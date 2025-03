“Ridícula maniobra”: régimen de Maduro cuestiona con dureza las acciones de Chile ante CPI por el caso Ojeda

El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela emitió un comunicado cargado a los descalificativos en el que rechaza las acciones de Chile ante la Corte Penal Internacional, en La Haya, Países Bajos, respecto al crimen de Ronald Ojeda.

El Ministerio Público sostiene que el gobierno de Nicolás Maduro está detrás del secuestro y homicidio del exmilitar que residía en Chile como refugiado y este viernes, el canciller Alberto van Klaveren y el fiscal nacional, Ángel Valencia, entregaron a la CPI antecedentes sobre la investigación.

“Venezuela rechaza la ridícula maniobra del saliente gobierno decadente de Chile ante la CPI”, lleva por título el comunicado oficial emitido por Caracas, coincidiendo con las gestiones de las autoridades chilenas en Europa.

En el texto dicen rechazar “categóricamente la absurda farsa que el gobierno de Chile pretende montar ante la Corte Penal Internacional, basada en mentiras y falsedades que solo existen en la imaginación de quienes han decidido hacer de la política exterior un espectáculo de mala calidad”.

“Pretender llevar un caso aislado, alimentado de patrañas, a la CPI no solo es jurídicamente insostenible, sino que revela una supina ignorancia sobre el funcionamiento del sistema internacional y el Estatuto de Roma. La CPI no es un tribunal que ventila las fábulas fantasiosas de imberbes politiqueros, ni un escenario para montajes mediáticos. Es evidente que las autoridades chilenas no tienen la menor idea de cómo operan estos mecanismos, o peor aún, que simplemente están dispuestas a deformarlos para alinearse con intereses ajenos a la justicia”, acusaron.

El ministro Van Klaveren y el fiscal Valencia, se reunieron este viernes, en La Haya, con la presidenta de la CPI, jueza Tomoko Akane y también con el fiscal Karim Khan KC.

“Durante los encuentros, se reiteró el apoyo de Chile al trabajo de la Corte, se consultó por el avance de las investigaciones en curso, y el Ministerio Público entregó información de contexto vinculada al crimen del exteniente Ronald Ojeda, ofreciendo colaboración para fortalecer la cooperación, sobre todo en la causa La situación de Venezuela I, que actualmente está investigándose a partir de la remisión presentada por Chile y otros países el 27 de septiembre de 2018″, señaló la Cancillería chilena.