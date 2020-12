Desbordes: “No puedo descartar la posibilidad de que el toque de queda se modifique”

30 mil efectivos son los que las fuerzas armadas tienen desplegados a lo largo del país para colaborar en la vigilancia del cumplimiento de las medidas establecidas por la pandemia. Una de estas, es la del toque de queda, vigente desde el pasado 22 de marzo y que se ha mantenido de forma ininterrumpida.

Debido al retroceso de la región Metropolitana a la fase 2 del Plan Paso a Paso, se le consultó al ministro de Defensa, Mario Desbordes Jiménez, sobre la posibilidad de alguna modificación a la medida, que en estos días está rigiendo entre las 00.00 y 05.00 am. Desbordes, aseguró que esta disposición está en evaluación constante. “Todas las medidas son dinámicas, no hay nada rígido. Por lo tanto los horarios se pueden alargar, se pueden acortar, depende además de cada región”.

Por lo mismo, Desbordes manifestó que no es descartable pensar en que la medida se modifique. “No puedo descartar la posibilidad de que el toque de queda se modifique en términos del horario, pero es una decisión que toma el comité Covid después de un análisis exhaustivo con los números, y hasta ahora en el país los números no son buenos”.

El titular de Defensa también aseguró que el toque de queda debe ser examinado de acuerdo a la realidad de cada región del país, e incluso se podrían sumar otras restricciones. “Hay regiones donde probablemente haya que evaluar restricciones vehiculares para disminuir la circulación de personas y otras donde podrá hacerse una flexibilización mayor”.

“La gente no está cumpliendo”

Además, el ministro se refirió a la extensión del estado de excepción constitucional por otros 90 días. El militante RN justificó la medida en orden a que se debe a que la respuesta de la ciudadanía ante la medidas sanitarias no ha sido la ideal.

“Si extendemos el estado de excepción, es porque la gente no está cumpliendo. No podemos poner un militar en cada esquina, en cada cada...lo principal acá es la responsabilidad de cada uno de nosotros”, dijo Desbordes. “Tenemos que comprender que el virus no va a retroceder si todos los chilenos no tomamos responsabilidad de lo que corresponde”, agregó.

¿Desbordes candidato?

Pero no fue de lo único que habló Mario Desbordes. También fue consultado por un tema que le viene rondando hace un tiempo. Una eventual renuncia al gabinete para asumir una candidatura presidencial. Algo que en su minuto, el presidente de RN, Rafael Prohens, ya reconoció que se lo pedirían. Desbordes no confirmó ni descartó que tome ese paso.

“Yo estoy de ministro de Defensa dedicado 100%...sigo trabajando hasta que converse con el Presidente y vemos si salgo o no, no lo descarto, pero no por ahora”.