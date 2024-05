Tras aprobación de ley corta: Cariola (PC) dice que “de ninguna manera es un salvataje” a las isapres

La presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), se refirió a la ley corta de isapres, la cual fue despachada por el Congreso durante la tarde de este lunes.

La iniciativa, que fue aprobada por 39 votos a favor en el Senado y 122 en la Cámara, permite darle viabilidad al fallo de la Corte Suprema. Esta sentencia obliga a las isapres devolver excedentes a los afiliados. Eso sí, el Parlamento aprobó un mecanismo que permite reembolsar hasta en 13 años la deuda.

Bajo ese marco, la diputada comunista señaló que “evidentemente hay elementos del proyecto de ley que no nos gustaron. Si bien no quedamos 100% conformes con el resultado de la ley, por lo menos creemos que tener ley era fundamental. Es decir, nosotros no teníamos espacio para evitar tener una ley de estas características”.

Para reforzar su postura, Cariola añadió que “era fundamental tener una ley que permitiera la implementación del fallo de la Corte Suprema en función de la defensa de las y los usuarios, para que puedan tener sus devoluciones ante los cargos de cobros adicionales que habían hecho las isapres durante mucho tiempo, pasando por arriba de la tabla de factores que se les había planteado”.

Valparaiso, 13 mayo 2024 La subsecretaria de la segpres Macarena Lobos, el ministro de la segpres Alvaro Elizalde, la ministra Ximena Aguilera y el ministro de justicia Luis Cordero celebran tras la sesion de la Camara de Diputados en la que se aprobo el informe de la comision mixta por ley corta de isapres. Raul Zamora/Aton Chile

“En ese sentido, creo que lo de ayer es un avance, hay ley, hay implementación y eso va a evitar una serie de problemas a los cuales las y los usuarios podrían verse expuestos”, aseguró.

En esa línea, la parlamentaria fue consultada por la postura de algunos de sus pares que apuntaban a que la ley avalaba un “salvataje” a las isapres.

Frente a la interrogante, Cariola respondió: “Yo no quiero calificar de ninguna manera quienes puedan pensar distinto, evidentemente cada persona tiene derecho a tener su opinión, sin embargo, yo creo que de ninguna manera es un salvataje”.

“Lo que hubiese sido un salvataje era el camino de la mutualización. Pero ese camino de la mutualización, finalmente quedó descartado a raíz de que varios parlamentarios acudimos al Tribunal Constitucional para solicitar que se hiciera un pronunciamiento en torno a esta medida que estaba fuera de la norma y que era inconstitucional desde la presentación que habían hecho la y los senadores”, agregó.

Para cerrar, la presidenta de la Cámara Baja sostuvo que “hay cosas que podrían haber quedado mejor, por ejemplo, el plazo de devolución que muchos de nosotros sosteníamos que tenía que ser en un plazo mucho menor de 5 años, de 7 años, incluso, pero finalmente quedó en 13″.