los avances de nuestro modelo exitoso cuando así lo requiera el gobierno chileno. Les invitamos a desechar el relato impuesto por los grandes medios y asumir el combate al crimen de manera profesional”, escribió.

Giro diplomático

No es la primera controversia que Gil protagoniza con Chile. Corría abril de 2023 cuando en medio de la crisis migratoria el canciller exigió que los derechos humanos de sus compatriotas fueran respectados, luego que el Presidente Gabriel Boric y la ministra Tohá acusaran a Venezuela de entorpecer los procesos de expulsión que estaban en proceso.

“En relación a la situación de migrantes venezolanos bloqueados en la frontera entre Chile y Perú, hemos estado en contacto con ambas cancillerías y solicitado plenas garantías y respeto a los DDHH de nuestros compatriotas”, escribió en X en esa oportunidad.

En la misma ocasión, pidió garantías para que aviones de la Línea Aérea Conviasa “puedan aterrizar y despegar en la zona, así como abastecer combustible en un eventual operativo de nuestro Plan Vuelta a la Patria que nos permita regresar sanos y seguros a nuestros compatriotas”.

Con todo, cuando Gil asumió como ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela el 6 de enero de 2023. su llegada fue interpretada por expertos como un giro diplomático de Maduro.

Es que el actual canciller es percibido como una autoridad “dialogante y sin estridencias ideológicas”, lo que marcaría una señal del régimen para acercarse con “paciencia estratégica y diplomacia” a la Unión Europea (UE), recoge EFE.

En ese entonces, el diplomático reemplazó a Carlos Faria, quien es cercano al gobierno de Rusia, y que ayudó a acercar las relaciones entre Caracas y Moscú en medio de la guerra en Ucrania.

De esta manera, Maduro apostó por una ficha menos radical, y menos cercana al Kremlin, en búsqueda de un acercamiento con Europa, donde ya conocen al nuevo canciller, que desde octubre de 2021 fungía como encargado de negocios ante la UE.

Anteriormente, desde 2017, se desempeñó como viceministro para Europa. Su misión fue defender “con guantes de seda” al chavismo ante las sanciones impuestas por la UE, incluida la prohibición de entrada a altos funcionarios del gobierno y el congelamiento de sus cuentas.

Chavista fiel

Yván Gil es ingeniero agrónomo. Se graduó en la Universidad Central de Venezuela (UCV) y tiene una maestría en Ingeniería Agrícola en la misma casa de estudios y un doctorado en Ciencias y Procedimientos Biológicos e Industriales en Montpellier, Francia.

Militante del partido gobernante PSUV, fue ministro de Agricultura entre 2013 y 2016. Nunca ha ocupado un cargo de elección popular, pero ha sabido mostrarse como un chavista fiel, aunque alejado del protagonismo mediático.

Aunque carece de estudios diplomáticos, quienes conocen su trayectoria dicen que ha emulado el principio de invisibilidad que cumplen estos funcionarios.

El canciller mostró desde sus inicios en política su cercanía con la izquierda, la que suele ratificar en sus mensajes en redes sociales, donde manifiesta su inclinación por las ideas acuñadas por el fallecido presidente Hugo Chávez, con quien inició su carrera política.