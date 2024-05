“Es darle un paracetamol a un enfermo que requiere antibiótico”: las razones del senador Castro de abstenerse en la ley corta de isapres

Luego de varias jornadas de tramitación, ayer lunes el Congreso despachó la ley corta de isapres, iniciativa que permite darle viabilidad al fallo de la Corte Suprema. Pese a que contó con un apoyo transversal, la medida tuvo algunos desmarques oficialistas, como el senador socialista, integrante de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, quien se abstuvo en la votación.

En conversación con El Mostrador Radio, el parlamentario explicó este martes sus motivaciones para no apoyar la reforma. “Me abstuve porque no tengo la convicción plena de que el arreglo financiero respecto del mecanismo de cómo se van a llevar adelante las devoluciones y las alzas de tarifas vayan a compensar realmente lo que la Corte Suprema dijo que era que había que devolver”, indicó.

La sentencia de la Suprema, dictada en noviembre de 2022, obliga a las prestadoras a devolver a sus afiliados excedentes estimados en US$ 1.250 millones. El problema, sin embargo, era que un flujo de dinero de tal magnitud ponía riesgo la continuidad financiera de las instituciones previsionales.

En esa línea, Castro explicó que la deuda inicialmente era de cerca de “1.600 millones de dólares, que bajó un poquito a 1.300, y que eso iba a ser en los plazos de 13 años, en fin, las formas que quedaron establecidas. Menos me convence la circular que he visto hoy de la Superintendencia, que dice que esto se aplica desde el primero de septiembre próximo, porque a mí eso me suena un poquito a darle más flujo de caja a quienes ya debiesen este mes o en junio a más tardar aplicar esta sentencia”.

El senador Juan Luis Castro en la votación de la Ley corta de Isapres. Foto: Aton Chile.

El legislador hizo un análisis de la jornada de votación del lunes, señalando que “en la sesión eran puros lamentos, no sé si usted vio a alguien regocijándose de este acuerdo. Todos decían ‘sí, pero’, ‘esto no es lo que queríamos’, hay gente que habló de tragarse sapos, culebras, todo tipo de fagocitosis escuché yo”.

En esa línea, Castro acusó que “primó la presión política de llegar a algún acuerdo, como fuera el acuerdo y así parecer dar el cumplimento de algún modo de este problema, pero es darle un paracetamol a un enfermo que requiere antibiótico”.