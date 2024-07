Desde Venezuela: diputado Barrera dice que por alta presencia de observadores “nadie va a tener excusa para no validar” elecciones

El diputado comunista, Boris Barrera, en el programa Desde la redacción de La Tercera, calificó como “irresponsables” las acusaciones de fraude electoral en las elecciones presidenciales de Venezuela y llamó a tener prudencia para esperar los resultados del domingo 28 de julio, en que se medirá el actual mandatario, Nicolás Maduro, con candidatos de oposición.

El militante comunista se encuentra en Venezuela como observador internacional tras ser invitado por el Partido Socialista Unido de Venezuela. “A pesar de varias declaraciones que he leído que han dicho de que se está preparando un fraude, la verdad es que la elección todavía no se hace. Entonces no sé cómo pueden decir que se está preparando un fraude. Por eso creo que esas declaraciones son irresponsables”, manifestó Barrera.

En esa línea, indicó que “hay que esperar el día y ojalá todo suceda con normalidad y transparencia, tal como se está viendo hasta el momento”.

En cuanto a la libertad de campaña de los candidatos de oposición, explicó: “He visto propaganda de todos acá en la calle. Segundo, cada candidato a presidente tiene equipos técnicos que van fiscalizando cada uno de los pasos que se tienen que cumplir antes de la elección y después también. Como por ejemplo, el armado de los softwares que se usan, cualquier candidato tiene la oportunidad de fiscalizar el equipo que quieran”.

Ante la posibilidad de que Maduro sea reelecto, señaló que se debería “seguir el curso normal de cualquier país democrático” y agregó: “Debieran tratar todos de aportar a que el país crezca y que la gente no se vaya por las situaciones que se ha ido”.

Al ser consultado por las declaraciones de Maduro en torno a un “baño de sangre” si es que no triunfa el domingo, el diputado dijo que desconocía esas frases y recalcó que “hay una cantidad inmensa de delegaciones que vienen a verificar de que todo suceda de buena manera”.

Por lo mismo, aseguró: “Nadie va a tener excusa alguna para no validar el proceso. Porque ya están todos los candidatos participando. Por lo tanto, ahora solamente queda esperar el día de la elección y que después de eso todos lo respeten”.