Diputado Jorge Alessandri (UDI) y presidencia de la Cámara: “Aunque perdamos, ir unidos es una señal potente de gobernabilidad”

El diputado forma parte desde la comitiva que acompaña al Presidente Gabriel Boric en su gira a India. Desde ahí, Jorge Alessandri, quien es la carta de la UDI para la presidencia de la Cámara de Diputados, ha hecho gestiones para asegurar su nominación.

Para conseguir ese objetivo, el parlamentario tiene que persuadir a Renovación Nacional de que desista de levantar como alternativa al diputado José Miguel Castro, quien este martes, en entrevista con La Tercera, también reafirmó sus intenciones de liderar la testera.

La oposición no tiene mayoría en la Cámara Baja, por lo mismo, Alessandri recalca que es necesario actuar en unidad. Además, argumenta que es el turno de su colectividad para la encabezar la instancia debido a que, entre otras razones, el senador Manuel José Ossandón, quien es militante de RN, se quedó con la presidencia del Senado.

Ossandón rompió el acuerdo de la Cámara Alta, negoció con el oficialismo para asegurar su arribo a la presidencia y dejó fuera de juego a su par Felipe Kast, lo que desató la molestia de Evópoli.

Ese escenario, advierte Alessandri, no puede volver a ocurrir: “Sería un segundo pastelazo después de la elección del Senado”.

¿Por qué considera que ahora es el turno de la UDI para estar en la Cámara Baja?

Por dos razones. Primero, la última vez que la oposición lideró la testera, le tocó a Diego Paulsen (RN) por dos años y medio. Segundo, el Senado lo acaba de ganar Renovación Nacional con Manuel José Ossandón ocho días atrás. Esas son las dos razones principales.

¿Y por qué cree que usted es el mejor candidato para esta elección?

Mi partido y mi bancada, la UDI, me han propuesto por unanimidad. Chile Vamos y los partidos de la gran oposición han respaldado esta candidatura y no han puesto ningún reparo. Todo lo contrario, han celebrado el hecho.

También se ha mencionado al diputado Castro como opción. ¿Por qué usted y no él?

No me cabe a mí hacer esa comparación, toda comparación es odiosa. Aquí se trata de acuerdos de las posiciones y equilibrios políticos. Se me ocurren 100 diferencias, pero no seré yo el que va a mencionar quién lideraría mejor los destinos de la Cámara.

4 de enero del 2023 Retrato al diputado Jorge Alessandri en el Congreso Nacional. Foto: Dedvi Missene

¿Qué arriesga la derecha en caso de replicar un escenario como el que se dio en el Senado, donde se enfrentaron dos rostros de Chile Vamos?

Es distinta la situación a la del Senado, porque la oposición es minoría en la Cámara. Por lo tanto, solo puede ganar unida y con ciertos descuelgues del oficialismo. Hace tres años partimos 13 votos abajo. La última elección, hace un año, la perdimos por un voto. Por lo tanto, el oficialismo ha ido perdiendo la mayoría que tenía al inicio del periodo. Ir separados implica un riesgo mayor, porque hay primera y segunda vuelta, de que la candidata oficialista gane en primera vuelta.

¿Es un problema de muestra de gobernabilidad en la derecha no ordenarse detrás de un nombre?

Gane o pierda la derecha en la Cámara, si usted demuestra que se vota unida por la mesa -desde socialcristianos, pasando por republicanos, libertarios, UDI, RN, Demócratas, Amarillos- es un mejor escenario. Aunque perdamos, ir unidos es una señal potente de gobernabilidad.

Pero más allá de la desunión, ¿no es una muestra de no gobernabilidad no ordenarse detrás de un nombre?

Por supuesto, sería un segundo pastelazo después de la elección del Senado.