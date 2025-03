Tarek William Saab arremete contra Boric y la Fiscalía Nacional chilena por acciones en la CPI sobre el caso Ojeda

Tal como lo hizo el gobierno de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, fiscal general del Ministerio Público de Venezuela, arremetió con duros epítetos contra el Presidente Gabriel Boric, manifestando su rechazo a las acciones de Chile ante la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, Países Bajos, respecto al crimen de Ronald Ojeda.

“Debo decir que no conozco, no veo un antecedente en el hemisferio occidental de una investigación más pirata, más mediocre, más ridícula, más llena de vacíos legales e incongruencias que la que presuntamente hizo la Fiscalía General de Chile sobre el caso de Ronald Ojeda. Es lo primero. Pasa igualmente de una manera infame a la historia de lo que no debe hacerse en derecho, de lo que no debe hacerse a nivel de criminalística”, afirmó el persecutor del régimen venezolano en una rueda de prensa en Caracas este lunes.

Luego, dirigió sus dardos al Presidente Boric, acusándolo de “haber él orquestado” la trama que vincula al gobierno venezolano con el secuestro y homicidio del exmilitar que residía en Chile como refugiado.

Refiriéndose despectivamente al Mandatario chileno como “Boboric”, el fiscal venezolano aseguró que la línea de investigación original del caso era de un “ajuste de cuenta entre criminales”.

“Esa era la línea de investigación. Pero de repente, Boric seguro dio la orden, la orden sin explicar ningún elemento diferente al que ya habían dicho inicialmente. Cambió por que había sido un secuestro y homicidio por motivaciones políticas”, señaló.

El Ministerio Público chileno sostiene que el régimen de Maduro está detrás del crimen y que Diosdado Cabello, el “Número 2″ de la administración chavista, de acuerdo a testimonios de la investigación, lo habría coordinado con la cúpula del Tren de Aragua, específicamente con su líder: Héctor “Niño” Guerrero.

“La CPI debiera investigar, más bien, las atrocidades cometidas en Chile contra pensionados, contra jubilados, contra gente inocente que bañaron de sangre esa nación”, señaló Tarek William Saab, recordando las protestas contra el gobierno de Sebastián Piñera a fines de 2019.

Asimismo, apuntó a la colación de gobierno de Boric, sin dar nombres, aludiendo el clima electoral que hay en Chile por los comicios de fin de año.

“Hay candidatos de ese movimiento, de este señor Boric, que quieren utilizar el tema de Venezuela para hacer campaña electoral. ¡Qué infame! ¡Qué bajo! Presenten un proyecto de gobierno, un proyecto político, sean leales a la juventud mártir que acribilló y desapareció Piñera, donde están todas esas banderas de lucha que ustedes traicionaron. Entonces ahora es Venezuela el centro y el epicentro del ataque de este gobierno que es de extrema derecha, que nada tiene que ver con la izquierda revolucionaria”, cerró el persecutor venezolano.