A Caracas los pasajes: los parlamentarios chilenos que viajarán a Venezuela por las elecciones

A solo cuatro días de las elecciones presidenciales venezolanas, algunos parlamentarios chilenos alistan los últimos detalles para presenciar los comicios en primera persona, en que diez candidatos competirán por el sillón presidencial del país -entre ellos, el actual Mandatario Nicolás Maduro-.

Uno de los que se harán presentes será el diputado comunista Boris Barrera. De hecho, viajó este martes a Caracas. A su llegada a Venezuela, él dijo a este medio que “siempre es necesario y bueno aportar a los procesos democráticos y a la transparencia de esto. Si es posible estar ahí, hay que estar, para hablar con fundamentos, desde la realidad y la experiencia. Voy a estar en condiciones de dar fe del proceso si lo estoy viendo”.

Además, Barrera, quien fue invitado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, afirmó que “es importante (estar acá) porque Venezuela es un país que ha sido asediado por muchos años por Estados Unidos, ha sido acosado, porque le molesta que este país tome la decisión de autodeterminarse”.

Raúl Zamora/Aton Chile

Por razones distintas, también se subirán a un avión con rumbo a Caracas los senadores Rojo Edwards y Felipe Kast (Evópoli), quienes fueron invitados por el Comando Nacional de Campaña de María Corina Machado, que respalda al candidato Edmundo González. La visita fue validada por régimen del Senado como viaje oficial.

Fotos: Dedvi Missene

Asimismo, se invitó al presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, José Miguel Insulza (Partido Socialista), quien se excusó por motivos personales. Junto con él, se extendió la convocatoria a Jaime Quintana (PPD) y Francisco Chahuán (Renovación Nacional), también de esa instancia, pero ambos declinaron.

En la Cámara también llegaron invitaciones. El diputado Vlado Mirosevic (Partido Liberal), quien preside la comisión de Relaciones Exteriores, fue convocado por una asociación de migrantes venezolanos, pero optó por no viajar.

Ese también es el caso del diputado socialista Tomás de Rementería, quien señalo que “la comunidad de exiliados venezolanos me invitó en su momento, me planteó la posibilidad de ir a Venezuela a ser observador de las elecciones. Yo en este momento no podía, por razones familiares”. De todas formas, sinceró que espera que “vaya la mayor cantidad de observadores posibles. Ya hemos sabido que los observadores de la Unión Europea no son aceptados por Maduro, pero creo que, a pesar de eso, va a haber una victoria contundente de las fuerzas opositoras”.

3 ABRIL 2024 RETRATO AL DIPUTADO TOMÁS DE REMENTERÍA. FOTO: DEDVI MISSENE

Para el gobierno chileno, lo que ocurra en Venezuela este domingo es relevante. A fines de junio, durante su intervención en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el canciller Alberto van Klaveren hizo una advertencia: “Observamos atentamente la realización de las elecciones presidenciales que se realizarán en Venezuela el próximo 28 de julio, que esperamos se lleven adelante en conformidad con los Acuerdos de Barbados -referido a la promoción de derechos políticos y electorales para los ciudadanos de Venezuela”.

En el Ministerio de Relaciones Exteriores han visto los comicios venezolanos con especial atención, en consideración de que se darán en medio de una alta tensión diplomática entre Chile y Venezuela, particularmente a raíz de la investigación del caso del asesinato del exteniente Ronald Ojeda.

El tema también preocupa en Palacio debido a la postura que fije el PC sobre los resultados de las elecciones, lo que podría generar una nueva división entre La Moneda y la tienda que encabeza Lautaro Carmona.

Hace unos días, Nicolás Maduro aseguró en radio La Pizarra que “nosotros respetamos las reglas del juego y la democracia. De las 28 veces que nosotros hemos ganado, de 30 elecciones, la oposición en la mayoría ha salido a gritar fraudes, sin fraudes. Nunca ha presentado una prueba. Jamás. Imposible, porque el sistema electoral venezolano es totalmente confiable”.