El inicio de la “hermosa amistad” entre la DC y el diputado Pulgar que desafía la reelección de la senadora Rincón en El Maule

Al igual que en la elección de Karol Cariola (PC) como presidenta de la Cámara, el lunes de la semana pasada, el papel del diputado Francisco Pulgar (independiente de la Región del Maule) volvió a ser decisivo en el rechazo de las dos censuras presentadas por republicanos y socialcristiano en contra de la actual mesa de la corporación.

Sin embargo, a diferencia de la definición de la semana pasada (en la que Pulgar prefirió no votar, lo que a la larga le restó un apoyo a la candidatura opositora), este lunes decidió abstenerse. Con ello contribuyó a que ambas solicitudes de destitución fueran desechadas al no reunir una mayoría en la sala.

El desmarque del legislador del Maule, enfermero militar y licenciado en criminología, respecto de la ofensiva de la derecha contra Cariola y sus dos vicepresidentes, Gaspar Rivas (PDG) y Eric Aedo (DC), tenía un trasfondo: su acercamiento con la DC que podría derivar en una relación de implicancias electorales (“el inicio de una hermosa amistad”, según la frase de Humphrey Bogart, en el final de la película “Casablanca”).

De hecho, a partir de esta semana se incorporará formalmente a la bancada democratacristiana, integrada por cinco diputados, que hoy son liderados por Héctor Barría (DC). Con el independiente oriundo de Talca, este grupo parlamentario crecería a seis integrantes, es decir, quedarían a uno de poder alzarse como un comité parlamentario (el reglamento exige un mínimo de siete miembros). Mientras ello no ocurra, la bancada DC-Independiente seguiría siendo parte del comité mixto, en el que participan radicales y liberales.

Su fichaje en la bancada falangista fue gatillada en parte por la decisión de la jefa del comité Demócratas-PDG-Independientes, Joanna Pérez, de expulsar a Pulgar, luego de que no la respaldara en su fallida postulación a la presidencia de la Cámara. A juicio de Pérez (Demócratas), Pulgar le había dado “la mano a horas” de la votación y después no llegó. “Eso es burlarse de esta diputada. Eso es deleznable y no se hace”, se quejó la candidata derrotada que compitió contra Cariola.

Sin embargo, el mismo Pulgar, ese mismo lunes, antes de la votación, dio cuenta de sus razones por las que no votaría. En primer lugar, tenía una distancia ideológica con el PC, y, en segundo lugar, tenía una dificultad estratégica por la que tampoco apoyó a la diputada de Demócratas. “Más allá de Joanna Pérez, quiero ver qué es lo que hay detrás de Joanna Pérez. El día de mañana me puede jugar a favor o en contra. Soy el diputado más votado de la Región del Maule y el próximo año quiero llegar al Senado. Por lo tanto, no me quiero ver en un escenario estratégico que el día de mañana Demócratas ponga una competencia sobre mi candidatura”, dijo el diputado independiente, en una referencia velada a la presidenta de Demócratas, la senadora Ximena Rincón, que probablemente irá a su reelección por la misma Región del Maule.

En noviembre de 2021, Pulgar fue la primera mayoría en su distrito del Maule norte (Talca, Curicó y Constitución), donde obtuvo un 9,5% de los votos con 23.049 apoyos. A pesar de que entonces solo corría con el apoyo del disuelto partido Centro Unido (fundado por el periodista y figura televisiva Cristián Contreras Radovic, el llamado “doctor file”), se impuso a candidatos de colectividades tradicionales como RN, la UDI o el Partido Radical.

Debido a su peso electoral, el independiente comenzó a ser sondeado por el diputado y presidente de la DC, Alberto Undurraga, quien hoy está en la búsqueda de cartas para tratar de retener cierta histórica presencia parlamentaria que ha tenido la Falange en El Maule, tarea que hoy se ve difícil tras la renuncia al partido de la senadora Rincón, quien fue elegida como candidata democratacristiana.

Ese acercamiento -según admiten el mismo Pulgar y también en la DC- podría derivar en que el diputado talquino sea alzado como carta senatorial independiente con el apoyo de la Falange para presentarle competencia a Rincón.

“Nada es descartable en el futuro”, dice Pulgar, quien en lo personal tiene una especial admiración por el exsenador Andrés Zaldívar, quien representó en el pasado a la región.

El hecho sería una señal más de la inminente disputa “fraticida” que se dará entre democratacristianos y exmilitantes (hoy en Demócratas). Precisamente una de las plazas emblemáticas en las que ambas colectividades se enfrentarán en bandos contrarios será El Maule.

Como parte de este acercamiento con la Falange, Pulgar también estaría abierto a apoyar a la gobernadora regional del Maule, Cristina Bravo (DC), a pesar de que en el pasado ambos fueron competidores.

Antes de ser electo diputado, Pulgar postuló a gobernador y llegó a medirse, en mayo de 2021, en una segunda vuelta con Bravo, quien finalmente se impuso con un 57% de los votos, versus 47% de los que logró el independiente.