Desbordes renuncia a Defensa y acelera carrera presidencial en Chile Vamos

Hace semanas que tenía la decisión tomada de salir del gabinete, pero faltaba formalizar el día y esta jornada finalmente se concretó. El ministro de Defensa, Mario Desbordes, presentó su renuncia al Presidente Sebastián Piñera durante una conversación que sostuvieron hace unos momentos.

El diálogo se produjo, según fuentes de gobierno, en la antesala de la ceremonia de graduación de la Escuela Militar, instancia en la que Desbordes oficializó su renuncia.

De hecho, Desbordes ya sacó sus pertenencias de Defensa y se espera que mañana se haga la ceremonia oficial del ajuste de gabinete.

Si bien se esperaba que el hoy exministro dejara el cargo en enero, la determinación se adelantó y se concretó días antes del consejo general de RN, pactado para el 5 de enero.

La salida de Desbordes del gobierno se da en medio de la presión de algunos militantes de su partido para que asumiera un rol político más preponderante, de cara a una eventual candidatura presidencial. La idea es que el exdiputado también se convierta en el generalísimo de los candidatos de la tienda en las elecciones municipales y de convencionales.

Justamente este último tema ya había sido adelantado por el presidente de RN, Rafael Prohens, quien el pasado 3 de diciembre declaró que el día en que Desbordes renunciara a su cargo “vamos a pedirle que él lidere el tema municipal y de las elecciones que tenga RN de aquí en adelante”.

Las presiones al interior de RN para que Desbordes dejara el cargo se transformó en un tema en Palacio en los últimos días. El miércoles, el ministro vocero Jaime Bellolio había señalado en Radio Universo que “el ministro de Defensa ha manifestado su pretensión, que lo iba a evaluar, que podía ser enero, hay presiones de los mismos partidarios de él, pero es algo que no está resuelto y compete al propio Presidente”.

Su salida del gabinete era un tema que el propio Desbordes había conversado con el Presidente Sebastián Piñera, quien solo le había pedido que le comunicara con tiempo su determinación. Lo anterior porque la renuncia del exdiputado aceleraría un cambio de gabinete.

El 11 de diciembre pasado, y consultado por su eventual salida, Desbordes señaló que “yo estoy de ministro de Defensa dedicado 100%. Sigo trabajando hasta que converse con el Presidente (Sebastián Piñera) y vemos si salgo o no, no lo descarto, pero no por ahora”.

Otro de los nombres que suenan para dejar el gabinete es el del titular de la Segpres y también militante RN, Cristián Monckeberg.

Ayer La Tercera PM daba cuenta de que algunos militantes le habían pedido dejar su cargo para que contribuya a revitalizar al partido y ordenar las filas.